4:4 im Revierderby Dortmund baut ab

Einige Reporter aus Holland waren, wie üblich, nach Dortmund gekommen. Sie wollten, wie üblich, darüber berichten, wie es Peter Bosz mit der Borussia ergeht. Üblich ist auch, dass sie ihren Landsmann nach der Pressekonferenz aus dem Raum begleiten, um ihn in der Muttersprache ein bisschen zum Reden zu bringen.

Am Samstag, nach dem 4:4 gegen FC Schalke 04, ließen sie Bosz ziehen.

Das Ergebnis, die Stimmung, seine Mimik - all das war ein deutliches Warnsignal, ihn besser in Ruhe zu lassen. Die "Enttäuschung im ganzen Körper", von der Bosz sprach, bahnte sich ihren Weg nach außen.

Dem ersten Schalker Tor gingen zwei schlimme Fehler voraus, aber okay, es war immerhin schon eine Stunde gespielt, und ein 4:1-Vorsprung sollte reichen. Nach dem 4:2, nur vier Minuten später, wurde Bosz dann vorsichtig. Er wechselte einen Innenverteidiger ein und nahm einen Stürmer vom Platz. Auf den Platzverweis für Pierre-Emerick Aubameyang (72. Minute) folgte eine weitere Auswechslung, die Stabilität bringen sollte, dann noch eine. Aber es ging dahin. Das Spiel entglitt Borussia Dortmund, deren Spieler sich nur träge über den Platz schleppten. Daniel Caligiuri traf zum 3:4, Naldo in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 4:4.

Die Schalker flippten aus, die Dortmunder auf gewisse Weise auch. Die Fans des BVB pfiffen ihre Mannschaft für eine historische Leistung aus. Erstmals in der Geschichte der Bundesliga verspielte eine Mannschaft noch einen 4:0-Pausenvorsprung. "Es war ein verrücktes Spiel. Das kann man gar nicht glauben", sagte Bosz.

Der BVB verhinderte die dritte Heimniederlage hintereinander, holte nach zuvor drei Niederlagen in der Bundesliga mal wieder einen Punkt. Aber das schönte nur die Statistik.

"Das hat nichts mit Kondition zu tun"

Das 4:4 im Revierderby markiert den Tiefpunkt einer Entwicklung, die vor allem durch teilweise extreme Leistungsabfälle in der zweiten Halbzeit verursacht wurde. Der schlechte Fitnesszustand der Borussen ist in der vergangenen Woche in drei Spielen zu beobachten gewesen. Bosz beharrt aber weiter darauf, dass die Grundlagen stimmen: "Das hat nichts mit Kondition zu tun."

An den statistischen Werten, der Anzahl der Sprints, der intensiven Läufe, der Gesamtlaufdistanz lässt sich für Außenstände kein signifikantes Defizit herauslesen. Der Eindruck von der Tribüne aber ist, dass der Gegner inzwischen ab der 60. Minute in allen Belangen überlegen ist.

Sind es die Nerven, die Angst vor dem nächsten Misserfolg? Die Spätfolgen des Anschlags, auch sie können eine Rolle spielen. Wer will das messen? Bosz gab sich kämpferisch, als die Frage nach seiner Zukunft aufkam. "Wir müssen hart arbeiten. Das habe ich das ganze Leben gemacht, auch schon als Spieler."

Sportdirektor Michael Zorc sagte vor dem Spiel, dass es "kein Ultimatum" für den Trainer und keinen Automatismus gebe, "der mit dem Ausgang dieses Spiels verbunden ist". Angesichts des Verlaufs der Partie und des desolaten Eindrucks in der zweiten Halbzeit dürfte der Arbeitsplatz von Bosz jedoch bedroht sein. Nach dem Spiel zeigte sich Zorc "fassungslos" angesichts des Ergebnisses. Mehr wolle er erst später sagen, wenn "die Dinge eingeordnet" worden seien.

Mannschaft und Trainer sollen sich den BVB-Mitgliedern stellen

Am Sonntagmittag dürfte es zumindest schon deutliche Hinweise geben, was Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Zorc entscheiden. Die Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund steht an, um 11 Uhr geht es los. Die Mannschaft soll sich dabei nach Angaben des Klubs den Mitgliedern stellen.

Auch der Trainer soll kommen. Es hätte ein triumphaler Empfang für ihn werden können. Bosz, dem vorgeworfen worden war, stur an seinem 4-3-3-System festzuhalten oder es nur leicht zu modifizieren, hatte für das Derby auf eine Dreierkette umgestellt, davor zwei defensive Mittelfeldspieler gestellt, die Schalker damit überrascht und überfordert.

Aber eben nur, solange die Luft und das Vertrauen da waren. Bosz: "Wir haben in der zweiten Halbzeit keinen Fußball mehr gespielt. Wenn du nur noch hinterher läufst, wirst du irgendwann müde. Das ist klar."