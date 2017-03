BVB-Niederlage in Berlin Vergeigt

Der Eckball von Ousmane Dembélé flog in hohem Bogen in den Berliner Strafraum, wurde länger und länger - und landete in den Händen von Herthas Torhüter Rune Jarstein. Das Publikum im ausverkauften Olympiastadion jubelte, der Stadionsprecher rief den Namen des Keepers aus als wäre gerade eine Rettungstat für die Galerie zu besichtigen gewesen. Man kann die Euphorie übertrieben finden, mit der diese Szene zelebriert wurde, doch es war nachvollziehbar, dass bei den Berlinern Erleichterung herrschte in diesem Moment.

Vor drei Wochen hatte Hertha gegen den FC Bayern in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert. Da kann man sich schon einmal freuen, wenn ein Dortmunder Eckball in der 88. Minute ohne Folgen bleibt.

Diesmal ließen sich die Berliner ihren Sieg nicht mehr nehmen, diesmal brachten sie die Führung ins Ziel und unterstrichen mit dem 2:1-Erfolg ihre Heimstärke. Hertha ist im eigenen Stadion die beste Mannschaft der Liga und liegt als Tabellenfünfter weiter auf Europapokal-Kurs. Sogar die Plätze, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen, sind in Reichweite. Der Rückstand auf den BVB auf Rang drei beträgt drei Punkte. Entsprechend groß war die Freude.

Während Dortmunds Profis mit betrübter Miene im Untergeschoss des Olympiastadions verschwanden, ließen sich Herthas Fußballer noch minutenlang in der Berliner Abendsonne feiern. "Dieses Spiel gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Wochen", sagte Herthas Angreifer Vedad Ibisevic.

Der Grund für den Sieg war eine erstaunliche Effektivität. Von vier Schüssen auf das Tor landeten zwei im Netz. Salomon Kalou brachte Hertha früh auf Kurs, Marvin Plattenhardt gelang 20 Minuten vor Schluss mit einem wuchtigen Freistoß in die Ecke von BVB-Keeper Roman Bürki der Siegtreffer.

An beiden Toren war der beim BVB in die Mannschaft rotierte Matthias Ginter auf fatale Weise beteiligt. Das erste leitete er mit einem Ballverlust ein, vor dem zweiten leistete er sich das Foul, das zum Freistoß führte. Bei dem unglücklichen Ginter beginnt die Erklärung dafür, dass die Dortmunder das Olympiastadion ohne Punkte verließen. Sie machten hinten Fehler - und nutzten vorne ihre Chancen nicht.

Trainer Thomas Tuchel war nachsichtig mit seinem Team, seine Analyse war keine Abrechnung, keine grundsätzliche Kritik am Vortrag seiner Profis. "Unsere Leistung war ok, wir hatten phasenweise gute Szene", sagte er und dürfte damit vor allem den Abschnitt um den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Pierre-Emerick Aubameyang in der 55. Minute gemeint haben. Nach einer schwachen ersten Hälfte steigerten sich die Dortmunder im zweiten Durchgang deutlich.

"So kannst du nicht gewinnen"

Allerdings beklagte Tuchel zu Recht die Nachlässigkeit seiner Männer im Abschluss. Der BVB kam 18 Mal zum Abschluss, doch nur zwei Schüsse flogen auch wirklich aufs Tor. Ein Wert, mit dem kein Trainer der Welt zufrieden sein kann, schon gar nicht der von Ehrgeiz durchsetzte Dortmunder Übungsleiter. "In den entscheidenden Situationen fehlten uns Effektivität und Präzision", stellte Tuchel fest.

Und dann wird es eben schwer bei den heimstarken Berlinern. "Wenn du so viele hochkarätige Chancen liegen lässt, kannst du fast nicht gewinnen", sagte er. "Wir hatten gute Möglichkeiten, waren am Drücker und haben es verpasst, das Tor zu machen", klagte auch Offensivmann André Schürrle.

Insgesamt war der Berliner Sieg allerdings verdient. Und so ist das Zwischenhoch des BVB erstmal wieder vorbei. Vier Pflichtspiele nacheinander hatten die Dortmunder zuletzt gewonnen, in der Liga und in der Champions League beim 4:0 gegen Benfica im Achtelfinal-Rückspiel unter der Woche. Gegen Hertha misslang die Rückkehr in den Alltag, wieder einmal. Tuchels Elf tut sich in dieser Saison gerne schwer nach Spielen im Europapokal.

Das war in diesem Fall besonders ärgerlich, weil die Bundesliga-Konkurrenz im Sinne des BVB spielte. Der Tabellenzweite Leipzig verlor gegen Wolfsburg, Dortmunds Verfolger Hoffenheim ließ in Freiburg Punkte liegen. "Es ist alles für uns gelaufen, aber wir haben es vergeigt", klagte Schürrle. Es bleibt also eng im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Viele Gedanken können sich die Profis des BVB nicht machen über ihre Niederlage in Berlin, schon am Dienstag geht es weiter mit dem Nachholtermin im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Sportfreunde Lotte (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). "Das müssen wir angehen wie ein Bundesliga-Spiel", sagte Schürrle in Erwartung eines leidenschaftlich kämpfenden Gegners.

Vermutlich wird es auch gegen den Drittligisten wieder eine Vielzahl an Schüssen und Chancen geben für die Dortmunder. Die sollten sie dann allerdings besser nutzen als in Berlin.

Hertha BSC - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

1:0 Kalou (11.)

1:1 Aubameyang (55.)

2:1 Plattenhardt (71.)

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Niklas Stark - Haraguchi (90.+4 Allagui), Darida, Kalou (81. Mittelstädt) - Ibisevic (66. Weiser)

Dortmund: Bürki - Bartra, Ginter, Schmelzer - Weigl, Castro (76. Dembele) - Durm (76. Pulisic), Guerreiro - Kagawa - Aubameyang, Schürrle (83. Merino)

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Zuschauer: 74.667 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Langkamp (3), Weiser (2) - Ginter (2), Bartra (4), Dembele (5), Pulisic