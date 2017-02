Dortmunds Ousmane Dembélé Junior in der Chefrolle

Die Kapuze seiner grellgelben Winterjacke hatte der Held des Abends tief ins Gesicht gezogen, als er aus der Kabine kam. Etwas unsicher blickte Ousmane Dembélé auf die vielen Mikrofone und Kameras, irgendwie schien er sich fremd zu fühlen. Er ging durch die Ausgangstür, kam kurz zurück, um dann doch in der Winternacht zu verschwinden. So klein, schmächtig und schüchtern, wie Dembélé in diesem Momente wirkte, war viel Fantasie erforderlich, um zu glauben, dass dieser dünne 19-Jährige zuvor 80.000 Menschen fasziniert hatte. Mal wieder.

Julian Weigl prophezeite in der Euphorie des Dortmunder Erfolgs gegen Hertha BSC Berlin im Elfmeterschießen, dass seinem immer noch kindlich wirkenden Mitspieler "keine Grenzen gesetzt" seien. Das war ein großer Satz, aber niemand in Dortmund käme derzeit auf die Idee, diese These in Frage zu stellen. Dembélé ist schon jetzt ein Gigant, in den ersten Wochen des neuen Jahres ist er der mit Abstand spektakulärste Spieler des Revierklubs. Und an diesem Abend schrieb er eine echte Heldengeschichte.

Dembélé war zwischenzeitlich weg, minutenlang musste er sich während der Verlängerung auf der Bank behandeln lassen, mit einem Ganzkörperkrampf, wie Trainer Thomas Tuchel später erzählte. Alle rechneten damit, dass die Dortmunder, die ihr Auswechselkontingent erschöpft hatten, zu zehnt weiterspielen würden. Die medizinische Abteilung habe Dembélé "fünf Minuten lang reanimieren" müssen, sagte Tuchel, und als die zweite Hälfte der Verlängerung begann, war der Franzose plötzlich wieder da.

Etwas schwerfälliger zwar, aber, und das ist der erstaunliche Aspekt der Entwicklung: als Persönlichkeit, die den BVB trägt. Tuchel berichtete, wie er Dembélé vor dem Elfmeterschießen gefragt habe, ob er antreten wolle, erwartet hatte der Coach eine Absage. "Aber seine Antwort war: Ich möchte den ersten schießen. Das hat er wirklich gesagt", so der staunende Trainer.

Dembélé traf, und Tuchel schwärmte. "Ous hat das gewisse Etwas, auch an Zorn, den er entwickeln kann, wenn es darum geht, zu gewinnen. Das steckt tief in ihm drin, und das lieben wir." Es ist ein Juwel, das der BVB da für rund 15 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet hat. Ein Fußballer, den die Algorithmen eines Schweizer Instituts jüngst anhand von Leistungsdaten, Alter und Vertragslaufzeiten als wertvollsten Spieler der Bundesliga identifizierten. Aber es gibt auch ein Problem bei diesem raketenhaften Aufstieg. Im Moment ist der BVB geradezu abhängig von diesem schüchternen Teenager, der in praktisch allen Offensivaktionen Richtung Hertha-Tor seine Füße im Spiel hatte.

Wenn sein längst noch nicht austrainierter Körper eine Pause braucht, dann lahmt das Spiel, das zeigte sich auch gegen die Berliner. Der Dortmunder Kader ist längst nicht so ausgewogen wie im Vorjahr, vermeintliche Führungskräfte wie Pierre-Emerick Aubameyang, André Schürrle oder Mario Götze sind mit sich oder der eigenen Form beschäftigt. Dies bedeutet viel Verantwortung auf Dembélé, öffnet ihm aber zugleich Entfaltungsräume, die er wohl bei keinem anderen europäischen Spitzenklub vorfinden würde.

AP BVB-Torwart Roman Bürki

Wobei es an diesem Abend natürlich noch einen weiteren Helden gab: Torhüter Roman Bürki, der den Elfmeter von Vladimír Darida hielt und bei den Treffern von Alexander Esswein und Sami Allagui dran war.

Der Dortmunder Trend des Jahres 2017 ist also in Ordnung, sieben Punkte aus den ersten drei Bundesligapartien und das Erreichen des Pokalviertelfinals, in dem mit dem Drittligisten Sportfreunde Lotte eine lösbare Aufgabe wartet, sind eine gute erste Bilanz. Allerdings waren auch die in Dortmund derzeit zum Alltag gehörenden Nebengeräusche wieder laut. Vor der Partie trug Marcel Schmelzer per Videobotschaft ein Statement des Klubs und der Mannschaft zur Gewalt gegen Leipziger Fans vor. "Wir Spieler waren und sind sehr entsetzt", erklärte der Kapitän zu den Vorkommnisse vom vorigen Samstag. "Wir verurteilen komplett Gewalt gegen andere. Wir entschuldigen uns dafür, was dort passiert ist. Und es tut uns wirklich sehr, sehr leid."

Fast überall auf der Südtribüne wurden Poster und Transparente für eine friedliche Fankultur hochgehalten, nur unten in der Mitte, im Hoheitsgebiet der Ultragruppen, gab es keine solchen Bekundungen. Statt Schmelzer zuzuhören, dokumentierte dieser Block das eigene Desinteresse durch demonstrative Gesänge, ganz offenkundig gibt es Leute, die direkt auf eine weitere Eskalation des Konfliktes zwischen Ultras und Klubführung hinarbeiten. Und dieses Problem kann selbst ein Wunderknabe wie Ousmane Dembélé nicht lösen.