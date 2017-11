Dortmund im Formtief Darum kassiert der BVB plötzlich so viele Tore

"Nach jedem unserer Tore habe ich Blickkontakt zu den Innenverteidigern gehabt, und wir haben uns gesagt: Heute steht wieder die Null." Diese Aussage von Dortmunds Torwart Roman Bürki ist nur wenig älter als einen Monat, sie stammt aus der Berichterstattung rund um das 3:0 des BVB in Hamburg. Damals hatte Dortmund mit fünf Spielen ohne Gegentor einen neuen Vereinsstartrekord aufgestellt.

Inzwischen klingt Bürkis Satz nach purem Sarkasmus. Elf Tore hat die Borussia seither in der Liga kassiert, kein Team fing sich im selben Zeitraum mehr Gegentreffer ein. Der BVB ist zwar noch immer Zweiter in der Tabelle, auf dem Spielfeld wirkt die Mannschaft jedoch so unsicher, als stecke sie im Abstiegskampf. Eindrucksvoll zu beobachten auch beim 1:1 unter der Woche gegen Nikosia in der Champions League. Die defensive Stabilität der Borussia ist zerbröckelt. Die Abwehr porös.

Was ist geschehen zwischen jenen Tagen im September und der Gegenwart, das den Titelkandidaten so ins Wanken geraten ließ?

Wer sich auf die Suche nach Antworten begibt, landet meist bei diesen zwei Erklärungen: einem angeblichen Einstellungsdefizit der Mannschaft und der vermeintlich zu riskanten Taktik von Trainer Peter Bosz. Beide greifen zu kurz.

Selbstgefällig? Schön wär's

In Hannover unterlag die Borussia am vergangenen Spieltag 2:4. Sportdirektor Michael Zorc nannte das Dortmunder Auftreten hinterher "selbstgefällig". Aus BVB-Sicht müsste man fast sagen: Schön wär's. Ließen sich die Defensivprobleme allein mit mangelnder Einstellung begründen, bestünde vor dem Bundesliga-Top-Spiel gegen den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) wenig Anlass zur Sorge. Einstellung ändern, fertig.

In Wahrheit tritt der BVB derzeit jedoch nicht selbstgefällig auf, das Gegenteil ist der Fall. Das Team wirkt, als zweifele es an sich, oder, der zweite Erklärungsansatz: am Trainer.

Kapitän Marcel Schmelzer bemängelte taktische Schwächen seiner Mannschaft. "Hannover hat mit dem ersten Kontakt fast jedes Mal hinter unsere Linie gespielt, darauf sind wir immer wieder reingefallen", sagte Schmelzer. Dasselbe ließe sich auch über das Spiel in Frankfurt (2:2) in der Woche zuvor sagen. Dortmund verteidige zu hoch und lasse sich dadurch frappierend einfach ausspielen, eben mit langen Pässen in den Raum hinter der Abwehr. Diesen Vorwurf musste sich Bosz zuletzt häufiger anhören, akzeptieren will der Niederländer ihn nicht.

"Da haben wir noch sehr gutes Gegenpressing gezeigt"

"Wir standen auch zu Saisonbeginn schon sehr hoch", sagte Bosz in Hannover: "Aber da haben wir noch ein sehr gutes Gegenpressing gezeigt. Wenn wir gut stehen und gleich Druck machen, sobald wir den Ball verlieren, ist das absolut kein Problem". Womit er in der Sache nicht falsch liegt.

Tatsächlich verteidigte der BVB auch in den erfolgreichen Wochen dieser Spielzeit riskant. Das sofortige Rückerobern des Balls klappte da allerdings gut, es war elementar für den gelungenen Saisonstart. Beim eindrücklichsten Spiel, dem 6:1-Sieg gegen Mönchengladbach, ging drei Dortmunder Treffern erfolgreiches Gegenpressing voraus.

Unter Bosz orientieren sich BVB-Spieler sogar bei eigenem Ballbesitz häufig an gegnerischen Spielern, um im Moment des eigenen Ballverlusts vorbereitet zu sein. Die Außenverteidiger tauchen dann im Zentrum auf, weil sie ihren Gegenspielern gefolgt sind. Zuletzt aber war das kaum noch zu beobachten. Stattdessen gab es Szenen wie diese:

SPIEGEL ONLINE

Der BVB (gelbe Figuren, von rechts nach links spielend) ist tief in der gegnerischen Hälfte am Ball. Durch die Formation der Mannschaft geht ein Bruch: Fünf Spieler beteiligen sich am Angriff, fünf Spieler bleiben in der Abwehr.

Tiefe Außenverteidiger, die den Raum decken statt Gegenspieler, dazu ein Sechser, der sich nicht nach vorne wagt. Dortmunds Furche im Zentrum wird zum taktischen Problem. Das Kollektiv löst sich in seine Bestandteile auf.

Genau so problematisch sind Dortmunds Probleme im Spielaufbau. Im Gegensatz zu den ersten Saisonwochen kommt der BVB erst gar nicht mehr dazu, die notwendige Struktur für den Ballverlustmoment vorzubereiten. Sobald Dortmunds Sechser zugestellt und die Aufbauspieler attackiert werden, kommt der lange Ball. Das Fundament fürs Gegenpressing fehlt.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Da sind die vielen personellen Ausfälle in der Defensive, die dazu führen, dass unerfahrene Profis wie Jeremy Toljan, 23 Jahre alt, und Dan-Axel Zagadou, 18, häufiger zum Einsatz kommen als es vorgesehen gewesen sein dürfte. Gerade Toljan erlaubt sich viele Ballverluste im Aufbau.

Zudem geht das Team unter Bosz nicht mehr so raffiniert wie unter dessen Vorgänger Thomas Tuchel vor, wenn es darum geht, den Gegner in die Defensive zu drängen. Die Varianten in der Spieleröffnung sind weniger geworden, die Rolle der Außenverteidiger dafür umso wichtiger. Dass die wohl besten BVB-Spieler auf diesen Positionen, Lukasz Piszczek rechts und Raphaël Guerreiro links, lange fehlen oder gefehlt haben, ist da kaum förderlich.

Vielleicht hat das alles wirklich dazu geführt, dass die Profis das absolute Vertrauen ins Bosz-System verloren haben. Es ausgerechnet vor dem Spiel gegen die Bayern wiederherzustellen, gegen eines der konterstärksten Teams überhaupt, das wäre dann die bislang schwerste Aufgabe, die Bosz beim BVB zu lösen hatte.