Der BVB nach dem Derby Bloß nicht (königs)blauäugig sein

"Das war nicht gut von uns."

So wie Ersatzkapitän Sokratis schon während der 90 Minuten auf dem Platz vorangegangen war, stellte er sich auch nach dem 0:0 im 149. Revierderby zwischen seinem BVB und dem FC Schalke 04. Der Grieche kritisierte die körperlose und schläfrige Spielweise seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit - die die Borussia ohne einen einzigen Schuss auf das Schalker Tor beendet hatte.

Unterstützung bekam er von Torhüter Roman Bürki, der die "rigorose" Zweikampfführung der Gäste lobte und befand, "wir hätten da auch mal ein Zeichen setzen müssen". Dieses Zeichen folgte dann in der zweiten Halbzeit, als Ousmane Dembélé das Stadion mit einem Lattenschuss aufweckte (53. Minute) und Mario Götze (73.) sowie Pierre-Emerick Aubameyang (74./81.) weitere gute Torchancen vergaben. Am Ende stand aber das vierte Spiel in Folge ohne Sieg für den BVB, den in der Tabelle nur noch das gute Torverhältnis vor dem Absturz auf den achten Tabellenplatz der Bundesliga bewahrte.

Von ernsthaften Problemen will in Dortmund aber trotzdem niemand etwas wissen. "Ich finde nicht, dass wir eine Krise haben", sagte Bürki und Innenverteidiger Matthias Ginter erinnerte an die guten Ergebnisse in der Champions League und im DFB-Pokal: "Wir werden gestärkt aus dieser Phase hervorgehen."

Dortmund in der Ergebniskrise

Auch Thomas Tuchel bemühte sich, die gute zweite Halbzeit herauszustellen, wusste aber um die vielen Makel der ersten 45 Minuten. Der BVB-Trainer sprach von "ungezwungenen Fehlern im Aufbauspiel" und kritisierte das "mangelhafte Passspiel" seiner Mannschaft. Und das nicht zum ersten Mal in diesem für den BVB so vermaledeiten Oktober, der in der Bundesliga nur drei Punkte einbrachte.

Sicher, da ist die Verletztenliste, die nach der Rückkehr von André Schürrle und Raphaël Guerreiro zumindest etwas wieder an Länge verloren hat. Die Personalnot führte dazu, dass Jungstars wie Felix Passlack oder Christian Pulisic zuletzt notgedrungen viel Einsatzzeit erhielten - und nun ausgelaugt wirken. Aber darf das als einziger Grund herhalten, um die schlechten Ergebnisse zu erklären? Das wäre blauäugig, es gibt noch andere Probleme - und auf die hat Tuchel zum Teil deutlich mehr Einfluss als auf die Verletzten:

Taktik: RB Leipzig und Bayer Leverkusen hatten es bei ihren Siegen gegen den BVB vorgemacht. Aggressives Pressing, robuste Zweikampfführung und vor allem das Zustellen des starken Dortmunder Zentrums sorgt bei Schwarz-Gelb für große Probleme. Schalke presste zwar nicht so hoch, stellte aber Taktgeber Julian Weigl konsequent zu und so fehlte im Passspiel des BVB Schnelligkeit und Tiefe. Hier muss Tuchel ansetzen und die Spieleröffnung über Außen fördern.

Formkrisen: Vor Weigl wechseln sich im 4-1-4-1 auf den Halbpositionen Shinji Kagawa, Götze und der gegen Schalke angeschlagen fehlende Gonzalo Castro ab. Drei Spieler also, die große Erfahrung mitbringen - derzeit aber allesamt ihrer Form hinterherlaufen.

Konstanz: Die drei Unentschieden gegen Hertha BSC (1:1), den FC Ingolstadt (3:3) und eben Schalke kamen ähnlich zustande. Nach extrem schwachen ersten Halbzeiten wurde es nach Tuchels Ansprache in der Kabine jeweils deutlich besser. Das darf sich in so kurzer Zeit nicht wiederholen, zumal Ginter schon nach der Partie in Ingolstadt deutliche Worte fand: "Wir haben nicht die Spannung gehabt, die es braucht, um ein Bundesliga-Spiel zu gewinnen." Die fehlende Konstanz hat auch etwas mit der Einstellung der Spieler zu tun - und hier muss Tuchel mehr einfordern.

Bis zur Länderspielpause, die bei dem hochkarätig besetzten BVB-Kader auch nur bedingt für Erholung sorgen wird, stehen noch zwei Spiele an. In der Champions League kann Dortmund am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Sporting Lissabon vorzeitig ins Achtelfinale einziehen, am Wochenende folgt das Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Und dann kommt schon der FC Bayern zum Spitzenspiel, was die Borussia eigentlich nicht verlieren darf. Denn dieser Qualitäts-Kader muss in die Champions League einziehen, trotz Krise.