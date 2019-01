TRANSFERS

Dortmund holt Innenverteidiger-Talent

Borussia Dortmund hat den argentinischen U20-Nationalspieler Leonardo Balerdi von Boca Juniors aus Buenos Aires verpflichtet. Das bestätigte der Verein und teilte mit, dass der 19 Jahre alte Innenverteidiger einen langfristigen Vertrag beim achtmaligen Deutschen Meister unterschrieben hat. Die Ablösesumme soll angeblich bei 16 Millionen Euro liegen.

"Bei der Verpflichtung von Leonardo Balerdi handelt es sich um einen perspektivischen Transfer, der ursprünglich erst für den kommenden Sommer geplant war und nun vorgezogen wird", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. "Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, und sind überzeugt, dass er uns mit seinem Talent in Zukunft weiterhelfen wird." (tip)

Drobny nun offiziell Fortune

Dass der Wechsel von Bremens Jaroslav Drobny zu Fortuna Düsseldorf stattfinden würde, hatte sich schon länger angedeutet. Nun hat die Fortuna die Verpflichtung des Torwarts offiziell bestätigt. Der 39 Jahre alte Tscheche unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Mit der Verpflichtung von Jaroslav Drobny reagieren wir auf die verletzungsbedingten Ausfälle auf der Torwartposition in der Hinrunde", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. "Die Zusammenarbeit mit [Stammtorwart - d. Red.] Raphael Wolf ist langfristig ausgerichtet, mit ihm planen wir für die Zukunft. Deshalb geben wir ihm alle Zeit, mit unserer Hilfe an seiner vollständigen Genesung zu arbeiten." Solange soll Drobny Wolf vertreten. Cheftrainer Friedhelm Funkel und Torwarttrainer Claus Reitmaier "reden von ihm in den höchsten Tönen", so Pfannenstiel. (tip)