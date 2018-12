Der Überfall: In der siebten Minute führte Werder eine Ecke aus. 11,5 Sekunden später folgte ein Torabschluss, allerdings durch Dortmunds Paco Alcácer. Der BVB überrannte Werder buchstäblich. Am Ende stand eine Sieben-gegen-Fünf-Situation weit in der gegnerischen Hälfte. Davy Klaassen klärte dann zwar den Lupfer Alcácers auf der Linie und der Angreifer hatte zuvor ohnehin im Abseits gestanden. Aber dennoch: Die Szene zeigte die Wucht, die Geschwindigkeit, mit der Dortmund die Saison bisher so erfolgreich bestreitet.

Das Ergebnis: Borussia Dortmund hat Werder Bremen 2:1 (2:1) geschlagen. Damit ist der BVB vorzeitig Herbstmeister. Hier geht es zum Spielbericht.

Der Abschied: 274 Spiele hatte Nuri Sahin für den BVB absolviert. Jetzt kehrte er im Werder-Trikot zurück. Im Sommer war er nach Bremen gewechselt. Vor dem Spiel wurde er verabschiedet, nach dem Schlusspfiff von der Südtribüne gefeiert. Sahin war sichtlich bewegt und beschrieb die Momente anschließend als "schwer" und "schön".

REUTERS Nuri Sahin

Die erste Hälfte: Werder begann durchaus mutig, aber nach und nach übernahm der BVB die Kontrolle. Alcácer traf per Kopf nach einer Freistoß-Flanke von Raphaël Guerreiro, das Tor zählte nach Videobeweis. Marco Reus legte nach Zuspiel von Jadon Sancho nach. Max Kruse sorgte mit einem sehenswerten Distanzschuss für den Anschlusstreffer. Und dann war da noch die elfte Minute.

Fehlentscheidun g des Spiels: In jener elften Minute ging Reus nach einem Zweikampf mit Klaassen im Werder-Strafraum zu Boden. Der Bremer hatte den Dortmunder geschubst und zudem am Bein getroffen - klarer Elfmeter. Das Schiedsrichtergespann übersah das Foulspiel. Und irgendwo in Köln hatte ein Videoschiedsrichter wohl gerade seinen Arbeitsplatz verlassen. Dass der Videobeweis die klare Fehlentscheidung nicht korrigierte, war unerklärlich.

Und doch Tor! VAR aktuell wieder wach. #BVBSVW — Nadine (@xKristallengelx) 15. Dezember 2018

Die zweite Hälfte: Ein ähnliches Bild wie vor der Pause. Werder begann recht offensiv, hatte eine erste Großchance durch Kruse, dann aber dominierte Dortmund. Ein Hackentrick hier, eine schnelle Passfolge dort, immer wieder kombinierte sich der BVB elegant in gefährliche Zonen - verpasste aber den dritten Treffer mehrfach. Götzes Tor in der Nachspielzeit wurde wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung aberkannt.

Gesetz der Trägheit: Eins der größten Bremer Probleme im Spiel war, dass die Dortmunder Stärke so gut zur eigenen Schwäche passte. Was die Geschwindigkeit angeht, sind die Unterschiede zwischen beiden Teams enorm, gerade im Zentrum. Das fällt vor allem bei Gegenangriffen auf, bei denen wiederholt Dortmunder-Überzahl-Situationen entstanden.

Ohne Gegenwehr: Aber selbst in eigener Überzahl war Werder teils zu anfällig. Das beste Beispiel war der zweite Treffer: Drei Dortmunder und fünf Bremer standen im Werder-Strafraum, zwei weitere Bremer kamen gerade dazu, als Sancho in aller Ruhe in die Mitte passen durfte, wo Reus einschob.

Fazit des Spiels: Werder hatte gerade erst einen wochenlangen Negativlauf beendet. Gegen Dortmund zeigten die Bremer gute Ansätze und spielten mutig - waren aber überfordert. In den verbleibenden zwei Spieltagen der Hinrunde muss sich die Mannschaft nun weiter stabilisieren. Ganz anders der BVB: Der Herbstmeister wird nun alles daran setzen, den Neun-Punkte-Vorsprung bis zur Winterpause zu verteidigen.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (2:1)

1:0 Alcácer (19.)

2:0 Reus (27.)

2:1 Kruse (35.)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho (90. Philipp), Reus, Guerreiro (89. Pulisic) - Alcácer (81. Götze)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebres Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Eggestein (83. Sargent), Sahin, Klaassen (18. Möhwald) - Kruse - Harnik, Rashica (73. Osako)

Gelbe Karten: Delaney / Langkamp, Harnik, Möhwald, Sargent

Schiedsrichter: Winkmann

Zuschauer: 81.365