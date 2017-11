Bundesliga Dortmund kassiert die nächste Pleite

Borussia Dortmund kann nicht mehr gewinnen. Zum Auftakt des zwölften Bundesliga-Spieltags verlor der BVB beim VfB Stuttgart 1:2 (1:1) und kann im Laufe des Wochenendes in der Tabelle bis auf den siebten Platz zurückfallen. Der heimstarke VfB feierte dagegen den fünften Saisonsieg vor heimischer Kulisse und entfernt sich weiter von den Abstiegsrängen. Die Tore für die Stuttgarter erzielten Chadrac Akolo (5. Minute) und Josip Brekalo (51.), Maximilian Philipp schoss den zwischenzeitlichen Ausgleich (45.+3).

Für den BVB, zuvor in vier Bundesliga-Spielen sieglos, hätte die Partie nicht schlechter beginnen können. Ein Rückpass von Marc Bartra auf Torwart Roman Bürki war viel zu hart gespielt, der Schweizer konnte den Ball nicht kontrollieren und so konnte Akolo auf das leere Tor zulaufen und einschieben. Für einige Minuten hinterließ das Spuren, doch dann kombinierten sich die Dortmunder, angeführt vom passsicheren Mario Götze, immer besser ins Spiel. Großchancen gab es nur wenige, bis Benjamin Pavard im Strafraum einen Pass von Götze mit der Hand stoppte und Schiedsrichter Frank Willenborg auf Elfmeter entschied.

Der für den suspendierten Pierre-Emerick Aubameyang in die Startelf gerückte André Schürrle trat an, VfB-Torwart Ron-Robert Zieler parierte - aber gegen den Nachschuss von Philipp war er chancenlos. Was dem BVB Auftrieb geben sollte, war kurz nach der Pause schon wieder Makulatur. Der eingewechselte Josip Brekalo lief bei einem Konter allein auf Bürki zu, musste noch kurz verzögern und traf dann doch - durch Bürkis Beine.

An die Dominanz des ersten Durchgangs konnten die Dortmunder nicht mehr anknüpfen und kamen nur noch vereinzelt zu Torchancen, die beste vergab Schürrle nach einem der seltenen BVB-Konter (74.). Kurz zuvor lag der Ball im Tor der Stuttgarter (71.), doch Andrey Yarmolenko war der Ball an die Hand gesprungen. Absicht oder eine vergrößerte Körperfläche waren nicht zu erkennen, der Videoassistent schritt trotzdem nicht ein. Beim BVB dürfte Trainer Peter Bosz nun stärker unter Druck geraten - in der kommenden Woche steht das Revierderby gegen den FC Schalke an.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1 (1:1)

1:0 Akolo (5.)

1:1 Philipp (45.+3)

2:1 Brekalo (51.)

VfB: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Pavard - Beck, Ascacibar, Gentner, Insua - Akolo (46. Brekalo), Özcan (85. Aogo) - Ginczek (45. Ginczek).

BVB: Bürki - Toljan, Sokratis (46. Zagadou), Bartra, Schmelzer - Götze, Weigl, Kagawa (63. Dahoud) - Yarmolenko, Schürrle (84. Guerreiro), Philipp.

Schiedsrichter: Willenborg

Gelbe Karten: Aogo, Baumgartl - /

Besonderes Vorkommnis: Zieler hält Handelfmeter von Schürrle (45.+3)

Zuschauer: 60.000