Sperrung der Südtribüne BVB-Trainer Tuchel: "Moralischer Zeigefinger"

Borussia Dortmund trifft am Dienstag in der Champions League auf Benfica Lissabon (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) und will den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale legen - das Thema des Tages in Lissabon war trotzdem die Sperrung der Südtribüne am kommenden Bundesligaspieltag gegen den VfL Wolfsburg. Trainer Thomas Tuchel zeigte Verständnis für die Strafe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Das ist ein drastisches Urteil, das wir vollumfänglich verstehen und akzeptieren", sagte der 43-Jährige: "Ich hoffe, dass diese harte Maßnahme zu einer Versachlichung der Diskussion führt."

In der Strafe wegen beleidigender Plakate auf der größten Stehtribüne Europas stecke "viel Moral", sagte Tuchel: "Da steckt ein erhobener moralischer Zeigefinger drin. Die Gelbe Wand ist ein Monument des Weltfußballs. Da stehen 25.000 Menschen, die Individuen sind, die man respektieren muss. Das ist eine Kollektivstrafe, die sehr, sehr vielen Leuten wehtut, die sich komplett von Gewalt und artikulierter Gewalt distanzieren würden." Der BVB werde "versuchen, damit umzugehen".

Auch Marcel Schmelzer äußerte Verständnis für das Urteil. "Wir müssen dieses Strafmaß akzeptieren, weil viele Sachen, die im Spiel gegen Leipzig passiert sind, überhaupt nicht in Ordnung waren", sagte der Kapitän des BVB.

Die Dortmunder hatten auf einen Einspruch gegen den Strafantrag des Kontrollausschusses des DFB verzichtet, damit werden gegen Wolfsburg keine Zuschauer auf der Südtribüne zugelassen. Zudem muss der Verein 100.000 Euro Strafe zahlen.