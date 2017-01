Dortmunds Remis in Mainz Zumindest ein Schalker Erfolgserlebnis

Ausgangslage: Borussia Dortmund hätte mit einem Sieg auf den dritten Platz der Bundesliga springen und damit früh eine Antwort auf die Champions-League-Forderung von Boss Hans-Joachim Watzke geben können. Trotzdem herrscht beim BVB eine seltsame Stimmung. Immer wieder geht es um angebliche Dissonanzen zwischen Trainer Thomas Tuchel und Watzke sowie Manager Michael Zorc. Da es in der Bundesliga-Historie schon stärkere Dementis gab, könnte selbst der vierte Auswärtssieg der Saison nicht für die nötige Ruhe in Dortmund sorgen.

Die Mainzer gaben vor dem Spiel einen wichtigen Transfer bekannt. Für den nach Wolfsburg gewechselten Yunus Malli - beim 0:0 gegen Köln vor einer Woche schmerzlich vermisst - kommt Bojan Krkic zunächst für ein halbes Jahr zum FSV. Gegen den BVB stand er aber noch nicht im Kader.

Das Ergebnis: Mainz knöpft Dortmund beim 1:1 (0:1) die nächsten Punkte ab.

Tuchel und sein Vertrag: Eines der Streitthemen soll in Dortmund die ausstehende Vertragsverlängerung von Tuchel über 2018 hinaus sein. Watzke hatte zuletzt mehrfach betont, die Verhandlungen seien auf des Trainers Wunsch für die Sommerpause terminiert. In seiner alten Heimat bestätigte Tuchel diese Lesart: "Wir haben noch genug Zeit, darüber zu sprechen", sagte er im TV-Sender Sky. Es sei "als Trainer im Tunnel" ungünstig, während der Saison über solche Dinge zu sprechen.

Startaufstellungen

Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Bungert, Brosinski - Gbamin, Latza - Öztunali, Frei, Samperio - Muto.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Castro, Weigel, Guerreiro - Schürrle, Aubameyang, Reus.

Götze-Watch: Gescheitert, ohne Zukunft, von Tuchel sinnbildlich geohrfeigt - so lauteten die Analysen der vergangenen Woche, nachdem Mario Götze in Bremen mal wieder auf der Bank gesessen hatte. In Mainz wurde Götze immerhin nach 66 Minuten eingewechselt. Eigenwerbung sieht aber wohl anders aus. Der 24-Jährige gewann keinen Zweikampf, war an keiner Offensivaktion beteiligt und spielte zwölf wirkungslose Pässe. Die Diskussionen dürften weitergehen.

REUTERS André Schürrle

Erste Hälfte: Das Spiel des BVB wirkte wie eine Blaupause der ersten Partie nach der Winterpause gegen Werder Bremen. Ein frühes Tor, diesmal durch Marco Reus (3. Minute) nach Pass von André Schürrle, dominante Ballbesitzphasen, aber eben auch defensive Schwächen und viele Ungenauigkeiten in der Vorwärtsbewegung. Mainz hatte in der 14. Minute sogar den vermeintlichen Ausgleich erzielt, Schiedsrichter Felix Zwayer sah den Torschützen Yoshinori Muto aber fälschlicherweise im Abseits. So ging die Borussia mit einer knappen Führung in die Pause.

Zweite Hälfte: Es wurde nicht besser, zumindest aus Dortmunder Sicht. Denn statt mit dem großen offensiven Potenzial auf den zweiten Treffer zu spielen, verwaltete der BVB das Ergebnis nur noch und wurde bestraft: Mainz, bis dahin mit noch keinem Abschluss auf das Tor der Gäste, kam nach einer Flanke von Levin Öztunali per Kopf zum Ausgleich (83.). Der Torschütze? Danny Latza, in Gelsenkirchen geboren und in der Knappenschmiede des FC Schalke ausgebildet. Somit gab es zum Rückrundenauftakt nach dem 0:1 der Schalker gegen Frankfurt zumindest ein königsblaues Erfolgserlebnis.

Auswärtsfans: Der Auftritt der Dortmunder Anhänger in der Fremde begann lobenswert. Neven Subotic, vor wenigen Tagen zum 1. FC Köln gewechselt, wurde gefeiert. Die Pyrotechnik zu Beginn der zweiten Halbzeit dürfte dem Verein mal wieder eine Strafe durch den DFB einhandeln. Und das "Hooligans"-Banner, der an einem Zaun des Fanblocks hing, sorgte in Zeiten der umstrittenen Schlägertruppe "0231-Riot" für viel Unmut bei den BVB-Fans.

Erkenntnis des Spiels: Ein Schalker bremst die Aufholjagd des BVB. So wächst der Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig wieder auf elf Punkte an. Am kommenden Spieltag ist der Aufsteiger dann in Dortmund zu Gast - dann geht das Schneckenrennen um Platz drei weiter.