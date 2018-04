Dortmunds Sieg gegen Leverkusen Ein Hauch von Zukunft

Die Südtribüne, Heimat der Gelben Wand, bebte nach langer Zeit mal wieder.

Gerade hatten die Fans von Borussia Dortmund mit Standing Ovations den Doppeltorschützen Marco Reus verabschiedet, sie hüpften, sangen und feierten einen rauschhaften und tabellarisch sehr kostbaren 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Doch plötzlich folgte ein Moment, der manchen Beobachter irritierte.

Die Spieler hatten keine große Lust auf das nach solchen Spektakeln übliche Fest mit der brodelnden Masse. Zögerlich, geradezu scheu näherten sie sich der berühmten Wand, um dann ganz schnell in der Kabine zu verschwinden. Stattdessen wurde wenig später mit Sven Bender ein ehemaliger Borusse gefeiert, der Leverkusener genoss die Feier sichtlich

Manuel Akanji wiederum könne "auch nicht genau beschreiben", was da los war. Er habe sich noch mit Lukasz Piszczek unterhalten, da seien die Kollegen einfach "umgedreht und wieder zurückgelaufen."

Das war ein bisschen geflunkert, denn natürlich kannte Akanji die Gründe ganz genau.

Vor der Partie waren zwei gigantische Banner mit sehr eindeutigen Botschaften entrollt worden, die auf die Derby-Niederlage von Schalke aus der Vorwoche anspielten: "Den Stellenwert des Derbys nicht verstanden - Versager!", stand auf dem ersten Banner, und als die Teams einliefen wurde es noch härter: "Kein Wille, keine Leidenschaft, kein Mut, keine Mannschaft. Niemand verkörpert Borussia Dortmund so wenig wie ihr." Verletzende Worte - "natürlich nimmt man solche Riesenplakate wahr, aber wir müssen das ausblenden", sagte Maximilian Philipp.

imago/ DeFodi BVB-Fans begrüßen ihre Spieler

Das ist ihnen dann erstaunlich gut gelungen, der BVB brannte ein Fußball-Feuerwerk ab, wie es das Publikum noch nicht erleben durfte, seit Peter Stöger das Team im Dezember übernommen hat. "Das war ein richtig gutes Spiel über 90 Minuten, wir waren kompakt, waren giftig, haben viele zweite Bälle gewonnen, haben den Mut gehabt", sagte der Trainer, der sich vor allem über seine umgebaute linke Seite freuen konnte.

Linksverteidiger Marcel Schmelzer, der auf Schalke so kraftlos spielte und ein Gegentor verschuldete, fehlte in der Startelf, nicht einmal im Kader war der Kapitän. Stöger wollte lieber Jeremy Toljan auf der Bank haben, der auf beiden Seiten spielen kann. Das war ein bemerkenswertes Zeichen. Akanji, der eigentlich zentral zum Einsatz kommt, gab einen großartigen Schmelzer-Vertreter. Zudem glänzte er als kongenialer Partner von Jadon Sancho auf dem linken Offensivflügel. Der junge Engländer traf zum 1:0, bereitete zwei weitere Treffer vor, und Marco Reus, der das 2:0 und das 4:0 erzielte, harmonierte halblinks im Mittelfeld ebenfalls prächtig mit den beiden Talenten.

Bestaunt wurde aber vor allem Sancho, der im vorigen Sommer für sieben Millionen Euro aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund gewechselt war. Der 18-Jährige habe seine Chance "gnadenlos ausgenutzt", sagte Reus und Sancho selbst erklärte: "Ich bin sehr stolz, dass der Trainer mich in diesem Spiel in die Startelf gestellt hat, weil es ein Spiel war, das wir gewinnen mussten".

Ein Sieg heilt nicht alle Wunden Borussia Dortmund hat sich mit einem 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen eine gute Ausgangsposition für den Kampf um die Champions-League-Plätze erarbeitet. Ein wichtiger Schachzug von Trainer Peter Stöger: Manuel Akanji (l.) verteidigte für Kapitän Marcel Schmelzer auf der linken Seite. Mann des Spiels war jedoch Ersatz-Kapitän Marco Reus, der zwei Treffer erzielte. Hier trifft der Nationalspieler per Kopf zum 4:0-Endstand. Reus erzielte zudem ein durch den Videobeweis aberkannten Treffer und verschoss einen Elfmeter. Es war nicht alles positiv, aber mit Bundestrainer Joachim Löw auf der Tribüne zeigte Reus eine starke Leistung. Reus harmonierte auf der linken Seite gut mit Jungstar Jadon Sancho. Der Engländer traf zum 1:0 und bereitete zwei weitere Treffer vor. Den vierten Treffer steuerte Maximilian Philipp bei, der als Ersatz für den verletzten Michy Batshuyai im Sturmzentrum spielte. Also alles wieder in Ordnung beim BVB? Nicht wirklich, die Spieler hatten nach dem Schlusspfiff nur wenig Lust, mit den eigenen Fans zu feiern. Erstaunlich schnell ging es zurück in die Kabine. Die Art und Weise der Niederlage gegen den Erzrivalen FC Schalke in der vergangenen Wochen hat die Dortmunder Fans massiv verärgert. Und so wurden die Spieler beim Warmmachen als "Versager" tituliert. Kurz vor Spielbeginn legten die Fans nach: "Kein Wille, keine Leidenschaft, kein Mut, keine Mannschaft. Niemand verkörpert Borussia Dortmund so wenig wie ihr." Und so bekamen die Ovationen für Ex-Spieler Sven Bender nach dem Spiel eine besondere Bedeutung. Bender gilt als Kämpfer, als wichtiger Bestandteil der von vielen Fans verehrten Zeit unter Ex-Trainer Jürgen Klopp. Und so wird die aktuelle Mannschaft noch Zeit brauchen, um in der Gunst des Publikums wieder zu steigen.

Allerdings schimmerten auch leise Zweifel hinter dem Lob hervor, das sich über Sancho ergoss. Am Trainingsgelände munkelt man seit Monaten, das Talent pendle im Alltag zwischen Genie und Wahnsinn. "Heute ging es deutlich mehr in Richtung Genie", sagte Stöger, aber "das ändert sich Woche für Woche". Auch Reus mahnte, Sancho sei zwar ein Spieler mit "viel Potenzial", aber nur "wenn er klar ist, wenn er sich nicht verzettelt, wenn er nicht zu viele Spielereien macht".

Wobei dieser Teenager durch eine besonders harte Schule geht. Er ist neu in einem fremden Land, in einer fremden Liga und erlebt gleich diese sagenhafte Serie immer neuer Konflikte und Ärgernisse in einer komplizierten beim BVB. Nun war er Teil einer erstaunlichen Auferstehung, die nicht nur eine fußballerische Dimension hatte. Es ein offenes Geheimnis, dass ein größerer personeller Umbruch bevorsteht. Die Mentalität des Teams soll sich ändern, und an diesem Nachmittag deutete sich an, dass Teile des derzeitigen Kaders einen guten Nährboden für das Aufblühen eines neuen BVB-Geistes bilden könnten.

Akanji, Reus und Sancho spielten stark. Auch Julian Weigl erinnerte wieder an jenen fantastischen Fußballer, dem vor einiger Zeit eine Weltkarriere vorhergesagt wurde. Maximilian Philipp, der das 3:0 beisteuerte, ist ein weiterer Spieler mit Zukunft, der nicht unter der Last der Vergangenheit ächzt. Und deshalb lag Stöger falsch, als er sagte, Marcel Schmelzer sei "kein Verlierer", weil seine Nichtberücksichtigung "rein sportliche Gründe" gehabt habe.

Denn für den anstehenden Umbau müssen nicht nur Kaderplätze, sondern auch Anführerpositionen in der Hierarchie frei werden. Das junge Team, das Leverkusen besiegte, entwickelte eine Haltung und eine Gier, die in den Wochen zuvor mit den diesmal auf der Ersatzbank sitzenden Gonzalo Castro und Nuri Sahin oder eben Kapitän Schmelzer allenfalls in Ansätzen entstand.

Und das hatte am Ende auch die Menschen auf der Gelben Wand erkannt.