Sieg gegen Ingolstadt Dreckige Dortmunder

Ausgangslage: Der FC Ingolstadt holte in dieser Saison zwar mehr Punkte (10) auswärts als vor heimischer Kulisse (9), ein Erfolg beim seit 32 Heimspielen ungeschlagenen BVB gehörte dann aber doch in die Kategorie Ausgeschlossen. Bei der ersatzgeschwächten Borussia - mit den verletzten Marco Reus, Mario Götze, dem gesperrten Ousmane Dembélé und dem angeschlagenen Julian Weigl fehlten vier potenzielle Stammspieler - sollte nach fünf Spielen in 13 Tagen allerdings Müdigkeit zum Problem werden.

Das Ergebnis: Der BVB gewann 1:0 und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig vorerst auf drei Punkte.

Startaufstellungen

BVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Castro - Durm, Pulisic, Kagawa, Guerreiro - Aubameyang.

Ingolstadt: Hansen - Matip, Bregerie, Tisserand - Hadergjonaj, Cohen, Morales, Suttner - Leckie, Kittel - Lezcano.

Aubameyang vs. Ingolstadt: Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang musste unter der Woche im Pokal gegen Lotte wegen Adduktorenbeschwerden aussetzen und war auch für den Auftakt des 25. Bundesliga-Spieltags fraglich. Doch der Torjäger wurde rechtzeitig fit und ein Blick auf seine Bilanz zeigt, wie wichtig das für den BVB war. Aubameyang führte die Torjägerliste vor dem Spieltag mit 22 Treffern an und hatte so nur einmal weniger eingenetzt, als die gesamte Ingolstädter Mannschaft.

23 - @Aubameyang7 erzielte alleine so viele BL-Tore in dieser Saison wie der FC Ingolstadt als Team (23). Torjäger. #bvbfci @BVB — OptaFranz (@OptaFranz) 17. März 2017

Erste Hälfte: Beim BVB machte sich vor allem der Bankplatz von Weigl bemerkbar. Die Gastgeber kamen auf eine für ihre Verhältnisse unterirdische Passquote von 70 Prozent und luden aggressive und hoch verteidigende Ingolstädter zum Toreschießen ein. Das Team von Trainer Maik Walpurgis steht aber eben auch im Tabellenkeller, weil 23 Treffer in 25 Spielen zu wenig für den Klassenerhalt sein dürften. Auf der Gegenseite nutzte Aubameyang gleich seine erste Chance zum Tore-Ausgleich gegen Ingolstadt, der Gabuner verwertete einen Flachpass von Marcel Schmelzer direkt und unhaltbar für FCI-Torwart Martin Hansen (14. Minute).

Schmelzers Lauf: Der Kapitän des BVB spielt unter Tuchel keinen klassischen Außenverteidiger mehr, Schmelzer geht mittlerweile eher aus Außenstürmer durch. Problem dabei: Schmelzer macht häufig Schmelzer-Dinge und ist offensiv wenig effizient. Zumindest bis vor zehn Tagen. Da bereitete er in der Champions League mit einer Volleyflanke ein Tor vor, traf am vergangenen Dienstag im Pokal gegen Lotte und legte nun mit dem Assist für Aubameyang den dritten Schmelzpunkt nach.

DPA Pierre-Emerick Aubameyang (l.) und Marcel Schmelzer

Zweite Hälfte: In 63 Bundesliga-Spielen erzielte Mathew Leckie ganze drei Tore. Keine gute Bilanz für einen Stürmer. Und die Anfangsphase des zweiten Durchgangs hat gezeigt, warum das so ist. Der Australier tauchte nach wenigen Sekunden frei vor BVB-Torwart Roman Bürki auf, schoss aber in die dritte Etage des mal wieder ausverkauften Stadions in Dortmund. Anders gesagt: Ingolstadt knüpfte an die Leistung der ersten Halbzeit an. Die Borussia war insgesamt eher noch fahriger als vor der Pause und hatte Glück, als Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem Foul von Bürki an Dario Lezcano nicht auf Elfmeter entschied (52.). Entschieden war das Spiel erst, als Leckie in der Nachspielzeit aus der Drehung erneut hoch über das Tor schoss.

Blick in die Zukunft: Das eigentliche Thema des Tages war in Dortmund die Auslosung zum Champions-League-Viertelfinale - und das merkte man der Mannschaft auch an. Der BVB trifft auf Monaco, viele Fans empfinden das angesichts anderer denkbarer Gegner wie Bayern, Real Madrid oder Barcelona als Traumlos. Doch Vorsicht, wer Monacos Sechs-Tore-Leistung gegen Manchester City gesehen hat, weiß, wie unangenehm die Spiele am 11. und 19. April gegen dieses offensivstarke Team werden.

Erkenntnis des Spiels: Borussia Dortmund steht eigentlich für Spektakel, für Torgefahr, für sehenswerten Kombinationsfußball. Dabei ist das größte Problem häufig die mangelhafte Chancenverwertung - bestes Beispiel war das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Benfica, als zahlreiche Großchancen vergeben wurden. Nun also mal das genaue Gegenteil. Der BVB war unspektakulär und torungefährlich - trotzdem sprang ein Sieg heraus. Ein dreckiger Sieg.