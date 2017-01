BVB-Profi im Testspiel verletzt Außenbandriss bei Sven Bender

Sven Bender hat sich am Dienstagabend im Testspiel von Borussia Dortmund beim Drittligisten SC Paderborn einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Wie lange Bender genau ausfällt, steht noch nicht fest. In jedem Fall wird er seinem Team am Samstag bei Werder Bremen und darüber hinaus zum Rückrundenstart für mehrere Wochen fehlen.

Diagnose Sven Bender: Außenbandriss im Sprunggelenk. Er wird dem BVB am 17. Spieltag und zu Beginn der Rückrunde zunächst fehlen. pic.twitter.com/apuqtMG3tn — Borussia Dortmund (@BVB) 19. Januar 2017

Die Verletzung zog sich Bender bei einem Foul des Paderborners Sven Michel zu, nach dem er sofort ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht worden war. "Das sieht überhaupt nicht gut aus", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel noch am Dienstagabend. Der Ausfall trifft die Dortmunder besonders hart, weil mit Sokratis ein weiterer Innenverteidiger mit anhaltenden Sprunggelenksproblemen auszufallen droht.

Die Grätsche von Michel gegen Bender erinnerte an eine Szene aus dem November 2014, als sich Marco Reus ebenfalls in Paderborn nach einem Foul von Marvin Bakalorz einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte.

Für Bender ist es nicht die erste schwere Verletzung. Zuletzt musste er vier Monate lang wegen einer Knochenmarkschwellung pausieren und konnte in dieser Saison erst zwei Bundesliga-Spiele bestreiten.