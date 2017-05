Tuchel gegen Watzke Eure Hoheit

Es musste schnell gehen. Daher grüßte Thomas Tuchel bei Twitter zunächst ohne den weißen Haken auf blauem Grund eines verifizierten Accounts, mit dem Prominente in der Regel an den Start gehen. Gut zwei Stunden nach seiner Anmeldung beim Kurznachrichtendienst bestätigte der Trainer via Twitter, was so überraschend kam wie ein Gewitter nach einem äußerst schwülen Tag: das Aus beim BVB.

Die Trennung von Tuchel ist vollzogen worden, obwohl er sportlich erfolgreich und sein Vertrag noch bis Sommer 2018 gültig war. "Schade, dass es nicht weitergeht", endete seine zweite Kurznachricht. In der dritten dankte er den Fans, der Mannschaft und dem "Staff" bei Borussia Dortmund.

"Staff" war eines seiner meistgebrauchten Wörter. Tuchel meinte damit vor allem den engsten Kreis seiner Vertrauten im Trainerteam. Arno Michels, Rainer Schrey und Benjamin Weber müssen ebenfalls gehen. All diese Informationen packte die Fußballfirma in einen Satz, der an die Aktionäre gerichtet war. Die Pressemitteilung war dann schon länger und vor allem im letzten Absatz interessant: "Das Wohl des Vereins Borussia Dortmund, den viel mehr als nur der sportliche Erfolg ausmacht, wird grundsätzlich immer wichtiger sein als Einzelpersonen und mögliche Differenzen zwischen diesen."

Mehr als diese Mitteilung werde es nicht geben, teilte der Klub noch Reportern mit, die vor allem auf eine Stimme von Hans-Joachim Watzke hofften. Es verwunderte daher zunächst, dass wenig später ein ellenlanger Offener Brief des Geschäftsführers auf der Internetseite des BVB erschienen. "Euer Aki Watzke" legte darin den "lieben Mitgliedern" und "lieben Fans" dar, warum er mit dem Rückhalt aller Gremien einen Trainer entließ, der ein paar Tage zuvor noch den DFB-Pokal gewonnen hatte. Es gehe nicht nur um das Ergebnis, schrieb Watzke: "Es geht immer auch um grundlegende Werte wie Vertrauen, Respekt, Team- und Kommunikationsfähigkeit, um Authenzität und Identifikation. Es geht um Verlässlichkeit und Loyalität."

Die Basis war schon längst verloren gegangen. Es ging zuletzt beiden Parteien vor allem darum, die Kommunikationseinheit zu gewinnen oder zu behalten. Das wurde am Tag der Scheidungsverkündung mit dem eilig erstellten Twitteraccount und dem Offenen Brief deutlich. Es kann sein, dass dieser Kampf noch Tage, vielleicht Wochen weitergeht.

Es wird schwierig bleiben, für Beobachter herauzufiltern und zu belegen, was in diesem nahezu beispiellosen Ränkespiel wahr, was ein bisschen wahr und was erfunden war.

Video DPA

Nach dem Pokalfinale in Berlin sagte Tuchel, dass er das seit Wochen anberaumte Gespräch über seine Zukunft als "zumindest ergebnisoffen" betrachte. Hätte er das ernst gemeint, müsste ihm die Naivität eines Kleinkindes zugesprochen werden. Was auszuschließen ist.

Das Gespräch mit Watzke und Sportdirektor Michael Zorc, bei dem Tuchel seinen Berater Olaf Meinking, der auch für Tuchels Tweets zuständig sein dürfte, bei sich hatte, dauerte weniger als 30 Minuten. Die Parteien trennten sich im Hotel l'Arrivée, in dem Mannschaft und "Staff" sich vor Heimspielen trafen. Es ist das Hotel, vor dem am 11. April drei Sprengkörper gezündet wurden, um "Menschen in unserem Mannschaftsbus umzubringen", wie Watzke schrieb. Einen Tag später musste der BVB in der Champions League Fußball spielen. Tuchel kritisierte das heftig, er traf damit auch Watzke. Der Streit war einer von mehreren Punkten, die das schon länger erschütterte Vertrauen immer mehr schwinden ließen. Nicht nur zwischen Watzke und Tuchel, sondern auch zwischen wichtigen Spielern und dem Trainer.

Daher soll sich der BVB auch schon lange nach einem neuen Trainer umgesehen haben. Als Favorit gilt Lucien Favre. Dessen Vertrag bei OGC Nizza ist noch bis 2019 gültig. Angeblich sind sich die Dortmunder mit dem Schweizer einig, nach Informationen des Magazins "kicker" wollen sie nun mit dem französischen Klub verhandeln.

Favre hatte im September 2015 nach fünf Niederlagen zum Saisonstart in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach aufgehört. Seinen Rücktritt teilte er den Nachrichtenagenturen in einer Erklärung mit. Es ging - auch hier - um Kommunikationshoheit. Tuchel dürfte sich in den kommenden Tagen zu Wort melden, vermutlich via Twitter.