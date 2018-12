Dortmunds Hinrunden-Bilanz Gar nicht so "geistesgestört"

Hans-Joachim Watzke ist wieder früher gegangen. Wie damals, April 2013, im Estadio Santiago Bernabéu, als er sogar den spanischen König sitzen ließ. Watzke schloss sich damals auf der Toilette ein, er floh aus Angst, dass Borussia Dortmund noch ein Tor kassieren würde. An jenem Aprilabend ging es darum, ins Finale der Champions League einzuziehen, was letztlich gelang.

Nun ging es darum, frohe Feiertage zu haben. "Für mich persönlich hing davon das Weihnachtsfest ab", sagte der Geschäftsführer des BVB, nachdem ihn die Mannschaft mit einem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach beschert hatte. Alleine auf der Nordtribüne sei er "rumgerannt", aus Angst vor dem Ausgleich. Anders als im Bernabéu aber war die Gefahr der späten Enttäuschung gering.

"Dieser Sieg war elementar wichtig", sagte Watzke und entgegnete der These, dass die Hinrunde sehr erfolgreich gewesen sei, scherzend: "Wir haben schon bessere gespielt." Acht Jahre zuvor war es nach 17 Spielen tatsächlich ein Punkt mehr, nach 34 Spielen war der BVB Deutscher Meister.

Ein "bisschen runterkommen" will Watzke nun über die Feiertage. Denn: "Das war schon ein anstrengendes Jahr. Die Zeit seit dem Start der aktuellen Saison fasste er so zusammen: "42 Punkte, in der Champions League die Gruppe gegen Atlético Madrid gewonnen, im Pokal sind wir auch dabei. Wenn wir das im August vorhergesagt hätten, hätten alle gesagt: 'Ihr seid geistesgestört.'"

Favre macht den Unterschied

Hätte Watzke auf der Nordtribüne doch noch einen Jubelschrei aus dem Gästeblock vernommen, wäre die Bilanz ein bisschen getrübt worden. Die Dortmunder fürchteten jedoch mehr die psychologischen Folgen, nachdem sie drei Tage zuvor bei Fortuna Düsseldorf zum ersten Mal in der Bundesligasaison verloren hatten.

"Natürlich ist es für den Kopf wichtig, das letzte Spiel gewonnen zu haben, damit du nicht in die Rückrunde so reinstrudelst", sagte Marco Reus. Der Kapitän bewies am Jahresende noch mal seine herausragende Form, schoss auch das Tor zum 2:1. Sportdirektor Michael Zorc bescheinigte ihm eine "phänomenale Entwicklung" und führte sie wie bei einigen anderen Spielern auf Lucien Favre zurück: "Er arbeitet im Detail und versucht besessen, Dinge zu verbessern, an die die Spieler vielleicht noch gar nicht gedacht haben."

Die Hinrunde des BVB lässt sich grob in drei Phasen einteilen: In der ersten hakte es noch im Spiel nach vorne, in der zweiten begeisterten die Dortmunder mit ihrer Wucht in der Offensive, in der dritten gelangen viele Siege mit einem Tor Vorsprung. "Wir haben eine sehr gute Balance zwischen schönem, attraktivem Spiel und guter Absicherung", lobte Zorc.

Reus ist Dortmunds Schlüsselspieler

Am 3. Januar nimmt der BVB seine Arbeit wieder auf. Möglicherweise wird der Kader dann ein bisschen kleiner sein. "Wo was gemacht werden kann, gucken wir uns das individuell an", sagte Zorc vage. Es gibt einige Spieler, bei denen Favres Künste versagten. Shinji Kagawa, Alexander Isak, Sebastian Rode und Jeremy Toljan werden bei entsprechenden Angeboten gehen dürfen. Bei Kagawa und Isak sieht es so aus, als wollten sie das auch. Bei Toljan und Rode bestand im Sommer keine Bereitschaft, möglicherweise ändert sich das, nachdem sie in der Hinrunde keine Minute in der Bundesliga spielten. Einen Neuzugang dürfte es nur geben, falls der Transfermarkt überraschend etwas Attraktives hergibt.

Weiter geht es für Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel in Leipzig. Das Hinspiel war eine von vier Partien, die der BVB nach einem 0:1-Rückstand noch mit 4:1 gewann. Ein Schlüsselmoment, findet Marco Reus. "Da können wir auch das 0:2 kriegen. Wer weiß, wie dann alles gelaufen wäre", sagt der BVB-Kapitän.

Reus ist Dortmunds Schlüsselspieler, er stand in allen Spielen der Hinrunde in der Startelf. Bei der Verletzungshistorie des Angreifers ist das eine der bemerkenswertesten Bilanzen beim BVB.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)

1:0 Sancho (42.)

1:1 Kramer (45.+1)

2:1 Reus (54.)

BVB: Bürki - Piszczek, Weigl, Toprak, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho (90.+2 Wolf), Reus, Guerreiro (90.+3 Bruun Larsen) - Alcácer (34. Götze)

Gladbach: Sommer - Johnson, Beyer, Strobl, Wendt - Neuhaus (82. Cuisance), Kramer (68. Hofmann), Zakaria - Herrmann (73. Traoré), Plea, Hazard

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: - / Cuisance

Zuschauer: 81.000