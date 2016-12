Dortmunds Unentschieden gegen Augsburg Remiskönige wider Willen

Ausgangslage: Im Vorfeld der Partie drehte sich alles um die Sperre von Marco Reus. Der BVB-Profi konnte das Spiel gegen Augsburg nach seiner Gelb-Roten Karte in der Partie gegen Hoffenheim nur von der Tribüne aus verfolgen. Zu Unrecht - wie Thomas Tuchel fand. "Es ist, als wärst du im Kaufhaus, und der Ladendetektiv sagt, du hast geklaut. Das Video zeigt dann, das hast du gar nicht - und du gehst trotzdem eine Woche in den Bau. Das ist absurd", sagte Dortmunds Trainer. Statt Reus spielte Shinji Kagawa, zudem wechselte Mikel Merino für Sven Bender in die Startelf.

Startaufstellungen:

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Ginter, Merino, Bartra, Schmelzer - Weigl - Pulisic, Götze, Kagawa, Dembélé - Aubameyang

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Baier - Teigl, Kohr, Moravek, Schmid - Ji

Das Ergebnis: 1:1 (0:1). Hier geht es zu den Bundesligaspielen des Abends.

Weigl bleibt: Wenige Minuten vor dem Spiel gab Julian Weigl über das Stadionmikrofon bekannt, dass er seinen bis 2019 laufenden Vertrag beim BVB um zwei weitere Jahre verlängert hat. "Ich fühle mich in Dortmund sowohl sportlich als auch vom gesamten Umfeld her sehr gut aufgehoben", sagte der Nationalspieler.

Erste Hälfte: Dortmund begann schwungvoll. Mario Götze traf nach einer ansehnlichen Einzelaktion den Außenpfosten (9. Minute), zudem hatten Pierre-Emerick Aubameyang (12.) und Matthias Ginter (27.) gute Chancen zur BVB-Führung. Doch stattdessen erzielte Augsburg das erste Tor des Spiels: Dong-Won Ji (33.) vollendete einen Konter der Gäste. Tuchels Mannschaft lag im siebten Pflichtspiel in Folge in Rückstand. Augsburg führte erstmals in dieser Bundesligasaison zur Halbzeit.

3 - @FCAugsburg trifft erst zum 3.Mal in dieser Saison vor der Pause – BL Tiefstwert mit Darmstadt - alle 3 Tore von Dong Won Ji. Kalt. — OptaFranz (@OptaFranz) 20. Dezember 2016

Zweite Hälfte: Rund 70 Sekunden dauerte es, bis Ousmane Dembélé nach Vorlage von Kagawa den Ausgleich erzielte (47.). Für den französischen Nationalspieler war es die sechste direkte Torbeteiligung in den letzten sechs Bundesligaspielen. In der Folge blieb der BVB dominant: Aubameyang per Seitfallzieher (50.) und Kagawa (59.) nach feinem Zuspiel von Dembélé hätten die Partie drehen können. Kurz vor dem Abpfiff hatten erneut Aubameyang und der eingewechselte André Schürrle per Doppelchance den Sieg auf dem Fuß, doch beide scheiterten (88.). Es blieb beim Remis - und damit bei Dortmunds viertem Unentschieden in Pflichtspielen in Serie.

Diskussionsstoff: Auch in diesem Spiel gab es einige strittige Szenen, in denen sich die BVB-Profis benachteiligt fühlten. Vor dem Augsburger Ausgleich berührte Martin Hinteregger Merino, der Innenverteidiger blieb liegen - Mario Götze und Marcel Schmelzer protestierten, Schiedsrichter Guido Winkmann ließ die Partie weiterlaufen. Kurz vor dem Pausenpfiff forderten die BVB-Profis nach einem vermeintlichen Foul von Dominik Kohr an Marc Bartra Elfmeter (44.). Im zweiten Durchgang ging Kagawa nach einem Zweikampf mit Paul Verhaegh zu Boden, spätestens nach dieser Aktion hätte es einen Strafstoß geben müssen.

Erkenntnis des Spiels: Dortmund wird nach der Partie nicht nur mit Schiedsrichter Winkmann, sondern auch mit der eigenen Chancenverwertung unzufrieden sein. Augsburgs Interimstrainer Manuel Baum holte seinen vierten Punkt im zweiten Spiel - und gab damit eine Empfehlung für eine langfristige Beschäftigung ab.