Torwart Bürki beim BVB Zu viele Gegentore, zu viele Fehlpässe

Hat Borussia Dortmund ein Problem auf der Torwart-Position? Spätestens nach dem 1:1 in der Champions League bei Apoel Nikosia mit dem Doppelfehler von Torhüter Roman Bürki vor dem Gegentor werden das auch die Verantwortlichen des BVB wissen, auch wenn Trainer Peter Bosz um Relativierung bemüht ist. "Er hat gepatzt, das weiß er selbst", sagte der Niederländer nach dem Remis. "Er hat uns aber auch schon sehr oft geholfen, jetzt muss die Mannschaft für Roman da sein."

In dieser Saison kassierte der BVB in allen Pflichtspielen bisher zwölf Gegentore - und bei fünf Treffern trifft Bürki zumindest eine Teil-, oder wie auf Zypern die Hauptschuld. In einem einseitigen Spiel ohne große Torchancen für die Borussia hatte der Schweizer einen Rückpass direkt zu Nikosias Lorenzo Ebecilio gespielt, dessen anschließenden Schuss nach vorne abprallen lassen und so das Tor von Mickaël Poté ermöglicht.

Zudem hatte Bürki in den Champions-League-Partien gegen Tottenham und Real Madrid insgesamt drei Treffer im kurzen Torwart-Eck hinnehmen müssen. In der Bundesliga offenbarte er bei der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig beim Tor von Marcel Sabitzer Probleme im Herauslaufen. Zumindest zu den Tadeln an seinem Stellungsspiel hatte sich Bürki vor Wochen geäußert. Von selbsternannten Experten, die nie Torwart gewesen seien, nehme er keine Kritik an.

Aus der Mannschaft bekam Bürki ebenfalls Zuspruch. "Bei einem der besten Torhüter der Welt passiert es auch manchmal - oder ist anfangs oft passiert", betonte Schmelzer mit Verweis auf Manuel Neuer. In der Mannschaft und im Verein gebe es "gar keine Diskussion. Roman ist unsere klare Nummer eins".

Der 26-Jährige, 2015 aus Freiburg zum BVB gewechselt, muss unter Bosz vermehrt am Spielaufbau teilnehmen. Das ergibt sich aus der riskanten Spielweise des neuen Trainers, aber auch aus den taktischen Antworten der Gegner. Werden die Passwege ins Mittelfeld zugestellt, bekommt Bürki oft den Ball und wird zu langen Pässen gezwungen. Dabei fehlt häufig die Präzision. Eine Passquote von 72,4 Prozent in der laufenden Bundesliga-Saison ist für einen Torwart eher überdurchschnittlich, für eine um Dominanz bemühte Mannschaft wie den BVB aber ein Problem.

Kurzfristig dürfte sich an der Hierarchie im Dortmunder Tor tatsächlich wenig ändern. Bürkis Stellvertreter Roman Weidenfeller könnte in seiner vermutlich letzten Profi-Saison einspringen, die fußballerischen Probleme wird der 37-Jährige aber nicht lösen. In der kommenden Saison wird dann ein neuer Torwart kommen, gehandelt werden der Kölner Timo Horn und Kevin Trapp von Paris Saint-Germain.