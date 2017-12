Dortmund-Trainer Bosz Der Endverantwortliche

Pierre-Emerick Aubameyang gilt zu Recht als extravaganter Mensch. Der Rucksack, den er am Samstagabend trug, stach mit seinen goldenen Nieten hervor. Die Kappe und die Frisur passten auch zu seinem Image. Der Gesichtsausdruck aber stand in einem krassen Kontrast dazu. Aubameyang starrte nach vorne. Die Mimik war eine Warnung, ihn bloß nicht anzusprechen. Das wagte dann auch niemand.

Bei Borussia Dortmund erklärte mal wieder Marcel Schmelzer eine Niederlage, obwohl er "eigentlich gar keine Lust" hatte, "wieder das Gleiche zu trällern". Es wurde dann auch etwas ganz Anderes. Der Kapitän des BVB redete sich nach dem jämmerlichen 1:2 gegen Werder Bremen in Rage. "Es kotzt mich an, wie wir hier zu Hause auftreten", sagte er, oder auch: "Das von heute geht mir tierisch auf den Sack."

Schmelzer war so geladen, dass er wirre Bilder für seine Anklage nutzte.

Sie richtete sich allein gegen Mannschaftskollegen. Er nannte keinen beim Namen, aber Aubameyang und Raphaël Guerreiro, die zuerst aus der Kabine verschwunden waren, dürften sich unter anderen angesprochen gefühlt haben. Als "absolute Frechheit" bezeichnete Schmelzer das nahezu körperlose, emotionslose und willenlose Spiel über 75 Minuten. Eine kurze Phase nach der Pause, in der das 1:1 gelang, klammerte er aus.

"Der Trainer hat in der Pause absolut die richtigen Worte gefunden", nahm Schmelzer Peter Bosz in Schutz, den er als "ärmste Sau" bemitleidete.

Das mag Schmelzer ehren, aber es zeigt, dass ein Riss durch die Dortmunder Mannschaft gehen muss, die aus den vergangenen vier Heimspielen in der Bundesliga einen Punkt holte und der Konkurrenz danken darf, dass der Rückstand auf den vierten Tabellenplatz noch recht gering ist. Es muss dann Spieler geben, denen egal ist, was der Trainer sagt. Bosz gab zu, dass in der ersten Halbzeit entgegen seinen Anweisungen gehandelt wurde: "Wir haben uns das anders vorgestellt und auch anders trainiert."

Nichts mehr zu sehen von Bosz-Fußball

Ob der Trainer am Dienstag beim FSV Mainz 05 einen weiteren Versuch starten darf, die schon so lange beschworene Wende zu schaffen, ist sehr fraglich. Argumente für sich liefert Bosz keine mehr. Gegen Bremen war nichts von "seinem" Fußball zu sehen, der auf aggressives Pressing und Gegenpressing setzt. Er probiert seit Wochen, eine Mannschaft aufzustellen, die in der Defensive stabiler wird.

Aber das gelang gegen Werder wieder nicht, die Umstellung der Grundformation von einem 3-4-3 auf ein 4-2-3-1 schon vor der Pause sah erfolgversprechend aus, weil der BVB viel leidenschaftlicher aus der Kabine zurückkam. Aber über die lange Distanz blieben alle, auch die personellen, Änderungen wirkungslos.

Werder, das erstmals in dieser Saison ein Auswärtsspiel gewann, störte den BVB früh und setzte im Mittelfeld auf Manndeckung. Diszipliniert gespielt und mit einem überragenden Max Kruse in der Mannschaft reichte das, um Borussia Dortmund zu überfordern.

"Bremen hat verdient gewonnen. Unsere erste Halbzeit war sehr schlecht", sagte Bosz, "ich kann das nicht erklären." Ob er weiter für den BVB arbeiten dürfe, liege in der Entscheidungsgewalt anderer. Er fühle sich jedenfalls bereit: "Weil ich die Entscheidungen treffe."

Auf diese Feststellung hatte der Niederländer schon am Tag vor dem Spiel großen Wert gelegt. Es hatte Deutungen von Spieleraussagen gegeben, die zumindest auf ein enormes Mitspracherecht der Spieler und Verantwortlichen hinwiesen. Schon vor der Partie gegen den FC Bayern Anfang November soll der Trainer darum gebeten worden sein, seine sehr riskante Art der Verteidigung weit vorne zu überdenken.

Nachdem die fünfte Niederlage in den vergangenen acht Bundesligaspielen besiegelt war, nannte sich Bosz mehrmals den "Endverantwortlichen". Das mag ihn ehren, zeigt aber auch auf, wie hilflos er ist.