Nach dem letzten Interview des Abends war Peter Stöger auf dem Weg zurück Richtung Kabinentrakt, da drehte er sich noch einmal um. "Danke, ebenfalls", entgegnete er einem Journalisten, der ihm schöne Ostern gewünscht hatte. Dann verschwand Stöger hinter einer Glastür.

Es waren Minuten, in denen sich der Österreicher nicht nur in die Feiertage zu verabschieden schien, sondern von Borussia Dortmund insgesamt. Dass ein Bundesliga-Trainer nach dem Ende eines Spiels so offen seinen Arbeitsplatz in Frage stellt und bereits über einen Nachfolger sinniert, hat man im Fußball lange nicht erlebt. Es war das letztlich konsequente Fazit eines bemerkenswerten und für Borussia Dortmund desaströsen Abends.

Das 0:6 in München bedeutete mehr als die höchste Liga-Pleite seit 1991, damals ein 0:7 gegen den VfB Stuttgart. Und es war mehr als nur der schonungslose Beleg, dass der BVB dem alten Rivalen aus München in keiner Hinsicht mehr gewachsen ist. Die Demütigung zeigte vor allem, dass Peter Stöger seine Mannschaft nicht mehr erreicht - und er daher auch selbst am besten weiß, dass es für ihn wohl keine Zukunft mehr geben wird in Dortmund.

Dabei hatten die Dortmunder in München zuvor noch so stark gekämpft. Kurz vor Weihnachten im DFB-Pokal, wenige Tage, nachdem Stöger als Nachfolger von Peter Bosz verpflichtet worden war. Beim knappen 1:2 war die Borussia nahe am Ausgleich und einer Verlängerung. Hoffnung machte sich damals breit, dass Stöger der richtige Mann sei, um das Team wieder auf Kurs zu bringen.

Gute drei Monate später zeigte sich an gleicher Stelle: Er ist es nicht.

Meist reglos und fast apathisch verfolgte Stöger die desolate erste Halbzeit auf der Bank. Selbst sein Trainer-Kollege Jupp Heynckes zeigte mehr Regung: Als seine Bayern 3:0 führten, sprang er immer wieder von der Bank auf, wirkte mit einzelnen Spielzügen gar unzufrieden. Stöger hingegen blieb sitzen - eine Reaktion zeigte er nur nach Spielende. Die hatte es dafür in sich.

"Weniger Entsetzen, mehr Enttäuschung"

"Es ist weniger Entsetzen, dafür haben wir zu viel falsch gemacht, eher Enttäuschung", begann Stöger sein Resümee vor den Kameras. Von mangelnder Zielstrebigkeit sprach er, von einem Gegner, der die Fehler "beinhart ausgenutzt" habe. Und dass das Auftretens dem Anspruch auf die dauerhafte Nummer Zwei im Land oder vielleicht sogar mal wieder auf mehr nicht gerecht wurde.

Dann wurde er deutlich: "Vielleicht ist es eine gute Situation, mal so eine Klatsche zu bekommen, damit man alle Steine mal umdreht. Welche Rädchen muss man drehen? Und es sind nicht nur Rädchen, sondern Räder, die man angehen muss." Und weiter: "Da gehört auch die Position des Trainers dazu. Dann muss man schauen, wer kann das."

DPA Dortmunds Trainer Peter Stöger

Die spielerischen Fortschritte? Marginal

Auch wenn es Stöger nicht als Abgesang verstanden wissen wollte, genau so hörte es sich an. "Es geht nicht um meine Person, ich bin froh und stolz, hier arbeiten zu dürfen. Aber mein Leben definiert sich nicht darüber, dass ich beim BVB an der Seitenlinie stehe. Ich habe schon so viele Sachen in meinem Leben gemacht, ich bin ein relativ aufgeräumter und glücklicher Mensch."

Auch wenn die Pleite in München seine erste Bundesliga-Niederlage im 13. Spiel mit Dortmund war: Schon in den vergangenen Wochen waren großen Defizite zu erkennen. Die spielerischen Fortschritte? Marginal. Oft wirkte die Mannschaft konzeptlos wie beim verdienten Aus in der Europa League gegen Salzburg, ohne Idee und ohne Struktur, mit verunsicherten Spielern, die sich grobe individuelle Patzer leisteten, wie Gonzalo Castro und Julian Weigl am Samstag in München.

Sportdirektor Michael Zorc ging auf die Trainerpersonalie nicht ein, sprach allgemein von nicht vorhandenen Grundtugenden und der "fehlenden Bereitschaft, sich der Niederlage entgegenzustemmen".

Noch etwas rätselhaft wirkt unterdessen die Aufgabe von Matthias Sammer, der am Freitag als neuer externer Berater vorgestellt wurde. "Etwa alle zwei Wochen bin ich mit vor Ort, der Verein will sich austauschen", erklärte der frühere Sportdirektor des FC Bayern. "Aber dann bin ich auch wieder weg." Was das wirklich bringen kann in dieser Krise, bleibt abzuwarten.

"Gut, wenn man sich zusätzlich Kompetenz ins Haus holt", sagte Stöger dazu schlicht und ergänzte, dass er noch keinen Kontakt zu Sammer gehabt habe. Viel Gelegenheit wird es dafür auch nicht mehr geben, ab Sommer dürfte Stöger nicht mehr in Dortmund sein, sondern irgendwo anders. Als glücklicher und aufgeräumter Mensch.

Bayern München - Borussia Dortmund 6:0 (5:0)

1:0 Lewandowski (5.)

2:0 James (13.)

3:0 Müller (23.)

4:0 Lewandowski (44.)

5:0 Ribéry (45.+1)

6:0 Lewandowski (87.)

Bayern München: Ulreich - Rafinha, Jérôme Boateng, Hummels, Alaba (46. Kimmich) - Martínez - Robben (69. Rudy), Müller, James (65. Thiago), Ribéry - Lewandowski

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Akanji, Schmelzer - Dahoud, Castro (29. Weigl) - Pulisic (75. Philipp), Götze (78. Sahin), Schürrle - Batshuayi

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Gelbe Karten: Ribéry / Weigl

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)