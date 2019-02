BVB-Sieg über Bayer Die bessere Taktik

Zahl des Spiels: 81. So viel Prozent Ballbesitz hatte Bayer Leverkusen in den ersten 20 Minuten dieser Partie. Eine Zahl, die die eindrucksvolle Dominanz der Gäste in der Anfangsphase recht passend wiedergibt. Und was soll man sagen? Den Dortmundern war es egal.

Ergebnis des Spiels: 3:2 für Borussia Dortmund, und das ist am Ende die weitaus wichtigere Zahl. Zum Spielbericht geht es hier.

Die erste Halbzeit: "Leverkusen kommt hier mit einem ganz breiten kreuz" erkannte Sky-Kommentator Kai Dittmann schon nach ein paar Minuten. Wenn nicht Bayer, welcher Klub sollte auch ein solches Kreuz dabei haben? Leverkusen schnürte den Tabellenführer phasenweise ein, und es dauerte eine ganze Zeit, bis man ahnt, dass das möglicherweise sogar Absicht von BVB-Coach Lucien Favre war. Die klassische Rope-a-Dope-Taktik von Muhammad Ali. Den Gegner austoben lassen, sich wie gegen einen Tropensturm, der vorüberzieht, wegducken. Und dann selbst mit 2:1-Führung durch Tore von Dan-Axel Zagadou (30.) und Jadon Sancho (38.) in die Pause gehen. Das Bayer-Tor durch Kevin Volland (37.) muss man hinnehmen.

31% - Borussia #Dortmund hat lediglich 31% Ballbesitz gegen @bayer04fussball. Bleibt es dabei, wäre es Tiefstwert für die Borussia in einem BL-Heimspiel seit detaillierter Datenerfassung (2004/05). Passiv. #BVBB04 pic.twitter.com/gxCDZhHHcB — OptaFranz (@OptaFranz) February 24, 2019

Die zweite Halbzeit: Nicht mehr so spektakulär wie die erste, aber es war immer noch einiges los. Als Jonathan Tah (75.) eine Viertelstunde vor Schluss ein weiteres BVB-Tor von Mario Götze (60.) mit dem 2:3-Anschluss beantwortete, musste allen BVB-Anhängern nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen klar sein, dass jetzt auch noch der Ausgleich fallen würde - wie zuletzt im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim. Aber Bayer ist eben nicht Hoffenheim, auch wenn Traditionsfans da keinen großen Unterschied machen.

Personalie des Spiels: Der arme Peter Bosz, der in Dortmund ein so unglückliches Intermezzo gegeben hatte, musste vor dem Spiel die Frage über sich ergehen lassen, ob das für ihn nun "eine Rückkehr in die Heimat" sei. Da muss der Heimatbegriff aber noch einmal geschärft werden. Ansonsten ließ der Bayer-Trainer seine Mannschaft tatsächlich so spielen, als wäre er noch der BVB-Coach. Mit voller Kapelle nach vorne - und hinten hilft eben nicht der liebe Gott. Und wenn dann am Anfang das Pulver verschossen wird und man nicht trifft, verliert man eben auch gegen Heidenheim oder Dortmund.

Duell des Spiels: Zwei Trainer, zwei Philosophien. Dabei kommt ein Fußballspiel heraus, das man sich einfach sehr gerne anschaut. Lucien Favre, der feine Taktiker, konnte sich am Ende im Recht wähnen. Aber wenn Bayer am Anfang seine Chancen genutzt hätte, hätte das für den Tabellenführer auch sehr böse ausgehen können. Und dann hätte niemand das Taktikhirn Favre gelobt. So ist das eben.

Zitat des Spiels: Sky macht während der Übertragung ihrer Bundesligaspiele derzeit Promotion für eine hauseigene Fernsehserie mit dem Motto: "Was würden Sie tun, wenn in acht Tagen die Welt untergeht? " Vermutlich Fußball wie Peter Bosz spielen lassen. Allerdings könnte es sein, dass sie Welt dann schon nach sechs Tagen am Ende ist.

Erkenntnis des Spiels: Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte am Vormittag im "Doppelpass" der erstaunten Öffentlichkeit verkündet, sein FC Bayern sei nach dem 1:0-Erfolg über Hertha BSC am Samstag jetzt Tabellenführer. Obwohl er da schon nur auf Platz zwei hinter den punktgleichen Dortmundern lag. Nach dieser Logik haben die Bayern ihre Führung durch den BVB-Erfolg jetzt sogar noch ausgebaut.