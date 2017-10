Dortmunds Erfolg im DFB-Pokal 18 Jahr, Isak da

Matchwinner: Schon in der dritten Minute bot sich Alexander Isak die große Chance, ein Problem der Dortmunder zu minimalisieren: die Abhängigkeit von Pierre-Emerick Aubameyang. Doch der Stürmer scheiterte aus kurzer Distanz am Torwart. Aubameyang stand wegen muskulärer Probleme nicht im Kader, und so durfte der Schwede erstmals in einem Pflichtspiel für den BVB beginnen. Im Januar 2017 war Isak, angepriesen als "der neue Ibrahimovic" nach Dortmund gekommen. Die damit verbundene Erwartungshaltung konnte der 18-Jährige nicht erfüllen - bis zu diesem Pokalabend in Magdeburg. Isak legte ein Tor auf und krönte sein Startelf-Debüt mit einem Treffer.

Das Ergebnis: Der BVB gewann überraschend souverän 5:0 und feierte nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder einen Erfolg.

Getty Images Choreo in Magdeburg: "Ihr denkt, es ist vorbei. Doch die Spiele haben erst begonnen."

Neues aus den Fankurven: Es war ein stimmungsvoller Abend in Magdeburg - mit Schönheitsfehlern. Auf beiden Seiten gab es vor dem Anpfiff Fan-Choreografien, wobei die des FCM sowohl eindrucksvoll als auch martialisch wirkte. Die Auswärtsfans, aus Sicherheitsgründen von leeren Blocks umgeben, zündeten zu Beginn der zweiten Halbzeit eine große Pyro-Show. Im Gegenzug zeigten Magdeburger Anhänger erbeutete BVB-Banner.

Getty Images So sah es im Dortmunder Fanblock zu Beginn der zweiten Halbzeit aus

Erste Hälfte: Unmittelbar vor Isaks Großchance hatte Maximilian Philipp den Pfosten getroffen (3. Minute). Das war für lange Zeit die beste Gelegenheit des BVB, Andriy Yarmolenko scheiterte noch mit einem Schuss an Torhüter Alexander Brunst. Kurz vor der Pause fiel dann aber doch der Führungstreffer für die Gäste - und Isak war entscheidend beteiligt. Eine Flanke von Yarmolenko legte der Mittelstürmer mit dem Kopf ab, und der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Gonzalo Castro traf mit seiner ersten Ballberührung aus vier Metern.

Das Sahin-Problem: Dass es auch torlos in die Pause hätte gehen können, lag an der Fortsetzung der Dortmunder Schwäche im Spielaufbau, die die Mannschaft seit dem 2:1-Sieg in Augsburg befallen hat. Ein entscheidender Faktor: die fehlende Verbindung zwischen Innenverteidigung und den Mittelfeldspielern. Sechser Nuri Sahin, dem es an Dynamik und Schnelligkeit fehlt, wird von den Gegnern derzeit in Manndeckung genommen, für den FCM übernahm diese Aufgabe erfolgreich Marius Sowislo.

Der Erdmann-Faktor: Torschütze Castro wurde so früh eingewechselt, weil Mahmoud Dahoud wegen Schwindelgefühlen raus musste (41.). Kurz zuvor war Richard Weil Dahoud ins Kreuz gesprungen. Möglicherweise ziert Dahoud bald ein Pullover aus der Dennis-Erdmann-Kollektion. Der Mittelfeldspieler des FCM hatte 2015 mit seinem Ex-Verein Dynamo Dresden im Pokal gegen den BVB gespielt und im Anschluss einen Pullover mit der Aufschrift "In der Kreisliga hätte man weiter gespielt" an den damals wegen eines Pferdekusses ausgewechselten Marco Reus geschickt. In einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten" erneuerte Erdmann seine Häme am derzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausierenden Reus: "Ich glaube, wer so viel Geld im Jahr verdient, der muss auch mal einen Pferdekuss aushalten können."

Zweite Hälfte: Der Tabellenzweite der Dritten Liga kam voller Ambitionen aus der Kabine und wurde von Isak kalt erwischt. Nach Vorarbeit von Philipp stand der Schwede frei vor Brunst und schob in bester Torjäger-Manier ein (47.). Damit war das Spiel entschieden, die Borussia gewann mit jeder Minute ihre Sicherheit zurück. Es war nur ein Pokalspiel. Es war nur der Einzug ins Achtelfinale. Vielleicht war die zweite Halbzeit mit drei weiteren Toren und einigen gelungenen Kombinationen aber genau das, was die Mannschaft von Trainer Peter Bosz gebraucht hat.

Comebacks des Spiels: Mit den Joker-Einsätzen von Raphaël Guerreiro und André Schürrle gab es noch zwei weitere gute Nachrichten für den zuletzt so gebeutelten BVB. Vor allem Guerreiro deutete schon wieder an, wie wichtig er mit seiner Spielintelligenz in den kommenden Wochen sein kann.

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund 0:5 (0:1)

0:1 Castro (42.)

0:2 Isak (47.)

0:3 Yarmolenko (74./Handelfmeter)

0:4 Bartra (79.)

0:5 Kagawa (90.)

Magdeburg: Brunst - Butzen, Schäfer, Hammann, Niemeyer - Weil (61. Rother) - Türpitz, Sowislo (67. T. Chahed), Erdmann (82. Handke), Lohkemper - Beck.

BVB: Bürki - Bartra, Sokratis, Zagadou, Schmelzer (62. Guerreiro) - Dahoud (41. Castro), Sahin, Kagawa - Yarmolenko, Isak (74. Schürrle), Philipp.

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: - / Isak, Sokratis, Zagadou

Zuschauer: 23.102