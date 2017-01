Fußball-Bundesliga Subotic und Ramos verlassen Dortmund

Innenverteidiger Neven Subotic vom Bundesligisten Borussia Dortmund steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der 28 Jahre alte Serbe bis zum Saisonende verliehen werden.

Doch zuvor muss Subotic im Laufe des Tages den Medizincheck bestehen. Im vergangenen Sommer soll ein Transfer zum FC Middlesbrough an dem obligatorischen Test gescheitert sein.

Der BVB teilte am Morgen via Twitter mit: "Neven Subotic ist ein verdienter Spieler. Borussia Dortmund hat ihm daher gestattet, mit einem anderen Klub in Verhandlungen zu treten."

Der Abwehrspieler hatte der Borussia verletzungsbedingt lange gefehlt, ist mittlerweile aber wieder einsatzfähig. Unter Trainer Thomas Tuchel hat Subotic allerdings grundsätzlich einen schweren Stand, was sich auch nach Sven Benders Bänderverletzung nicht geändert zu haben scheint. Köln ist nach dem Wechsel von Mergim Mavraj zum Hamburger SV auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive.

Auch Adrián Ramos verlässt den BVB, der Wechsel des Angreifers nach China ist perfekt. Das teilte der Klub mit. Der Kolumbianer stürmt von der kommenden Saison an für Chongqing Dangdai Lifan FC. Bis dahin wird Ramos an den spanischen Erstligisten Granada FC verliehen. Die Ablöse soll rund elf Millionen Euro betragen. In Alexander Isak hatte die Borussia bereits am Montag einen Nachfolger präsentiert.

Dortmund habe ein "äußerst werthaltiges Angebot für einen Spieler, der am vergangenen Sonntag seinen 31. Geburtstag gefeiert hat" nicht ausschlagen wollen, so BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Ramos kam 2014 von Hertha BSC nach Dortmund. Er erzielte in 52 Erstligabegegnungen 13 Tore für den BVB.