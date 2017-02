Taktiktafel zu Dortmund gegen Wolfsburg Verteidigung ist der beste Angriff

Zu Saisonbeginn war Pierre-Emerick Aubameyang einfach nicht zu stoppen. 16 Tore erzielte der Gabuner in den ersten 15 Bundesligapartien und wurde von seinen Kollegen Anfang Januar folgerichtig zum besten Spieler der Hinrunde gewählt. Aber seit dem Afrika-Cup ist der 27-Jährige nicht wiederzuerkennen. Aubameyang wirkt wie ein Fremdkörper im Spiel der Dortmunder. Auch die offensiven Außen Marco Reus und André Schürrle konnten gegen Wolfsburg nicht überzeugen.

Hinweis: Kreissymbole zeigen die durchschnittliche Position eines Spielers bei Ballkontakt, die Kreisgröße die Anzahl der Ballkontakte. Die Pfeile (wenn Sie den Internet Explorer nutzen, werden Verbindungslinien anstatt Pfeile angezeigt) verdeutlichen wichtige Passbeziehungen zwischen zwei Spielern. Ihre Größe ist an die Anzahl der Pässe gekoppelt. Wie die Taktiktafeln im Detail entstehen, können Sie hier nachlesen.

An der Taktiktafel von SPIEGEL ONLINE wird deutlich, dass Aubameyang überhaupt nicht ins Dortmunder Spiel eingebunden war. Reus und Schürrle bekamen zwar Bälle, konnten damit aber wenig anfangen. Zusammen kam die Sturmreihe des BVB nur auf vier Schüsse aufs Tor und drei Torschussvorlagen. Vor allem beim Kreieren von Chancen für die Mitspieler taten sich Reus, Schürrle und Aubameyang gegen tief stehende Wolfsburger schwer.

Dafür sprang die Defensive des BVB in die Bresche. Wie die Grafik zeigt, lief der Ball meist durch die Dortmunder Viererkette. Und tatsächlich wurden aus der Abwehr auch die meisten Abschlüsse vorbereitet. Auf starke zehn Torschussvorlagen brachten es Lukasz Piszczek, Marc Bartra, Matthias Ginter und Marcel Schmelzer. Herausragend war einmal mehr Piszczek, der als nomineller Außenverteidiger seinen Offensivdrang entdeckt hat.

AP Lukasz Piszczek (l.) bejubelt sein Tor gegen Wolfsburg

Mit insgesamt fünf Saisontreffern ist Piszczek gemeinsam mit Ousmane Dembélé zweitbester Torschütze des BVB. Genau das sind auch die beiden Spieler, die den VfL Wolfsburg praktisch im Alleingang besiegten. Dembélé rückte aus seiner eigentlichen Position im halbrechten Mittelfeld immer wieder in die Spitze vor, um dort die Rolle des indisponierten Aubameyang einzunehmen. Den sich bietenden Platz auf der rechten Offensivseite nutzte nicht etwa Schürrle, sondern Piszczek, der das 2:0 selbst erzielte und die anderen beiden Treffer vorbereitete.

Dass sich Piszczek so oft in die Offensive einschalten konnte, lag natürlich auch an erschreckend schwachen Wolfsburgern. Die Gäste standen extrem tief, im Schnitt hielten sich alle Spieler inklusive Stürmer Mario Gomez in der eigenen Hälfte auf. Entlastungsangriffe gab es ebenso wenig wie konsequentes Pressing. Die Grafik zeigt auch, dass der VfL das Spiel eben nicht wie Dortmund in aller Ruhe von hinten aufbaute und den Ball in der eigenen Dreierkette hielt.

Durch den frühen verletzungsbedingten Ausfall von Paul Seguin war Maximilian Arnold der einzige Zielspieler im Aufbau, den Dortmund mit Julian Weigl und Gonzalo Castro immer wieder doppelte. Nach den Ballgewinnen im Mittelfeld brauchte der BVB keinen starken Angriff, weil die nachrückenden Abwehrspieler für ausreichend Torgefahr sorgten.

Die Taktiktafeln von SPIEGEL ONLINE entstehen weitestgehend automatisiert und basieren auf den offiziellen Spieldaten, die das Geschehen auf dem Platz detailliert erfassen. Sie zeigen sowohl die Positionierung einer Mannschaft beim Passspiel als auch die wichtigsten Passbeziehungen zwischen den Spielern. Hier finden Sie die weiteren Taktiktafeln des Spieltags.

Taktiktafeln der Spiele vom Freitagabend und Samstagnachmittag

Schon am Freitag hatte Bayer Leverkusen einen überzeugenden 3:1-Auswärtssieg in Augsburg gefeiert und die Partie in allen Belangen dominiert. Die Taktiktafel zu Bayerns Last-minute-Unentschieden in Berlin zeigt, dass der späte Punktgewinn für die Münchner insgesamt verdient war.