Dortmund Tuchel zieht Bilanz

Im Pressekonferenz-Raum des Dortmunder Stadions trat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit dem BVB-Trainer vor die Journalisten. Die beiden Verantwortlichen sprachen von Vertrauen und Schulterschluss - ohne sich dabei anzusehen. Es bot sich ein bizarres Schauspiel.

Das war Ende Oktober 2006. Der Trainer war Bert van Marwijk. Gut fünf Wochen später wurde bekannt gegeben, dass der Niederländer zum Saisonende gehen müsse. Zwei weitere Wochen später war er entlassen.

Knapp elf Jahre später klopfte Watzke nun Thomas Tuchel auf die Schulter. Und Tuchel klopfte bei Watzke. Der BVB hatte gerade ein spektakuläres Bundesligaspiel 4:3 gegen Werder Bremen gewonnen. Das bedeutete den dritten Tabellenplatz und damit mindestens 20 Millionen Euro Einnahmen aus der kommenden Champions-Leage-Saison. Ein erstes Saisonziel war erreicht.

Es herrschte eine ausgelassene Stimmung: Marc Bartra, der erstmals nach dem Bombenanschlag auf die Dortmunder Mannschaft und seiner daraus resultierenden Verletzung wieder gespielt hatte, wurde enthusiastisch gefeiert, genau wie Pierre-Emerick Aubameyang. Der Stürmer erhielt noch auf dem Platz die Torjägerkanone - 31 Treffer, einer mehr als sein ehemaliger Kollege, der nun mit dem FC Bayern Meister wurde. "Robert Lewandowski ist der beste Stürmer der Welt. Es ist Wahnsinn, ihn zu schlagen", lachte Aubameyang.

DPA Pierre-Emerick Aubameyang (l.), Thomas Tuchel

Aber mitten in der Feierlaune sind zwei wichtige Personalien beim BVB ungewiss. Die eine ist Aubameyang. Schon bald will er "mit dem Verein sprechen". Worüber will er wohl reden, wenn nicht über einen Wechsel? Der Vertrag ist noch bis 2020 gültig. Die andere ist Tuchel. Bis 2018 läuft der Vertrag des Trainers beim BVB. Es ist weiter äußerst fraglich, ob er auch so lange für die Mannschaft verantwortlich sein wird. Die Umarmung mit Watzke sollte in ihrer Art eher als Bestätigung des zerrütteten Verhältnisses gesehen werden. Das kühle Gesicht von Watzke sprach Bände.

Es geht seit Wochen in Dortmund für beide Seiten in erster Linie darum, möglichst gut aus der Nummer herauszukommen. Watzke lehnte nach dem Sieg gegen Bremen jede Stellungnahme ab. Tuchel nutzte die Pressekonferenz, um Bilanz zu ziehen - schon vor dem Pokalfinale am Samstag (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Frankfurt in Berlin, wo Dortmund die Saison krönen soll. "Es gab extrem viele Themen, die es alle drei Tage sehr anspruchsvoll gemacht haben", sagte Tuchel. In die Ausführungen zur "enormen Verletzungsproblematik" baute er "die Anschlagssituation" ein, nach der Marc Bartra "nicht mehr einsatzfähig gewesen" sei.

Tuchel wiederholte, dass die direkte Qualifikation für die Champions League ein sehr ambitioniertes Ziel gewesen sei nach einem Umbruch, den Watzke als "den größten der letzten zehn Jahre" bezeichnet habe. "Es hat immer Spaß gemacht, auch in den Phasen, die hart waren", sagte Tuchel und fand lobende Worte für die Mannschaft: "Sie hat immer und immer wieder geliefert."

Bei einem der komplizierten Siege, in der Champions League bei Sporting Lissabon, hätten "zum Schluss drei A-Jugendliche" auf dem Platz gestanden. "Eigentlich hätten wir diese Jungs eine Woche um den Borsigplatz fahren müssen", so Tuchel. Stattdessen sei drei Tage später gefragt worden, warum der BVB nur ein 3:3 in Ingolstadt erreicht habe.

So, wie sich Tuchel am Abend nach dem Sieg gegen Bremen vor die Mannschaft warf, hätte es ihm sicher gutgetan, ähnlich Positives aus der Mannschaft zu hören. Aber da kam weiter gar nichts bis wenig. Roman Bürki gab immerhin zu, dass es "auch gut für den Coach" sei, dass der BVB eine gute Saison gespielt habe. Die nächsten Pressekonferenzen mit Protagonisten aus Dortmund werden mit Spannung erwartet.