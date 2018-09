Dortmunds Remis gegen Hannover Verblüffend harmlos

Sein Akzent verniedlicht mitunter viele Dinge, ob und wie sauer Lucien Favre nach einem Rückschlag ist, lässt sich oft nur erahnen. "Wir haben viel gelitten", sagte der Schweizer nach dem enttäuschenden 0:0 von Borussia Dortmund bei Hannover 96.

Er klang ernüchtert. Am 2. Spieltag der neuen Saison einen ersten Dämpfer hinnehmen zu müssen, ist eigentlich noch nicht tragisch. Da der ehrgeizige Favre aber von seiner neuen Mannschaft viel verlangt, fiel seine Analyse deutlich aus. "Wir haben den Ball viel zu früh verloren. Wir müssen das Spiel viel mehr beherrschen", meint der Cheftrainer einer Mannschaft, die ein Titelanwärter werden möchte, aber am Freitagabend in Hannover wie ein Durchschnittsteam gespielt hat.

"Ich habe erwartet, dass sie mehr pressen", sagte auch Hannovers Cheftrainer André Breitenreiter. Sein Team hatte sich mit taktischem Geschick und hoher Laufbereitschaft gegen eine Niederlage gestemmt. Dass Borussia Dortmund im gesamten Spiel lediglich zu acht Torschüssen gekommen war, lag an Problemen im Spielaufbau und an der Stärke des Gegners. "Hannover war sehr gut organisiert und gefährlich", gestand BVB-Boss Favre. Seine späten Korrekturen an der Startaufstellung, die er erst in der 79. und 86. Minute vornahm, blieben wirkungslos.

Stammplatz auf der Bank

Dass sich nach dem 4:1-Heimsieg zum Saisonstart gegen RB Leipzig die erste Euphorie schon wieder verflüchtigte, lag an einer verblüffenden Harmlosigkeit in der Offensive - vor allem in der 1. Halbzeit. "Wir haben allgemein gut gearbeitet. Aber es war bitter, dass wir uns nicht belohnt haben", meinte Teamkollege Marius Wolf. An seinem Trikot ließen sich nach der umkämpften Partie noch diverse Blutspuren entdecken. Es war ja durchaus sehr viel gerannt und auch gekämpft worden. Aber der entscheidende Unterschied zwischen einer millionenschwer besetzten Mannschaft und einem Team für die untere Tabellenhälfte wollte sich nicht zeigen.

Für Diskussionen nach dem Abpfiff sorgte wieder einmal eine Personalie, die seit einem besonderen Tor im Finale der Weltmeisterschaft 2014 zum Königsthema taugt. Auch bei der Partie in Hannover hatte Mario Götze seinen Stammplatz auf der Ersatzbank.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Mario Götze

Ein Spielertyp wie Götze steht chronisch unter Verdacht, einer Begegnung ohne sehenswerte spielerische Momente eine neue Wendung geben zu können. Aber Favre verzichtete auf eine Einwechslung von Götze und mochte nicht genauer erklären, warum er den Offensivspieler gar nicht berücksichtigt hatte. "Wir haben ein 4-3-3-System gespielt. Es war sehr intensiv. C'est comme ca", sagte der Schweizer. So ist das also.

Auch auf konkrete Nachfragen zu Götzes Reservistenrolle gab Favre ausweichende Antworten. "Wir haben sehr viele Mittelfeldspieler. Man wird sehen", ergänzte der 60-Jährige. Versöhnliche oder gar aufmunternde Worte vom Trainer für den Spieler? Fehlanzeige.

Gesprächsbedarf in der Länderspielpause

Während der bevorstehenden Länderspielpause bleibt Borussia Dortmund genügend Zeit, um herauszufinden, wie gut die eigene Offensive wirklich ist. Mit dem Spanier Paco Alcácer, der vom FC Barcelona ausgeliehen worden ist und in Hannover noch nicht im Kader stand, gibt es einen prominenten Neuzugang zu integrieren. Dortmunds Verteidiger Manuel Akanji bildete mit dem Franzosen Abdou Diallo einen Innenverteidiger-Duo, das Hannovers Torjäger Niclas Füllkrug nicht zur Entfaltung kommen ließ.

Ein Auswärtsspiel zu null bestritten, als Team wie der Gegner in 95 Minuten rund 125 Kilometer gelaufen - das waren die Faktoren, die den neuen Hoffnungsträger von Borussia Dortmund zufriedenstellten. Was Favre störte, waren der mangelnde Zugriff auf das Geschehen und der harmlose Spielaufbau seines Teams. "Ich kann nicht sagen, dass wir das Spiel beherrscht haben. Aber das ist eben auch eine Frage von Bewegung", lautete eine Analyse, die nach Gesprächsbedarf klang.

Hannover 96 - Borussia Dortmund 0:0

Hannover: Esser - Sorg, Anton, Wimmer, Albornoz (86. Ostrzolek) - Fossum, Walace - Bebou (89. Bakalorz), Maina - Asano (46. Wood), Füllkrug

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer - Dahoud (86. Guerreiro), Witsel - Delaney - Wolf, Philipp (79. Sancho), Reus

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 49.000 (ausverkauft)