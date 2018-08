Wout Weghorst, VfL Wolfsburg

Wout Weghorst, was für ein Name! Wout Weghorst! Von AZ wechselte der 1,97 Meter große Niederländer zum VfL Wolfsburg und soll dort als Mittelstürmer die Tore schießen, die seit dem Abgang von Mario Gómez im vergangenen Winter fehlten. 18 waren es für den dreimaligen niederländischen Nationalspieler in der vergangenen Spielzeit in der Eredivisie.