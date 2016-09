BVB-Torwart Bürki Endlich verlässlich

Natürlich wurde in Wolfsburg anschließend viel über Borussia Dortmunds Wucht im Angriff gesprochen. 6:0 bei Legia Warschau, 6:0 gegen Darmstadt, jetzt 5:1 gegen den VfL Wolfsburg, das sind die beeindruckenden Ergebnisse, die der BVB innerhalb einer Woche erwirtschaftet hat. Die Dortmunder sind wie eine gut geölte Tormaschine in diesen Tagen und haben dank ihrer hervorragenden Ausbeute vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen.

"Ich habe immer daran geglaubt, dass wir in der Lage sind, zu treffen", sagte Trainer Thomas Tuchel nach der Partie in Wolfsburg. Und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach angesichts von 17 Treffern in den vergangenen drei Pflichtspielen davon, dass die Mannschaft "immer eine gewisse Gefahr" im Angriff ausstrahle.

Doch Fußball ist eine paradoxe Angelegenheit, dafür war der Dortmunder Auftritt beim VfL ein gutes Beispiel. Denn der wichtigste Spieler des Abends war nicht etwa Pierre-Emerick Aubameyang, der bei seiner Rückkehr in die Startelf doppelt traf, es war auch nicht Raphaël Guerreiro, der das erste Tor selbst schoss und zwei weitere Treffer vorbereitete. Der wichtigste Spieler war Torwart Roman Bürki. Der 25 Jahre alte Schweizer legte mit einer herausragenden Leistung die Basis für den dritten Dortmunder Erdrutschsieg nacheinander.

Trotz des klaren Sieges hatte Bürki viel zu tun

Spiele, die einen so klaren Ausgang nehmen wie der Erfolg des BVB in Wolfsburg, sind für einen Torhüter normalerweise die unangenehmsten Aufgaben. Es ist kaum etwas zu tun, weil sich das Geschehen am anderen Ende des Feldes abspielt, doch die Konzentration muss die ganze Zeit oben bleiben. Manuel Neuer, der Torwart des FC Bayern, hat im Grunde nur solche Spiele zu bewältigen. Die Partie der Dortmunder beim VfL fiel nicht in diese Kategorie. Bürki hatte zwischenzeitlich ziemlich viel Arbeit. Er war in der entscheidenden Phase des Spiels mehrfach gefordert und hielt glänzend.

Der BVB hatte furios begonnen, führte nach etwas mehr als einer Viertelstunde 2:0, verlor danach aber die Kontrolle über die Partie. Die Wolfsburger hatten eine Großchance nach der anderen - und sie scheiterten immer wieder an Bürki. Der Torwart parierte gegen Bruno Henrique, gegen Mario Gomez, hielt den wuchtigen Freistoß von Ricardo Rodríguez und den Distanzschuss von Maximilian Arnold.

Kurz nach dem Seitenwechsel zeigte Bürki eine Rettungstat, die man sich mehrmals anschauen musste, um sie zu begreifen. Erst wehrte er Julian Draxlers Schuss aus spitzem Winkel ab, dann wischte er auf dem Boden liegend dem zum Nachschuss bereiten Gomez den Ball vom Fuß. Es war Bürki zu verdanken, dass das Spiel nicht kippte in dieser Phase, dass den Wolfsburgern nur der Anschluss durch Daniel Didavi gelang, ehe sich der BVB wieder auf die Offensive besann. Der Torwart selbst sprach hinterher von seinem bestem Spiel seit seinem Wechsel nach Dortmund im vergangenen Jahr.

Und auch seine Vorgesetzten wussten, dass der klare Sieg nicht möglich gewesen wäre ohne Bürkis Paraden. "Er hat sich absolut ein Extralob verdient", sagte Trainer Tuchel. Geschäftsführer Watzke war der Auffassung, dass der Torhüter "seine Sache außergewöhnlich gut gemacht" habe. Gegen Spieler wie Draxler und Gomez brauche man eben einen verlässlichen Mann zwischen den Pfosten. Und Bürki ist mittlerweile verlässlich. Er ist angekommen beim BVB.

Vergangene Saison wirkte er oft überfordert

In seiner ersten Saison in Dortmund hatte er noch Probleme. Der Schritt vom Absteiger SC Freiburg zu einem Klub, der dauerhaft in der Champions League vertreten sein möchte, machte ihm zu schaffen, oft wirkte er überfordert, verschätzte sich beim Herauslaufen, faustete den Ball zum Gegner oder leistete sich ausgereifte Slapstick-Einlagen wie beim 7:1 im Pokal gegen Paderborn, als er mit einem misslungenen Dribbling das Gegentor verschuldete. Öffentlich wurde über Bürki debattiert, intern stand er nicht zur Disposition, auch wenn er in den Europapokal-Spielen Roman Weidenfeller den Vortritt lassen musste, der jahrelang treue Stammkraft gewesen war - und in seiner Anfangszeit beim BVB übrigens auch Schwierigkeiten gehabt hatte.

Seit dieser Saison kommt Bürki in allen Spielen zum Einsatz, er ist der Mann für die nationale Routine und die internationalen Festtage, und Tuchel glaubt, dass ihm die uneingeschränkte Arbeitserlaubnis guttut. "Ich bin so glücklich über die Entwicklung, die er bei uns gemacht hat - besonders seit der Vorbereitung auf diese Saison, seitdem für ihn klar ist, dass er unser Torwart ist", sagte der Trainer in Wolfsburg. Bürki berichtete, dass er sich viel besser fühle als noch in seiner ersten Spielzeit in Dortmund. Das war in Wolfsburg nicht zu übersehen.