Medienberichte Peter Bosz soll neuer Trainer beim BVB werden

Borussia Dortmund hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Der Niederländer Peter Bosz soll Thomas Tuchel als Chefcoach beerben. Das berichten das Fußballfachmagazin "Kicker" und die "Bild"-Zeitung. Laut "Kicker" soll er um 14.30 Uhr vom BVB vorgestellt werden. Auch viele niederländische Medien berichten von einer Einigung. Eine Bestätigung aus Dortmund steht jedoch noch aus.

Bosz kommt von Ajax Amsterdam und hatte mit dem Klub in der abgelaufenen Saison das Finale der Europa League erreicht, war dort aber Manchester United unterlegen. In der Liga wurde er Zweiter hinter Feyenoord Rotterdam. Der 53-Jährige hatte in der Endphase seiner aktiven Laufbahn 1998 kurz bei Hansa Rostock unter Vertrag gestanden, er spricht fließend deutsch und steht für eine offensive Spielweise.

Ende vergangener Woche hatte Dortmunds Wunschkandidat Lucien Favre beim BVB abgesagt, nachdem er keine Freigabe von seinem Arbeitgeber OGC Nizza erhalten hatte. Für Bosz muss der BVB angeblich eine Ablöse an Ajax zahlen. Bosz' Vertrag in Amsterdam hatte noch eine Laufzeit bis 2019.

Dortmund hatte sich trotz des Siegs im DFB-Pokal von seinem Trainer Tuchel getrennt. Das Verhältnis des Coaches zur Klubspitze um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war zerrüttet.