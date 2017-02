BVB-Erfolg gegen Wolfsburg Sieg ohne Auf-Wand

Ausgangslage: Der BVB vor einer leeren Südtribüne, weil eine Gruppe radikaler Dortmunder massive Übergriffe auf Leipzig-Anhänger verübte. Die Kollektivstrafe gegen die "Gelbe Wand" mit 25.000 Borussen-Fans durch den DFB war tagelang das Top-Thema. Fast in Vergessenheit geriert, dass auch das Team zuletzt im Leerlauf unterwegs war: Nach einer desolaten Leistung bei Schlusslicht Darmstadt und der ärgerlichen Hinspielpleite im Champions-League-Achtelfinale bei Benfica Lissabon stand der Klub gegen Wolfsburg in der Pflicht.

Das Ergebnis: Dortmund beherrschte Wolfsburg problemlos und siegte 3:0. Hier geht's zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Ginter, Bartra, Schmelzer - Weigl - Schürrle, Dembélé, Castro, Reus - Aubameyang

Wolfsburg: Benaglio - Bruma, Luiz Gustavo, Ricardo Rodríguez - Horn - Vieirinha, Seguin, Arnold, Gerhardt - Malli - Gomez

Die erste Hälfte: Pierre-Emerick Aubameyang unterstrich seine Lissabon-Form, indem er sämtliche Großchancen ausließ: Den ersten Schuss aus vielversprechender Position wehrte Diego Benaglio souverän ab (7. Minute). Acht Minuten später dasselbe Bild: Der Gabuner scheiterte aus spitzem Winkel am VfL-Keeper. Treffersicherer war Jeffrey Bruma, der den BVB unmittelbar vor der leeren Süd mit einem wohl legendären Kopfball-Eigentor in Führung brachte (19.). Angesichts des traditionell eher dürftigen VfL-Anhangs bei Auswärtsspielen ließen die ersten Witze nicht lange auf sich warten:

Bis zur Pause blieb Dortmund das klar bessere Team. Wolfsburg vergab kurz vor dem Halbzeitpfiff zwar eine Großchance durch Yunus Malli, wagte sonst aber keine Vorstöße.

Die zweite Hälfte: Begann mit einer Belohnung für den BVB, dem auch selbst ein Treffer gelang. Im Gewühl nach einem Freistoß köpfte Lukasz Piszczek das 2:0 (48.). Dortmund blieb dran, und Aubameyang stand nach einem missglückten Hackenpass freistehend vor Benaglio erneut im Mittelpunkt (55.). Besser machte es wenig später Ousmane Dembélé mit einem Kopfballaufsetzer in den rechten Torwinkel (59.). Danach sahen die Zuschauer einen souveränen BVB, der gegen zweitligareife Wolfsburger nie in Gefahr geriert - und sogar ein Tor von Aubameyang, was wegen einer klaren Abseitsposition aber nicht zählte (76.).

Vermisstenmeldung des Spiels: Ging an 25.000 Fans, von denen die große Mehrheit Woche für Woche und über Jahre hinweg friedlich für Gänsehautmomente in der Bundesliga sorgt.

Ein Kollektivausschluss hat bei vielen BVB-Fans für Unverständnis gesorgt. Man kann für diese unbeteiligten und ausgeschlossenen Dortmund-Anhänger nur hoffen, dass die wirklichen Täter des Leipzig-Eklats ermittelt und bestraft werden.

Vermisstenmeldung des Spiels II: Im Pokal gegen Hertha nicht getroffen, bei Schlusslicht Darmstadt kein Glück gehabt, in Lissabon sogar einen Elfmeter verschossen und heute erneut torlos - wo ist der Torriecher von Aubameyang geblieben? Stürmer behaupten in diesen Situationen gerne, solche Phasen seien für einen Angreifer völlig normal. Vielleicht fragt Aubameyang mal bei Vedad Ibisevic nach, dem gegen Bayern München nach sieben torlosen Spielen wieder ein Treffer gelang.

Vermisstenmeldung des Spiels III: VfL Wolfsburg. Hallo?

Geräuschkulisse des Spiels: Einmal wurden die 59.609 so laut, als wäre das Stadion ausverkauft. Es war die 75. Minute, Jakub Blaszczykowski kam ins Spiel. "Kuba", mittlerweile Wolfsburger und als einer der Größten in Dortmunds jüngerer Klubgeschichte unvergessen.

Pechvogel: Mario Götze. Stand im Jahr 2017 ohnehin erst 24 Pflichtspielminuten auf dem Platz und wird dem BVB wegen muskulärer Beschwerden für zwei weitere Wochen fehlen.

Erkenntnis des Spiels: Das deutlich bessere Team war der BVB bereits bei der Lissabon-Pleite, gebracht hatte es nichts. Dass Dortmund seine klare Überlegenheit auch in Tore und einen Sieg ummünzen kann, zeigte das Team heute und macht Mut fürs Rückspiel gegen Benfica. Mehr Sorgen bereitete ohnehin Wolfsburgs Auftritt - so spielt ein Absteiger.