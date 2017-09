BVB-Niederlage bei Tottenham Zu lieb

Der Gang von Mario Götze von der Kabine zum BVB-Mannschaftsbus war eine hübsche Schlussszene für diesen schmerzlichen Abend, den die Dortmunder in London erlebt hatten. Der Fußballprofi hielt sich in Tücher gewickeltes Eis vor den Mund, murmelte nur ein "Mrgmmmh" und verschwand im Londoner Herbst. "Nicht mehr alle Zähne sind noch auf der richtigen Position", berichtete Trainer Peter Bosz später, Götze suchte noch in der Nacht einen Zahnarzt auf.

Der BVB hatte am Ende ganz schön Prügel bekommen, 1:3 (1:2) verlor der Klub sein Auftaktspiel zur neuen Champions-League-Saison bei Tottenham Hotspur. Götzes lädierter Mund, den er sich in einem Zweikampf mit Jan Vertonghen zugezogen hatte, hatte da eine gewisse Symbolkraft: Die imposante Robustheit der Engländer war ein entscheidender Faktor für den Ausgang der Partie. Wenn die Angreifer Heug-Min Son oder Harry Kane Fahrt aufnahmen, wenn Eric Dier oder Moussa Dembélé ihre kraftvollen Körper einsetzten, wirkten die Dortmunder mitunter wie Jugendspieler. "Bei den Gegentoren waren wir zu lieb", sagte Bosz.

Getty Images Vertonghen trifft Götze

Zwar hätte man nach den harten Zweikämpfen zwischen dem sehr starken Kane und Sokratis und etwas später mit Nuri Sahin vor dem zweiten Treffer womöglich auch einen Freistoß für Dortmund pfeifen können, aber in diesem Fall wurde der stärkere Wille der Engländer belohnt. "Vielleicht hätte ich den Ball ins Aus spielen müssen, aber ich wollte das Foul ziehen", sagte Sahin nach seinem verlorenen Zweikampf. Der erfahrene Mittelfeldspieler hatte gezockt und sich für die falsche Aktion entschieden.

"Dortmund hatte viele Spielanteile, wir waren kaltblütig vor dem Tor", fasste Spurs-Trainer Mauricio Pochettino eine Partie zusammen, die deutlich zeigte, an welchem Mannschaftsteil Trainer Bosz besonders viel Entwicklungsarbeit verrichten muss. Die Stürmer Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang und Andryi Yarmolenko (dem ein wunderschönes Tor gelang) spielten solide. In der Defensive hatten Ömer Toprak und Sokratis zwar keinen guten Tag, und begünstigten die Tore durch individuelle Fehler, aber die große Baustelle ist das Dreiermittelfeld im 4-3-3-System.

In den drei bislang absolvierten Bundesligapartien in Wolfsburg, gegen Berlin und in Freiburg war dieser Mannschaftsteil jeweils mit Sahin, Götze und Gonzalo Castro besetzt, gegen Tottenham standen nun zur Überraschung vieler Beobachter Mahmoud Dahoud und Shiji Kawaga auf den beiden Positionen vor Sahin in der Startelf. Diese Kette trug einerseits zum kultivierten Ballbesitz bei, den der BVB mitunter hatte, aber auch zur Disbalance, die nach Ballverlusten immer wieder entstand. Dass Bosz vor so einem wichtigen Spiel einen derart gravierenden Eingriff im Zentrum vorgenommen hat, deutet klar daraufhin, dass er hier noch nach wirklich überzeugenden Konstellationen sucht.

In London wurde besonders deutlichen, wie dringend diese Mannschaft Julian Weigl braucht, der mit seinem Stellungsspiel, aber auch mit seinen klaren und temporeichen Pässen ein zwar unauffälliger, aber sehr kostbarer Stabilitätsfaktor ist. Sahin hat gute Momente, doch er verlangsamt das Spiel häufig und verliert entscheidende Zweikämpfe. Eine gefährliche Mischung. Dieser Abend zeigte, warum Sahin nur eine Nebenrolle bei Thomas Tuchel spielte.

Unter dem im Mai entlassenen Tuchel wirkte die Defensive mitunter auch instabil, aber es war immer eine große Aufopferungsbereitschaft erkennbar. Dass ein Gegner wie Tottenham den Dortmundern nun genau in diesem Punkt überlegen war, ist kein gutes Zeichen.

Nach einer Saison, die viele intime Einblicke in das Seelenleben des Klubs gegeben hat, sind die BVB-Bosse nun erkennbar darum bemüht, Diskussionen an der Oberfläche zu halten. Der Hauptgrund für diese Niederlage sei die Leistung der Schiedsrichter gewesen, sagte Michael Zorc also trocken, "die hatten nicht das Niveau der Spielpaarung". Der Sportdirektor ärgerte sich über die strittigen Zweikämpfe vor dem 1:2 und darüber, dass ein reguläres Tor von Pierre-Emerick Aubameyang zum 2:2 wegen einer nicht vorhandenen Abseitsstellung abgepfiffen worden war.

Das ändert aber nichts daran, dass Tottenham der verdiente Sieger dieses unterhaltsamen Spiels war, und dass der der neue BVB erst sehr langsam erkennbar wird.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:1 (2:1)

1:0 Son (4.)

1:1 Yarmolenko (11.)

2:1 Kane (15.)

3:1 Kane (60.)

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Sánchez, Vertonghen - Aurier, Dembelé, Dier, Davies - Son (83. Sissoko), Eriksen - Kane (87. Llorente)

BVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak (80. Zagadou), Toljan - Dahoud (72. Castro), Sahin, Kagawa (66. Götze) - Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Dier - Toljan, Castro

Gelb-Rote Karte: Vertonghen

Zuschauer: 67.343