Dortmunds Remis in Mainz Neue Ziele braucht das Land

Als Schiedsrichter Felix Zwayer zum letzten Mal an diesem Nachmittag in seine Pfeife blies, wollte Thomas Tuchel einfach nur weg. Kein Abklatschen mit der Mannschaft, kein Handschlag mit seinem Gegenüber. Sichtlich bedient verschwand der 43-Jährige nach dem 1:1 von Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 in die Katakomben. Wäre es nach Tuchel gegangen, er hätte sich wohl am liebsten gleich in den Mannschaftsbus gesetzt. Aber das Protokoll der Deutschen Fußball Liga schreibt nun mal vor, dass sich ein Trainer nach dem Abpfiff vor allerlei Mikrofonen zum Spiel äußern muss.

Im Gegensatz zur Vorwoche, als er nach dem 2:1 in Bremen noch gute Miene zum schlechten Spiel gemacht hatte, kommentierte Tuchel das Geschehene dann dieses Mal auch eher übellaunig. "Zu wenig aktiv" sei der BVB gewesen, er hätte "nicht den Mumm" gehabt, "auch das Umschaltspiel war nicht gut", befand der Trainer, der bereits während der 90 Minuten keinen glücklichen Eindruck hinterlassen hatte. Immer wieder hatte er sich fragend in Richtung seiner Bank umgedreht oder den Kopf geschüttelt. Wirklich coachen sah man Tuchel so gut wie gar nicht. Kaum Anweisungen, keine Einzelgespräche.

So wurde seine Rückkehr nach Mainz, wo er in sechs Jahren vom Nachwuchs- zu einem der begehrtesten Trainer des Landes aufgestiegen war, zum Tiefpunkt dieser turbulenten Woche. Seit Tagen wird ja öffentlich über sein vermeintlich abgekühltes Verhältnis zur Dortmunder Führungsetage debattiert.

Verunsicherung auf und neben dem Platz

Zunächst sagte Geschäftsführer Hans Joachim Watzke, dass erst im Sommer darüber geredet werde, ob die Zusammenarbeit zwischen Verein und Trainer länger als die veranschlagten drei Jahre dauern solle. Dann wurde bekannt, dass Tuchel in den Transfer des 17-jährigen Top-Talents Alexander Isak erst kurz vor dem Abschluss eingeweiht wurde. Tuchel bestätigte und erklärte beides: Während der Saison habe er für Vertragsgespräche keinen Kopf. Und dass andere die perspektivische Kaderplanung vorantreiben, sei ein "ganz normaler Vorgang".

Ruhiger ist es dadurch nicht geworden. Dafür hätte wohl ein Sieg in Mainz gesorgt. Und es ließ sich auch gut an: Nach zwei Minuten traf Marco Reus zum 1:0. Eine Viertelstunde lang hatte der BVB alles im Griff - bis die Gastgeber ihre Taktik änderten. "Mainz hat gemerkt, dass wir die Bälle früh erobern und so auch das Tor gemacht haben. Die haben nur noch lange Bälle gespielt. Dann haben wir auch angefangen, die Bälle hin und her zu bolzen", beschrieb André Schürrle das immer schlechter werdende Spiel, weil bei eigenem Ballbesitz im Aufbau der Borussia so gut wie nichts funktionieren wollte. Plötzlich schrumpfte das hoch veranlagte BVB-Ensemble zu einer biederen Kick-and-rush-Truppe zusammen. Ohne Leichtigkeit. Ohne Ideen. Lediglich der ansonsten unauffällige Pierre-Emerick Aubameyang hatte noch eine Chance.

Auch die eingewechselten Mario Götze und Ousmane Dembélé brachten keinen Schwung. So konnten die Mainzer mit ihrer ersten richtigen Chance in der 83. Minute durch Danny Latza ausgleichen. In der Nachspielzeit hatte Pablo De Blasis sogar noch den Mainzer Siegtreffer auf dem Fuß. Doch selbst das 1:1 fühlte sich für den BVB wie eine Niederlage an.

Neidische Blicke nach Leipzig

"Wir dachten, dass wir nach dem Trainingslager einen Schritt weiter sind", sagte Marcel Schmelzer und meinte damit nicht nur die spielerischen Defizite. Auch in der Tabelle hinkt der BVB als Tabellenvierter den eigenen Ansprüchen hinterher. "Wir haben das Gefühl, dass wir ein paar Punkte zu wenig haben", sagte Trainer Tuchel, dessen Team vor dem Duell am Samstag mit dem Tabellenzweiten aus Leipzig nun gehörig unter Druck steht. Immerhin beträgt der Rückstand auf die Sachsen bereits elf Punkte. Während der Aufsteiger derzeit von "positiven Emotionen" getragen würde, habe sein eigenes Team "die umgekehrte Konstellation, und das macht es nicht leichter", sagte Tuchel.

Hoffnung, den forschen Emporkömmling noch abzufangen, hat in Dortmund aktuell kaum jemand: "Leipzig marschiert, das fehlt uns so ein bisschen", sagte André Schürrle. "Selbst, wenn wir am Samstag gewinnen würden, wird es trotzdem sehr, sehr schwer, weil Leipzig nicht den Anschein macht einzubrechen", ergänzte Gonzalo Castro, für den es derzeit nur um Platz drei geht. "Das ist die Wahrheit, wir müssen um diesen Platz kämpfen", fand auch Sokratis, der regelrecht niedergeschlagen wirkte, als er sagte: "Dieses Jahr wird es sehr schwer, alles wird sehr schwer."