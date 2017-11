Nächste BVB-Niederlage Dann eben das Derby

Das Bild vom Krankenwagen vor der Dortmunder Kabine hatte Symbolkraft. Eingeladen wurde zwar der schwer mitgenommene Roman Bürki, nachdem er kurz vor dem Ende der Partie gegen Tottenham einen Schlag an den Kopf bekommen und kurz das Bewusstsein verloren hatte. Doch nach dem deprimierenden 1:2 gegen die Spurs machten sich Zuschauer unter dem Eindruck auf den Heimweg, dass das gesamte Team dringend Hilfe von Ärzten, Psychologen oder Wunderheilern gebrauchen könnte. Denn mit fußballfachlichen Maßnahmen lässt sich der rasende Zerfallsprozess des Patienten BVB scheinbar nicht aufhalten. "Man merkt, dass die letzten Wochen nicht spurlos an uns vorbeigehen", sagte Gonzalo Castro und wirkte genauso ratlos, wie alle Dortmunder.

Die Krise, die vielen Rückschläge, die heftige öffentliche Kritik an einzelnen Spielern, die Zweifel am Trainer und seiner Vorstellung von Fußball haben eine toxische Mixtur ergeben, die mittlerweile jede Faser dieser Mannschaft zu durchsetzen scheint. Nun soll am kommenden Samstag (15.40 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky)ausgerechnet der königsblaue FC Schalke zum Gegengift werden. "Das Derby ist vielleicht das Beste, was uns jetzt passieren kann", sagte Trainer Peter Bosz. Den fachlichen Rat eines Psychologen hält er dagegen für überflüssig, erklärte er auf Nachfrage.

Diese Theorie klingt interessant. Die Stabilität, die seit Wochen weder der Trainer noch die Spieler erzeugen können, soll also durch die besondere Derbyenergie entstehen. Die vage Hoffnung auf magische Kräfte kann aber auch als Kapitulation des Trainers betrachtet werden. Bosz selbst ist offenbar nicht in der Lage, Widerstandskräfte zu wecken, die in Krisenmomenten entstehen können. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern.

Im Herbst 2014, als Jürgen Klopp in seinem letzten Jahr mit dem Team abstürzte und am 18. Spieltag sogar Tabellenletzter war, kämpfte die Mannschaft trotz einer sagenhaften Serie individueller Fehler fast immer mit maximaler Hingabe - und wurde dafür vom Publikum gefeiert. Derzeit agiert das Team selbst in besseren Phasen wie den ersten Halbzeiten in Stuttgart oder gegen Tottenham allenfalls seriös. Die leidenschaftliche BVB-Wucht, mit der viele Spieler auch unter Thomas Tuchel auf Krisenmomente reagierte, ist unter Bosz kein Wesenszug dieses Teams. Die Stimmung droht zu kippen.

Am Dienstagabend unterstützte das Publikum die Mannschaft noch, allerdings eher pflichtbewusst als leidenschaftlich. Nach der Partie wurde auf der Südtribüne dann ein großes Transparent mit einer unmissverständlichen Forderung entrollt: "Am Samstag zählt es: Alle für den Derbysieg!"

Nach Gegentoren fällt die Mannschaft in sich zusammen

Marcel Schmelzer hat die Botschaft verstanden. "Die Fans haben lange genug still gehalten, aber wir haben jetzt am Wochenende die Chance, den Kredit wieder aufzufüllen", sagte der Kapitän. Warum diese psychisch labile Mannschaft ausgerechnet unter den speziellen Umständen eines Derbys neue Kräfte entwickeln soll, konnte aber niemand beantworten. Denn zuletzt führte mehr Druck eher zu mehr Verunsicherung. Gegen Tottenham fiel das Team wie so oft in den vergangenen Wochen nach einem Gegentreffer in sich zusammen. "Ich kann es im Moment nicht erklären", sagte Mario Götze zum Kollaps nach der Pause.

Längst wird auch eine Debatte über den körperlichen Zustand der Mannschaft geführt, die in den vergangenen elf Partien abgesehen vom Sieg beim Drittligisten Magdeburg in keiner zweiten Halbzeit mehr Treffer erzielt hat, als der Gegner. Die Fitnesswerte der Mannschaft seien gut, heißt es dazu aus dem Klub und Bosz erwiderte auf die Frage ob die Kraft fehle: "Nein, das hat etwas mit dem Vertrauen der Spieler zu tun."

Solche Beschwichtigungen sind ein schwaches Mittel gegen die Trainerdiskussion, die längst an den Stammtischen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den Büros der Klubchefs geführt wird. "Wir als Mannschaft stehen komplett hinter dem Trainer", versicherte Schmelzer zwar, aber die Wirkungslosigkeit aller bisherigen Maßnahmen von Bosz müssen Zweifel nähren. Sollte das Derby gegen Schalke verloren gehen, werden sich Teile des Anhangs gegen Bosz wenden, wobei zum Wunsch nach einem anderen Trainer immer auch ein guter Alternativvorschlag gehört. Der kürzlich bei West Ham United entlassene Slaven Bilic könnte ein Kandidat sein, ebenso wie der in Nizza nur mäßig erfolgreiche Lucien Favre, aber noch hofft Bosz auf die Wende.

"Wir müssen das Derby gewinnen", forderte der Holländer ultimativ. Wobei die grundlegenden Zweifel an der Tauglichkeit des Trainers auch mit einem Sieg kaum aus der Welt zu schaffen sind.