BVB-Sieg in München Schwarz-gelber Klebstoff

Noch eine halbe Stunde vor Mitternacht verrichteten zwei Dortmunder Betreuer Schwerstarbeit, als sie mit flottem Schritt zwei Kästen Bier in Richtung Kabine schleppten. Zuvor hatte Sportdirektor Michael Zorc schon das "ein oder andere Gläschen" für den anstehenden Heimflug angekündigt, doch so lange wollte die Mannschaft nicht mehr warten. Es gab schließlich viel zu feiern nach diesem 3:2-Triumph im Pokal-Halbfinale in München.

Beseelt und tiefenentspannt wirkte Roman Bürki, der als einer der Ersten aus der Dortmunder Kabine kam. Genau 18 Tage zuvor, am 8. April, stand der Torwart hier in der Münchner Arena für Interviews an genau der gleichen Stelle, damals versuchte er eine 1:4-Niederlage zu erklären, die er nicht erklären konnte. Diesmal war alles anders, und nicht nur deshalb, weil Dortmund nun ein Sieg gelang. So viel war passiert seitdem. Der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus am 11. April, das sich sonderbar anfühlende Aus in der Champions League gegen Monaco, am Samstag ein mitreißender Erfolg in Mönchengladbach und nun der Sieg gegen die Bayern.

18 Tage, die wie eine Ewigkeit erscheinen. Aber auch 18 Tage, in denen gleichzeitig alles zu schnell ging, um wirklich damit fertig zu werden.

Und so wenig wie sie das Geschehene der vergangenen zweieinhalb Wochen einordnen konnten, genauso verstanden Spieler und Trainer auch nicht, warum sie dieses Spiel beim FC Bayern plötzlich noch gewonnen hatten. "Im Großen und Ganzen war es kein verdienter Sieg", sagte Marco Reus nach dem Abpfiff.

Zu dominant waren die Bayern, nach starkem Dortmunder Beginn und der Führung durch Reus (19. Minute) beherrschten die Gastgeber den BVB nach Belieben, drehten das Spiel durch Tore von Javi Martínez (29.) und Mats Hummels (41.). Dortmund war mit einem 1:2 noch gut bedient, die Reise der Münchner zum Finale nach Berlin schien gewiss. "Aber dann hatten wir das glücklichere Füßchen", sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, "der Fuß vom Manni, das war die Aktion des Spiels." Manni ist der Spitzname von Sven Bender, der in der 63. Minute mit der linken Fußspitze einen Schuss von Arjen Robben noch artistisch an den Pfosten lenkte.

"Eine tausendprozentige Chance", sagte Sportchef Zorc später, "den habe ich schon drin gesehen." Von vielen anderen Spielern war später die richtige Einschätzung zu hören: "Dann wäre der Sack wohl zu gewesen." War er aber nicht, und so brachten die Tore von Aubameyang (69.) und Dembélé (74.) doch noch eine unverhoffte Wende, die die Dortmunder am allermeisten verblüffte.

Von einem "Quäntchen Glück" sprach Michael Zorc noch und fügte hinzu, als müsse er das rechtfertigen: "Wenn gerade eine Mannschaft etwas Glück verdient hat, dann Borussia Dortmund." Andere beschworen sichtlich ergriffen den großen Teamgeist in der Mannschaft, Torwart Bürki etwa erklärte, dass der Anschlag den Mannschaftsgeist nur noch verstärkt hätte. "So ein Spiel wie heute zeigt, dass wir zusammengewachsen sind. Solch schwierige Situationen wie die vergangenen zwei Wochen schweißen einen eben noch mehr zusammen, das war eine moralische Top-Leistung."

Ähnlich sah es Thomas Tuchel, lange und ausführlich sprach der Dortmunder Trainer nach dem Spiel über die Folgen des Attentats und meinte: "Durch dieses dramatische Ereignis, auf das wir gerne verzichtet hätten, haben wir uns auf eine Art und Weise kennengelernt, wie es sonst nicht möglich ist. Solche Erlebnisse können auch für einen Klebstoff sorgen und schaffen noch mehr Vertrauen untereinander." Wie schwer sich aber auch Tuchel noch mit der Bewertung der jüngeren Vergangenheit tut, zeigte sich danach: "Ob es da einen Zusammenhang gibt, dass das Glück wie heute auf unserer Seite steht, weiß ich nicht, ich will da vorsichtig sein." Es wird dauern, bis sie das alles verdaut haben, vermutlich bis nach dem Saisonende mit dem Pokalfinale in Berlin.

Dort, wo Marco Reus den ersten großen Titel seiner Karriere holen will. Auf die Frage, wie viel Lust er auf das Endspiel habe, sagte Reus erheitert und trocken: "Wenig". Neben ihm scherzten unterdessen Bürki und Bender in einem improvisierten Doppelinterview: "Den hätte ich nie gehalten", schmunzelte Bürki, worauf Bender entgegnete: "Wenn er keine Lust hat, den Ball zu halten, dann stehe ich gerne zur Verfügung." So schien am Ende des Abends alle Grübelei verflogen, das Rätseln darüber, wie das Spiel allein und die vergangenen 18 Tage insgesamt zu bewerten sind, stattdessen hatte sich einfach nur gute Laune breitgemacht. So wie es sein soll, nach einem erfolgreichen Abend. Dann gingen sie zum Bus, Bürki und der Manni, dort warteten schon die Mitspieler. Und noch etwas Bier.