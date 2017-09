Dortmunds Niederlage gegen Real Madrid Wenn ein Trainer sein Ding durchzieht

Es waren erstaunlich scharfe Worte, die Peter Bosz am Ende eines Fußballabends wählte, der zwar nicht den gewünschten Verlauf genommen hatte, der aber sehr wohl unterhaltsam, manchmal sogar hochklassig war. "Wir waren sehr schlecht, wir kamen überall zu spät", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem 1:3 gegen Real Madrid. Der Holländer war schwer enttäuscht vom Auftritt seiner Spieler und fügte etwas später noch einen weiteren interessanten Satz hinzu: "Das war nicht das Dortmund-Niveau."

Damit meinte Bosz einerseits, dass seine Mannschaft nicht den eigenen Ansprüchen genügt habe, allerdings verbirgt sich hinter dieser Einschätzung noch eine zweite Wahrheit: Die Fähigkeiten des Gegners Real Madrid überstiegen das Niveau dieses runderneuerten BVB. Niemand zweifelte daran, dass die Dortmunder "zurecht verloren" haben, wie Bosz einräumte. Und das lag keinesfalls am Engagement der Spieler, "wir haben alles gegeben", sagte Gonzalo Castro.

Tatsächlich war der BVB acht Kilometer mehr gelaufen als die Spanier. Die scharfen Worte des Trainers zur Leistung seiner Spieler wirkte eher wie ein Winkelzug, mit dem Bosz seine eigenen Entscheidungen aus dem Fokus der Kritik befördern wollte. Denn bei allem Erfolg, den Borussia Dortmund bisher in der Bundesliga hat, mehren sich Zweifel an der unflexiblen Herangehensweise des Trainers.

Selten hatten Experten vor einem Fußballspiel auf diesem Niveau derart exakt vorhersagen können, was passieren würde. Als klar war, dass der BVB in seinem extrem offensiven 4-3-3-System ohne zusätzliche Absicherung antreten würde, lautete die Mehrheitsmeinung: Die Räume im Dortmunder Mittelfeld werde Real genussvoll zu eigenen Angriffen nutzen. Genauso kam es. "Wir wollten hoch pressen, aber Real hat sich immer sehr gut gelöst, wir haben uns sehr schwer getan, unser Spiel durchzuziehen", sagte der starke Torhüter Roman Bürki.

Auch Zinédine Zidane berichtete, wie einfach es gewesen sei, sich auf diese Partie vorzubereiten. "Wir wussten genau, wie Dortmund spielen würde", sagte der Trainer, da half es auch nicht, dass der BVB den eigenen Plan sogar ganz "ordentlich" umgesetzt hat, wie Nuri Sahin fand. Rückblickend war es wohl reichlich übermütig, zu glauben, man könne die beste Klubmannschaft der Welt durch Pressing zu Fehlern in der eigenen Spielhälfte zwingen, wie es gegen den HSV zweifelsohne gut funktioniert. "Wir haben unseren Stil, den wir auch in der Liga durchziehen", sagte Bürki. "Heute haben wir die Grenzen aufgezeigt bekommen."

Im Nachgang wurde Bosz mehrfach die Frage gestellt, ob sein Fußball tatsächlich passend für individuell derart stark besetzte Gegner sei, und er antwortete immer mit dem gleichen Ausweichmanöver: Das Problem sei nicht die Abwehr gewesen, "wenn Stürmer und Mittelfeldspieler nicht richtig Druck machen können, dann wird es schwer für die Verteidigung." Den Kern der Frage ignorierte der Dogmatiker aus Appeldoorn einfach, klar ist nur: Er zieht sein Ding durch.

Bosz will nur Bosz-Fußball sehen

In Spanien verfolgen sowohl viele schwächer besetzte Teams als auch Mannschaften wie Atlético Madrid gegen Real eher den Plan, die stolzen Stars in Weiß in viele Zweikämpfe zu verwickeln. Über diese physische Komponente lässt sich die fußballerische Überlegenheit an manchen Tagen ausgleichen, gerade so früh in der Saison verlieren sie in solchen Partien schon mal die Lust. Dort, wo der BVB Real attackierte, gibt es diese quälenden Zweikämpfe aber kaum. Tief in der eigenen Hälfte finden derart starke Kombinationsspieler immer Lösungen, "wir kamen immer den berühmten Schritt zu spät", sagte Sahin das.

Vertreter der jungen Trainergeneration in der Bundesliga legen sich je nach Gegner und Spielverlauf unterschiedliche Pläne bereit. Bosz hingegen versucht, immer gleich zu spielen, was auch deutlich macht, wie massiv sich die grundlegende Herangehensweise der Dortmunder an solche Spiele mit dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu dem risikofreudigen Holländer verändert hat.

Das vergleichsweise leichte Auftaktprogramm in der Bundesliga ließ sich mit dem entschlossenen Pressingfußball äußerst erfolgreich bewältigen. Eine Klasse darüber, in der Champions League, setzte es nun gegen Tottenham und Real zwei deutliche 1:3-Niederlagen. Das Saisonziel Achtelfinaleinzug rückt schon früh in der Saison in weite Ferne, aber ein Argument hat Bosz natürlich auf seiner Seite: Unterhaltsam ist sein neuer BVB.

Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1)

0:1 Bale (18.)

0:2 Ronaldo (49.)

1:2 Aubameyang (54.)

1:3 Ronaldo (79.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (61. Dahoud) - Sahin (60. Weigl) - Castro, Mario Götze (76. Pulisic) - Jarmolenko, Aubameyang, Philipp

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Nacho - Casemiro - Kroos, Modric (90.+1 Ceballos) - Bale (85. Vazquez), Ronaldo, Isco (75. Asensio)

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 65.849

Gelbe Karten: Toprak, Weigl - Bale, Carvajal (2), Modric