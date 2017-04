Ärger über Spielansetzung Das Protokoll von Dortmund

Dienstag, 11. April 2017, 19.15 Uhr: Der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist gerade vom Hotelparkplatz gerollt, als drei Sprengsätze zeitgleich explodieren. Besonders im rechten hinteren Bereich wird der Bus getroffen. Verteidiger Marc Bartra wird so schwer verletzt, dass er von einem Notarzt versorgt werden muss. Er erleidet einen Handgelenkbruch.

19.36 Uhr: Die Polizei Dortmund meldet, dass es im Stadtteil Höchsten eine Explosion gegeben habe. Etwa zeitgleich gibt es erste Medienberichte über einen Anschlag auf den Bus des BVB. Im Stadion, in dem um 20.45 Uhr das Viertelfinale der Champions League zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco angepfiffen werden soll, wird es hektisch.

19.52 Uhr: Der BVB teilt den Journalisten mit, dass es "einen Vorfall" bei der Abfahrt des Busses gegeben habe: "Eine Person ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden."

Etwa 19.55 Uhr: Reinhard Rauball wird zum Fahrstuhl gebracht, der zu Sitzungsräumen in der Nordtribüne führt. Der Vereinspräsident wirkt sehr angespannt: "Wir teilen mit, wenn es etwas gibt." Rauball ist einer der Vertreter des Krisenstabs, der seit einigen Minuten tagt. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist auch dabei, dazu Vertreter der AS Monaco, Delegierte der Uefa, die Polizei und die Feuerwehr.

Etwa 20.15 Uhr: Ein pünktlicher Beginn des Spiels ist nun aus logistischen Gründen schon nicht mehr möglich. Die Spieler von Borussia Dortmund stehen immer noch schockiert am Bus. Der Krisenstab hat eine extrem schwierige Lage zu bewältigen. Nach Informationen des SPIEGEL brachte die Uefa auch einen späteren Anstoß am selben Abend ins Spiel. Watzke soll auf diesen Vorschlag mit heftiger Ablehnung reagiert haben. Auch ein Anstoß am nächsten Tag um 16 Uhr, der angedacht wurde, fand beim Geschäftsführer keinen Gefallen.

Etwa 20.20 Uhr: "Das Spiel ist abgesagt. Aber das haben Sie nicht von mir", sagt ein Teilnehmer des Krisenstabs, der die Sitzung über das benachbarte Stadion Rote Erde verlässt.

20.29 Uhr: Der BVB teilt über Twitter mit, dass die Partie abgesetzt und für Mittwoch 18.45 Uhr neu angesetzt wurde. In weniger als einer Stunde wurden also die Fragen geklärt, ob gespielt werden kann, wie die Zuschauer sicher und besonnen den Heimweg antreten sollen und wann die Partie nachgeholt wird. Die Informationen über den Anschlag waren zu diesem Zeitpunkt noch spärlich, die Ermittlungen erst ganz am Anfang. Viel Zeit zum Abwarten gab es allerdings nicht: Die Regularien der Champions League sehen vor, dass innerhalb von zwei Stunden nach der Absage eines Spiels ein Nachholtermin gefunden sein muss:

Uefa

Etwa 23.10 Uhr: Im Polizeipräsidium Dortmund beginnt eine Pressekonferenz. Dort wird bekannt, dass es sich um einen "gezielten Angriff auf den Mannschaftsbus des BVB" gehandelt habe. Staatsanwältin Sandra Lücke teilt mit, dass ein Bekennerschreiben am Tatort gefunden wurde. Über den Inhalt schweigt sie. Polizei und Vertreter des BVB bestätigen, dass die Entscheidung des Krisenstabs über die Neuansetzung des Spiels einstimmig gefallen sei .

9.50 Uhr: Watzke kommt auf das Trainingsgelände, um mit der Mannschaft zu sprechen. Er stellt den Spielern und Trainer Thomas Tuchel frei, auf die Partie am Abend zu verzichten. Mit Ausnahme einzelner Profis soll niemand Bedenken vorgetragen haben, so früh nach dem traumatischen Erlebnis schon wieder spielen zu müssen.

Etwa 13.30 Uhr: Ende einer leichten Trainingseinheit. Die Spieler fahren, anders als sonst üblich, danach nach Hause.

Thomas Tuchel: "Wir haben es den Spielern freigestellt zu spielen, allerdings haben wir gemerkt, dass uns das Training gut getan hat.“ — Borussia Dortmund (@BVB) 12. April 2017

Vor dem Spiel auf Sky: Thomas Tuchel kritisiert die Ansetzung der Partie. "Wir hätten uns gewünscht, dass wir mehr Zeit bekommen hätten, das von gestern zu verarbeiten. Letztlich wurde in Nyon in der Schweiz entschieden, ob gleich noch oder am nächsten Tag gespielt wird, ohne dass irgendwie das Ausmaß klar war. Es ist ein etwas ohnmächtiges Gefühl." Anders klingt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Die Termin-Problematik der Uefa gibt es, aber die war mir völlig egal. Für mich ging es darum zu zeigen, dass wir uns unseren Terminplan nicht von Terroristen diktieren lassen und unsere freiheitliche Grundordnung nicht zur Disposition steht. Das ist ein Signal, das die Welt heute sieht."

18.45 Uhr: Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco findet ohne Zwischenfälle statt, die Gäste gewinnen 3:2.

Etwa 21.10 Uhr: Trainer Thomas Tuchel erläutert während der Pressekonferenz ausführlich seine schon vor dem Anpfiff geäußerte Kritik, dass ihm und der Mannschaft zu wenig Zeit gegeben worden sei, um den Anschlag zu verarbeiten: "Wir hatten das Gefühl, so behandelt zu werden, als wäre eine Bierdose an unseren Bus geflogen." Auch viele Spieler beschweren sich. Verteidiger Sokratis weint nach dem Spiel und sagt: "Wir wurden wie Tiere behandelt und nicht wie Menschen."

Donnerstag, 12. April 2017, 0.18 Uhr: Die Uefa streitet gegenüber der Nachrichtenagentur AP die Vorwürfe Tuchels ab, eigenmächtig die Neuansetzung bestimmt zu haben. Die Entscheidung sei mit Zustimmung aller Parteien erfolgt. Keiner der Vereine habe Bedenken angemeldet. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert den Europäischen Fußball-Verband: "Die Uefa war am Mittwoch mit allen Parteien in Kontakt und hat niemals eine Information erhalten, die angedeutet hat, dass eines der Teams nicht spielen wollte."

Donnerstag, 12. April 2017, 15:17 Uhr: Auf einer Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel der Borussia gegen Eintracht Frankfurt am Samstag will sich Thomas Tuchel nicht zu seiner Kritik vom Vortag äußern. Dazu sei alles gesagt. Zu seiner Verassung äußerte sich Tuchel: "Heute ist mein schlimmster Tag. Wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen."