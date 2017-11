BVB-Pleite in Stuttgart "Lächerlich"

Sinnbild des Spiels: Vier Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg, die Stimmung finster, Superstar Pierre-Emerick Aubameyang suspendiert - Borussia Dortmund hat schon mal ruhigere Phasen erlebt. Ein guter Auftritt beim heimstarken VfB Stuttgart wäre so wichtig gewesen für den BVB. Und dann das.

Die fünfte Minute, Dortmunds Abwehrspieler Marc Bartra passt den Ball mit viel Wucht auf seinen auf ihn zusprintenden Torwart Roman Bürki. Keine gute Idee, von beiden. Der Ball prallt an Bürkis Fuß und von dort zum abstaubenden Chadrac Akolo. Ein Slapstick-Gegentor, das Trainer Peter Bosz hinterher als "lächerlich" bezeichnete. Beim BVB geht gerade schief, was schiefgehen kann.

Ergebnis: 2:1 (1:1) für Stuttgart. Hier geht's zum Spielbericht. Dortmunds Krise geht weiter, und wenn es schlecht läuft, fällt der BVB im Verlauf des Spieltags aus den Europacuprängen.

Als wäre das nicht genug: Die Verletztenliste des BVB ist lang. An diesem Abend wurde sie noch ein Stück länger. Vor dem Anpfiff musste der formstarke Christian Pulisic passen, in der ersten Hälfte verletzte sich auch noch Abwehrchef Sokratis im Rippenbereich, der Grieche musste ausgewechselt werden. Dem 18 Jahre alten Dan-Axel Zagadou kam dann die Aufgabe zu, eine fragile Defensive zu stabilisieren. Man ahnte, es würde nicht gut enden.

Erste Hälfte: Zuvor verlief das Spiel, wenn man mal vom grotesken Start absieht, ganz nach dem Geschmack des BVB. Gegen mannorientiert verteidigende Stuttgarter erspielten sich die Gäste einige Chancen, was vor allem Mario Götze zu verdanken war. Der 25-Jährige war an mehreren Abschlüssen beteiligt und holte den Strafstoß heraus, der zum 1:1 führte. Einen Ball Götzes wehrte VfB-Verteidiger Benjamin Pavard im Strafraum mit dem Ellbogen ab; André Schürrle scheiterte zwar vom Punkt, doch Maximilian Philipp sorgte für den verdienten Ausgleich. Stuttgart gab bis auf das Akolo-Geschenk null Torschüsse ab.

Peter Bosz: "Haben ein lächerliches Tor bekommen - danach aber eigentlich gut Fußball gespielt. Die zweite Halbzeit war dann leider nicht mehr so gut." #vfbbvb pic.twitter.com/sKCEMCij8T — Borussia Dortmund (@BVB) 17. November 2017

Zweite Hälfte: Diesmal dauerte es nicht fünf, sondern sechs Minuten, bis zum BVB-Patzer. Die Protagonisten waren wieder Bartra (mit einem fahrlässigen Ballverlust am Mittelkreis) und Bürki (der von Stuttgarts Josip Brekalo mit einem nicht unhaltbar wirkenden Schuss überwunden wurde). Auch Zagadou machte keine gute Figur. Anders als in Hälfte eins konnte sich Dortmund von diesem Rückschlag nicht erholen. Chancen gab es danach vor allem für den VfB, allein vier davon zwischen der 71. und 85. Minute. Bei der Borussia hatte zuletzt manch einer versucht, das Wörtchen "Krise" zu umschiffen. Mittlerweile lässt sie sich nicht mehr leugnen.

Der Rückkehrer I: Es ist zwar schon zwei Monate her, doch wer gesehen hat, wie Christian Gentner mit Wolfsburgs Torwart Koen Casteels zusammengeprallt war, der erinnert sich sehr gut an die Bilder. Zu gut. Gentner, 31, lag bewusstlos auf dem Rasen, die Diagnose: Bruch des unteren und seitlichen Augenhöhlenbodens, des Nasenbeins sowie des Oberkiefers. Gegen den BVB feierte Stuttgarts Kapitän sein Comeback. Mit seiner schützenden Karbonmaske und den schwarzen Eventtrikots, die die Stuttgarter trugen, sah er aus wie der Dunkle Ritter. Und er machte seine Sache sehr ordentlich.

DPA Stuttgarts Christian Gentner

Der Rückkehrer II: Die etablierten Offensivkräfte Reus, Aubameyang und Pulisic waren nicht im Kader. Zeit für neue Helden, Zeit für André Schürrle. Der teuerste Zugang der BVB-Geschichte war zuletzt lange verletzt und hat noch länger nicht überzeugen können, in Stuttgart stand er das erste Mal seit August in der Startelf. Potenzieller Stoff für eine Lazarusgeschichte also. Wer jetzt Häme erwartet, dem sei gesagt: Schürrle spielte in der ersten Hälfte trotz verschossenen Elfmeters ziemlich gut.

Kompliment des Spiels: Geht an den VfB und seinen Coach Hannes Wolf. Seit 15 Heimspielen ist Stuttgart nun bereits ungeschlagen, der Aufsteiger könnte eine von Abstiegsssorgen freie Saison spielen, und das mit einer jungen Mannschaft, die doch abgeklärter verteidigte als der große BVB. Vielleicht, weil sie ihrem Trainer mehr Vertrauen schenkt als die Borussen dem ihren?

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1 (1:1)

1:0 Akolo (5.)

1:1 Philipp (45.+3)

2:1 Brekalo (51.)

Stuttgart: Zieler - Pavard, Badstuber, Baumgartl - Beck, Ascacíbar, Gentner, Insúa - Akolo (46. Brekalo), Berkay Özcan (85. Aogo) - Ginczek (45.+1 Asano). Trainer: Wolf

Dortmund: Bürki - Toljan, Sokratis (46. Zagadou), Bartra, Schmelzer - Weigl - Götze, Kagawa (63. Dahoud) - Yarmolenko, Schürrle (83. Guerreiro), Philipp. Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Gelbe Karten: Baumgartl, Aogo / -

Zuschauer: 58.932 (ausverkauft)