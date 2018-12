Der Wechsel auf die rechte Seite kurz zuvor hatte sich gelohnt. So war der Weg zur Ersatzbank länger. Ein paar Sekunden brachte das. Raphaël Guerreiro schlurfte vom Platz, seine Teamkollegen pusteten ein bisschen durch für die Nachspielzeit, in der sie dann den knappen Vorsprung retteten.

Das 2:1 gegen Werder Bremen war der sechste Sieg von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga hintereinander, fünf davon mit einem Tor Vorsprung. Beim 2:0 gegen den SC Freiburg gelang der zweite Treffer erst in der Nachspielzeit.

Ist der BVB immer nur ein bisschen besser als die Konkurrenz, wie es die jüngsten Ergebnisse vermuten lassen? Oder ist er weit voraus, wie es die neun Punkte Vorsprung in der Tabelle andeuten? Diese Fragen wurden auch Lucien Favre gestellt, und der Trainer trug erwartungsgemäß wenig zur Klärung bei. "Es ist eng. Das ist so", sagte der Coach. Fest steht: Der BVB ist bereits am 15. Spieltag vorzeitig Herbstmeister.

Favre monierte nach dem Spiel Fehler im defensiven Verhalten. Bremen habe zu häufig den Ball gehabt und sei "zu leicht" vor das Tor der Dortmunder gekommen. Er versprach: "Wir werden das schnell korrigieren." Die Verantwortlichen, Spieler und Fans des BVB werden ihm das aufs Wort glauben.

Seit einem knappen halben Jahr ist Favre nun in Dortmund. Sie trauen ihm viel mehr zu als taktische Anpassungen, die Meisterschaft ganz bestimmt, manch einer vielleicht sogar den Stopp des Klimawandels. Dass die Südtribüne darauf verzichtet, den Trainer persönlich zu feiern, dürfte daran liegen, dass die Fans wissen, dass es Favre selbst peinlich wäre.

Lucien Favre hat in Windeseile eine auf vielen Positionen neu besetzte Mannschaft an die Spitze der Liga geführt. Er hat Mario Götze wieder in eine körperlich gute Verfassung gebracht, Torwart Roman Bürki spielt mittlerweile nahezu fehlerlos, Marco Reus seit Monaten auf höchstem Niveau, Jadon Sancho ist mit 18 Jahren eine Attraktion der Liga. Es stehen noch ein paar andere auf der "Wer-alles-unter-Favre-besser-wurde"-Liste, inzwischen auch der Name von Raphaël Guerreiro. Der 25 Jahre alte Portugiese galt als Verkaufskandidat beim Projekt Umbruch, das im Sommer durchgezogen worden ist.

Guerreiro war häufig verletzt, wirkte bisweilen lustlos, hinter vorgehaltener Hand wurde über eine schlechte Ernährung und wenig Eifer im Training erzählt.

Er blieb dann doch, stieg nach der Weltmeisterschaft verspätet ins Training ein, verletzte sich erneut. Inzwischen ist er wieder einer, der das Spiel des Tabellenführers auf der linken Seite im Mittelfeld belebt.

Getty Images Favre (rechts) mit Guerreiro nach Monaco-Spiel

Seine Tempodribblings, den Ball ganz eng am linken Fuß, schaffen freie Räume, weil der Gegner mehrere Spieler braucht, um ihn stoppen zu wollen. Beim Sieg im Revierderby gab Guerreiro die Vorlage zum Siegtreffer, gegen Bremen legte er Paco Alcácer den Kopfball zum 1:0 mit einem scharf geschossenen Freistoß auf. Zwischendurch schoss er beide Tore zum 2:0-Sieg in der Champions League bei der AS Monaco.

"Rapha ist überragend, wenn er Bock hat." Dieser Satz stammt von Jan Siewert, dem Trainer der Regionalligamannschaft des BVB. Bei Favre hört sich das ganz nach Favre an, wenn er über die gute Entwicklung beim Europameister von 2016 spricht: "Er kam spät von der WM und hatte immer wieder muskuläre Probleme." Spieler in einen körperlichen Zustand zu bringen, der 90 Minuten Fußball in hohem Tempo ermöglicht, gehört zu den immer noch ein bisschen unterschätzten Fähigkeiten des Lucien Favre.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde darf sich der BVB schon Herbstmeister nennen. In der Saison 2017/2018 hatte er am 15. Spieltag auch den SV Werder zu Gast. Die Bremer gewannen damals 2:1, Dortmund lag als Achter 13 Punkte hinter der Spitze. Am nächsten Tag wurde Peter Stöger als Nachfolger von Peter Bosz vorgestellt.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (2:1)

1:0 Alcácer (19.)

2:0 Reus (27.)

2:1 Kruse (35.)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho (90. Philipp), Reus, Guerreiro (89. Pulisic) - Alcácer (81. Götze)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebres Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Eggestein (83. Sargent), Sahin, Klaassen (18. Möhwald) - Kruse - Harnik, Rashica (73. Osako)

Gelbe Karten: Delaney / Langkamp, Harnik, Möhwald, Sargent

Schiedsrichter: Winkmann

Zuschauer: 81.365