Neuer BVB-Trainer Stöger Stabilität vom Tabellenletzten

Die kurze Zeit, in der Peter Bosz Borussia Dortmund trainierte, lässt sich in zwei Phasen einteilen. In der ersten holte die Mannschaft 19 Punkte aus sieben Spielen in der Bundesliga, die Fans sangen von der Meisterschaft. In der zweiten Phase, einer des sportlichen Niedergangs in Raketengeschwindigkeit, waren es drei Punkte aus acht Spielen. Nur der 1. FC Köln, der abgeschlagen den letzten Platz belegt, war in dieser zweiten Phase noch schlechter.

Peter Stöger, der ebenjenen 1. FC Köln bis zum vergangenen Sonntag trainierte, ist eine Woche später als neuer Trainer bei Borussia Dortmund vorgestellt worden. Der Fußball schreibt die merkwürdigsten Geschichten.

Am Samstagabend, nach einer erbärmlichen Leistung und einer 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen, erhielt Stöger, so erzählten es die Protagonisten, einen Anruf von Hans-Joachim Watzke. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund hatte dem Niederländer Bosz nach nur fünf Monaten Zusammenarbeit "in einem sehr emotionalen Gespräch" die Freistellung erläutert.

Der Drei-Punkte-Trainer

"Ich habe ihm schon gesagt, dass ich derjenige bin, der mit dem 1. FC Köln bislang nur drei Punkte geholt hat", berichtete Stöger. Watzke schmunzelte. Er und Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc werteten die bisherige Saison der Kölner als Streichergebnis. Sie bewerteten allein die vier Jahre Stögers zuvor.

Zorc hob zwei Eigenschaften des 51 Jahre alten Österreichers hervor, den sie im Sommer schon mal zu einem Sondierungsgespräch getroffen hatten, als es galt, einen Nachfolger für Thomas Tuchel zu bestimmen: "Peter hat gezeigt, dass er einer Mannschaft Stabilität verleihen kann. Ich glaube, diese Stabilität in der Defensive fehlt uns derzeit am meisten." Das belegen die zwei Phasen: In der ersten gelangen Dortmunds Gegnern zwei Tore, in der zweiten 21.

Indirekt gab Zorc auch zu, dass es Probleme im Binnenverhältnis der Mannschaft gibt, die den Niedergang beschleunigten. Kapitän Marcel Schmelzer hatte das schon nach dem Spiel gegen Bremen angesprochen: "Es kotzt mich an, wie wir hier zu Hause auftreten." Stöger, so Sportdirektor Zorc, habe in Köln auch gezeigt, dass er "Risse kitten" könne.

"Mehr Empathie in die Gruppe"

Der neue Trainer will an diesem Punkt ansetzen: "Ich werde mal hören, wo es Probleme gegeben haben könnte." Zudem wolle er "mehr Empathie in die Gruppe bringen". Die häufig leidenschaftslosen Leistungen vieler Spieler in den vergangenen Wochen sind ihm aufgefallen.

Mit der Verpflichtung von Stöger, dem ersten Trainerwechsel während der laufenden Saison seit mehr als zehn Jahren, geht der BVB einen Paradigmenwechsel ein. Bosz sollte im Geist seiner Vorgänger Jürgen Klopp und Tuchel attraktiven Fußball spielen lassen. Bei Stöger geht es darum, den Niedergang pragmatisch aufzuhalten.

Den kürzlich noch an Bosz erteilten Auftrag, die direkte Qualifikation für die Champions League und damit mindestens den vierten Tabellenplatz zu schaffen, ist vorerst zurückgenommen worden. "Wir sollten das realistisch angehen und erst mal sehen, dass wir ein paar Punkte holen", sagte Watzke. Am Dienstag beim FSV Mainz 05 und am Samstag gegen die TSG Hoffenheim stehen noch zwei Bundesligaspiele bis Weihnachten an. Watzke: "In der Wintervorbereitung sagen wir dann wieder etwas zu den Zielen."

Stögers Vertrag wird nur bis zum 30. Juni gültig sein. "Ich hätte auch 14 Tage genommen. So sind es sechs Monate geworden. Mehr brauche ich momentan nicht", sagte der Trainer, der Manfred Schmid als seinen Assistenten aus Kölner Zeiten mitbringt. Neu im Trainerstab wird Jörg Heinrich sein, der 1997 mit dem BVB die Champions League gewann.

Stöger führte den 1. FC Köln aus der zweiten Liga bis in den Europapokal, erstmals nach 25 Jahren. "Das ist ein richtig, richtig geiler Klub", sagte der Österreicher im Rückblick. Daher sei auch bei den Sondierungen im Sommer schnell klar geworden, dass er dem ersten Werben nicht erliegen werde. Am Samstagabend waren beide Parteien schnell einig.

Stöger: "Ich war gerade von Köln aus zu meiner Familie nach Wien geflogen. Dann kam der Anruf von Aki (Watzke). Da bin ich eben wieder hergeflogen." Die Zeit habe immerhin gereicht, um eine halbe Stunde bei der Mutter zu essen: "So eine Möglichkeit wie Dortmund bekommst du einmal im Leben."