Eigentlich war es immer Roman Weidenfellers Aufgabe, Tore zu verhindern. Doch bei seinem Abschiedsspiel vor 70.000 Fans in Dortmund avancierte der langjährige BVB-Keeper zum Goalgetter. Aus dem Spiel heraus traf Weidenfeller zum zwischenzeitlichen 3:1, per Elfmeter sorgte er für den Endstand von 4:1 (2:1) für die "BVB-Allstars" gegen "Roman and Friends", bei denen er in der ersten Hälfte im Tor gestanden hatte.

Nebenbei parierte er zwei Elfmeter und wurde vom Publikum gebührend gefeiert. "So etwas gibt es nur in Dortmund", sagte Weidenfeller. Er gehe "mit einer Träne im Auge". Zu den prominenten Gästen, die dem 38-Jährigen die Ehre erwiesen, gehörten unter anderem Lukas Podolski und Per Mertesacker, mit denen Weidenfeller 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war, und der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp.

Bongarts/Getty Images Gruppen-Selfie mit Nostalgiewert: Ewerthon, Marcio Amoroso, Rodrigo Martins, Jürgen Klopp, Marcel Kokller und Tinga (v.l.)

"Das ist die erfahrenste Mannschaft, mit der ich je zusammengearbeitet habe", sagte Klopp mit Blick auf die von ihm betreuten Allstars. "Ich habe noch nie im Mittelfeld so viel Übergewicht gehabt." Podolski, der bei Vissel Kobe unter Vertrag steht und extra aus Japan angereist war, traf für "Roman and Friends", die weiteren Tore erzielten die ehemaligen BVB-Stürmer Alexander Frei und Mohamed Zidan.

Neben Weidenfeller, der zwischen 2002 und 2018 insgesamt 349 Bundesligaspiele für die Borussia bestritten hatte und je zweimal Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger geworden war, wurden auch die früheren Dortmunder Sven Bender und Neven Subotic sowie Wolfgang "Teddy" de Beer verabschiedet, der den Verein im Sommer nach 31 Jahren als Spieler und Torwarttrainer verlassen hatte.