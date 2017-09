Dortmunds Niederlage gegen Tottenham Ausgecoacht

Auf Mourinhos Spuren: Tottenham hat gerne den Ball. Eigentlich. Denn obwohl die Spurs in den ersten vier Partien der Premier League auf durchschnittlich 64 Prozent Ballbesitz kamen, stellte Trainer Mauricio Pochettino zum Auftakt der Champions League um. Der BVB bestimmte das Spiel - und wurde ausgekontert. Was Dortmunds Trainer Peter Bosz wohl darüber denkt? Der Niederländer gilt als dogmatischer Verfechter seiner Spielidee und legte sich schon mal mit Manchesters Coach José Mourinho wegen dessen destruktiver Spielweise im Europa-League-Finale an. Diesmal wurde er von Pochettino ausgecoacht.

Das Ergebnis: Tottenham siegte 3:1 und ist in der schwierigen Gruppe H vorerst im Vorteil. Hier geht es zum Spielbericht.

Erste Hälfte: Es dauerte nur vier Minuten, bis Borussia Dortmund nach vier Spielen in Pokal und Bundesliga das erste Gegentor kassierte. BVB-Spezialist Son Heung-Min, der einst im Trikot des Hamburger SV fünf Tore gegen Schwarz-Gelb erzielte, traf nach einem Konter über die rechte Dortmunder Abwehrseite (4. Minute). Nach dem Ausgleich von Andrey Yarmolenko (11.) war es Spurs-Torjäger Harry Kane, der mit einer Kopie des ersten Tores zur erneuten Führung traf. Der BVB kam vor der Pause auf einen Ballbesitzanteil von 71 Prozent.

Das kurze Eck: Beide Tore der Gastgeber fielen nach Kontern. Und über die linke Seite der Spurs. Es gab aber noch eine dritte Parallele, denn BVB-Torhüter Roman Bürki war in beiden Fällen nicht schuldlos. Sowohl Son als auch Kane zielten auf das kurze Eck, zu Bürkis Ehrenrettung mit satten Schüssen. Aber die Abdeckung des ballnahen Pfostens gehört zur ersten Torwart-Pflicht.

Warum stellt der BVB keine Litfaßsäule ins Tor? Die bewegt sich schneller. #TOTBVB — Martin Herms (@EinMartinHerms) 13. September 2017

Zweite Hälfte: Direkt nach Wiederanpfiff hätten Kane (50.) und Son (51.) schon für die Vorentscheidung sorgen können. In der 60. Minute war es dann wieder Kane, der die immer größer werdenden Lücken im Dortmunder Defensivverbund mit seinem zweiten Treffer bestrafte (60.). Es hätte bei weiteren Großchancen der Spurs für die Gäste noch schlimmer kommen können, denn auch die Einwechslungen der bisherigen Stammspieler Mario Götze und Gonzalo Castro brachten keine Stabilität.

Köln, bitte: Zur Wahrheit dieses Spiels gehört allerdings auch, dass die Dortmunder in der 57. Minute einen regulären Treffer erzielten und das Spiel dann beim Stand von 2:2 einen anderen Ausgang hätte nehmen können. Pierre-Emerick Aubameyang traf mit einer sehenswerten Direktabnahme, Schiedsrichter Gianluca Rocchi entschied jedoch zu Unrecht auf Abseits. In der Bundesliga hätte vermutlich der Video-Assistent aus Köln eingegriffen und das Tor anerkannt. Der Videobeweis ist umstritten, mehr Gerechtigkeit bringt er trotzdem.

Tottenham kann Wembley: Auch der SPIEGEL hatte vor dem Spiel darüber berichtet, wie englische Mannschaften bei einem Umzug ins Wembley-Stadion mit den neuen Gegebenheiten fremdeln. Da wunderte es nicht, dass BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor dem Anpfiff am ZDF-Mikrofon von der Chance sprach, die sich dadurch bieten könnte. Doch so ein Fluch sollte nicht beschworen werden - die Borussia steht in der Gruppe H schon nach dem ersten Spiel unter Druck. Am 26. September kommt Tabellenführer Real Madrid nach dem klaren 3:0-Sieg gegen Nikosia ins Dortmunder Stadion.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:1 (2:1)

1:0 Son (4.)

1:1 Yarmolenko (11.)

2:1 Kane (15.)

3:1 Kane (60.)

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sánchez, Vertonghen - Aurier, Dembelé, Dier, Davies - Son (83. Sissoko), Eriksen - Kane (87. Llorente).

BVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak (80. Zagadou), Toljan - Dahoud (72. Castro), Sahin, Kagawa (66. Götze) - Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic.

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Dier - Toljan, Castro

Gelb-Rote Karte: Vertonghen

Zuschauer: 67.343