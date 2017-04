Anschlag auf Dortmunder Teambus "Gezielter Angriff auf die Mannschaft"

Zum Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gibt es neue Erkenntnisse. Bei der Explosion dreier Sprengsätze wurde Marc Bartra schwer verletzt, wegen einer gebrochenen Speiche im rechten Handgelenk wurde er am späten Abend operiert.

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange sprach von einem "gezielten Angriff auf die Mannschaft des BVB. Davon müssen wir ausgehen", sagte Lange im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, was die konkreten Hintergründe sind." Die Ereignisse hatten zu einer Absage des Champions-League-Viertelfinals am Dienstagabend zwischen dem BVB und AS Monaco geführt.

Staatsanwältin Sandra Lücke sagte, dass die Ermittlungen "wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt" geführt würden. In der Nähe des Tatorts sei zudem "ein Schreiben gefunden" worden: "Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir zum Inhalt nichts sagen."

Trotz dieser Ereignisse wird das Viertelfinal-Hinspiel bereits am Mittwoch (18.45 Uhr/High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) nachgeholt. "Das Stadion und das Umfeld werden weiter im Fokus der Polizei stehen, auch Sprengstoffhunde werden im Einsatz sein", sagte Polizeipräsident Lange, der einen Großeinsatz angekündigte.

Kurz nach 19 Uhr hatte sich die Mannschaft auf den Weg Richtung Stadion gemacht. Plötzlich explodierten drei Sprengsätze neben dem Bus. "Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab - eine regelrechte Explosion", sagte Torwart Roman Bürki dem "Blick". "Nach dem Knall haben wir uns alle im Bus geduckt und wer konnte, auf den Boden gelegt."

Beim Ereignisort handele es sich um eine Straße im Stadtteil Dortmund-Höchsten, knapp zehn Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt.

Knapp anderthalb Stunden nach der Attacke wurde die Partie abgesagt. Die BVB-Fans im Stadion reagierten besonnen auf das Aus, Hektik und Unruhe kam auf den Tribünen nicht auf, die Polizei lobte die Besucher. Auch die Anhänger des AS Monaco verhielten sich ruhig.

Der Ort der Explosionen wurde weiträumig abgesperrt. Die Mannschaft sollte zunächst mit einem anderen Bus zum Stadion gebracht werden. Mehrere Spieler hielten sich vor der Unterkunft auf. Nach der Absage kehrte das Team in das Hotel zurück, bevor die Spieler zu ihren Familien fuhren. Das für Mittwoch geplante öffentliche Training wurde abgesagt.