Dortmunds Niederlage gegen Leipzig Über Wert verkauft?

Fußballfest: Zwei Elfmeter, zwei Platzverweise, fünf Tore, jede Menge Tempo und viele Offensivaktionen. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig war genau das, worauf viele Fans gehofft hatten: ein Spektakel. Oder wie Lothar Matthäus es ausdrückte: "Danke an euch, wo ihr alles gegeben habt auf dem Platz."

Das Ergebnis: Dortmund verliert 2:3 (1:2) gegen Leipzig. Hier geht's zur Meldung. Der Vorsprung des Spitzenreiters auf den FC Bayern beträgt damit nur noch zwei Punkte. Leipzig zieht an Hoffenheim vorbei und steht nur noch drei Punkte hinter dem BVB.

Spiel unter Aufsicht: Vor acht Monaten hatten die Dortmunder Zuschauer beim Heimspiel gegen RB für schlimme Szenen gesorgt. Folglich wurden die Sicherheitsvorkehrungen vor der Partie verschärft. Erneut zierten nun Protestbanner die Tribüne. Im Vorfeld gab es zudem einen Protestmarsch. Diesmal blieb immerhin alles friedlich.

Geht auch ironisch. Sehr schön. pic.twitter.com/Yzcp9LnbSX — Thomas Nowag (@Dagobert95) 14. Oktober 2017

Die erste Hälfte: Es war sofort ein schnelles, offensivfreudiges Spiel. Aber es war auch ein Spiel der Defensivfehler. Pierre-Emerick Aubameyang nutzte einen Patzer von Stefan Ilsanker zur Dortmunder Führung (4.). Leipzigs Marcel Sabitzer nutzte wiederum einen Torwartfehler von Roman Bürki zum Ausgleich (10.). Yussuf Poulsen profitierte schließlich von einer ganzen Fehlerkette der ersatzgeschwächten Dortmunder Abwehr: Weder Bürki noch Sokratis verhielten sich geschickt, vor allem aber Jeremy Toljan ließ sich düpieren (25.). Leipzig ging auch ohne Starstürmer Timo Werner mit einer verdienten Führung in die Pause.

Schwachstelle Toljan? Leipzig griff in der ersten Hälfte vor allem über links an - über die Abwehrseite von Toljan. Besonders hier schien RB-Trainer Ralph Hasenhüttl im Vorfeld Schwächen ausgemacht zu haben. Der Plan ging auf: Toljan hatte gegen die schnellen Leipziger Probleme, Bruma überlief den Dortmunder vor dem 2:1 spielend. Zur Pause wurde Toljan erlöst und ausgewechselt.

Die zweite Hälfte: Begann erneut spektakulär. Sokratis stoppte Jean-Kévin Augustin mit einer Notbremse - Elfmeter und Rot gegen den Griechen. Augustin verwandelte sicher zum 3:1. Wenig später musste auch Ilsanker mit Gelb-Rot vom Platz. Dortmund kam durch einen weiteren Strafstoß durch Aubameyang wieder heran. Zuvor war der Gabuner von Dayot Upamecano am Strafraumeck gefoult worden - wie erst der Videobeweis zeigte. In der Folge bestimmte Dortmund das Spiel, die größte Chance hatte Andriy Yarmolenko, aber sein Nachschuss flog über das leere Tor.

3 - Letztmals 3 Gegentore nach 49 Min. kassierte der BVB in einem BL-Heimspiel 1997 gegen 1860 (2-3, 3 Gegentore nach 48 Min.). Historisch. — OptaFranz (@OptaFranz) 14. Oktober 2017

Ende einer Serie: 41 Bundesligaheimspiele in Folge hatte der BVB vor der Partie gegen Leipzig nicht verloren. Dieser Lauf ist nun beendet.

Machtdemonstration: RB hat sich in dieser Saison schon einige schwächere Auftritte geleistet. Gegen den BVB spielte Leipzig phasenweise wieder so beeindruckend, wie in der Vorsaison, als der Klub souverän Vizemeister wurde. Mit einem Sieg bei den heimstarken Dortmundern hat Leipzig seine Ambitionen auf die Spitzengruppe der Bundesliga auch in dieser Saison untermauert.

#BVBRBL ein klasse Spiel, da war alles drin! Leipzig hat es sich am Ende aufgrund der starken 1. Halbzeit verdient! — Sebastian Kehl (@sebastiankehl) 14. Oktober 2017

Neuland: In vielerlei Hinsicht bot die Partie etwas, was die Dortmunder in dieser Saison noch nicht erlebt hatten - nicht nur wegen des ersten Rückstands oder der ersten Niederlage. Leipzig schaffte es vor allem vor der Pause, den BVB in dessen eigener Hälfte zu halten. Die Borussia kam in den ersten 45 Minuten lange nicht dazu, die eigene Offensivstärke zu entfalten und gelangte so gut wie gar nicht ins Angriffsdrittel. Dazu schaffte RB es auch, Schwächen in der Dortmunder Defensive offenzulegen - und diese anders als Teams wie Gladbach oder Köln auch zu bestrafen.

Kurskorrektur: Ins Spiel gegen Leipzig ging Dortmund erstmals in dieser Bundesligasaison nicht als Favorit - und unterlag. Genau wie schon zuvor in der Champions League gegen Tottenham und gegen Real Madrid. Spätestens die Niederlage gegen RB hat gezeigt: Die Hymnen, die bereits auf den BVB gesungen wurden, kamen vielleicht etwas früh. Wenn Dortmund auf ein wirklich starkes Team trifft, dann reicht es aktuell einfach nicht ganz.