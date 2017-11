BVB vor dem Revierderby Absturz mit System

Was ist nur bei Borussia Dortmund los? Wie kann eine Mannschaft mit herausragenden Einzelkönnern wie Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Götze oder Raphaël Guerreiro innerhalb weniger Wochen so abstürzen? Liegt es tatsächlich am Trainer Peter Bosz, der zwar äußerst nett, aber eben auch stur und unflexibel sein soll?

Der Niederländer wird für die Serie von neun Pflichtspielen mit fünf Niederlagen, 18 Gegentoren und nur einem Sieg gegen den Drittligisten Magdeburg verantwortlich gemacht. Am Samstag trifft der BVB auf den FC Schalke (15.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky), das Revierderby wird zur letzten Chance für Bosz stilisiert - doch selbst ein Sieg im für viele BVB-Fans wichtigsten Spiel des Jahres taugt womöglich nicht dazu, für Ruhe zu sorgen.

Nicht alle Fragen im Fußball lassen sich anhand von Daten erklären - viele aber schon. Schaut man sich die Spiele der Dortmunder in den vergangenen Wochen an, findet man tatsächlich eine Menge Antworten.

Um dem Dortmunder Absturz auf den Grund zu gehen, hat sich vor allem die Frage nach dem System verselbstständigt. Das 4-3-3 mit hoher Pressinglinie soll der Grund allen Übels und der mannschaftlichen Verunsicherung sein. Daraus resultieren individuelle Fehler und mangelhaftes Abwehrverhalten.

Wie diese Fehlerketten zusammenhängen, kann man am besten am Beispiel von Julian Weigl erkennen. Hier zeigt dich, dass Bosz - unabhängig von der Idee des hohen Verteidigens - mit kleinen Veränderungen einer gewachsenen Mannschaft Stärken genommen hat.

Weigls Aufstieg zu einem der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga ist eng mit Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel verknüpft. Der erkannte in dem Zweitliga-Profi von 1860 München einen Schlüsselspieler für seinen Ballbesitzfußball. Tuchel machte Weigl sofort zum Stammspieler und - unabhängig von der flexibel gehaltenen Grundformation - zur ersten Anspielstation im Aufbau.

In der vergangenen Saison kam Weigl in 43 Pflichtspielen auf 92 Ballaktionen, spielte dabei auf 90 Minuten hochgerechnet 78 Pässe (mit einer Erfolgsquote von 89,8 Prozent) und gewann über 60 Prozent seiner Zweikämpfe.

Tuchel setzte Weigl genau dort ein, wo er der Mannschaft am effektivsten helfen konnte, sie dadurch sogar stets besser machte. Denn der Ex-Coach wusste auch um die Schwächen seines Spielgestalters. Weigl ist an zu wenigen Toren beteiligt, er hat auch nicht die körperliche Robustheit, um als kämpferischer Sechser reihenweise Zweikämpfe zu gewinnen. Tuchel wusste das, positionierte Weigl tief und profitierte so von dessen Passsicherheit.

Unter Bosz hat sich Weigls Rolle verändert. Die ersten drei Partien in der Bundesliga verpasste er verletzt, doch seit dem 6:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach spielt er wieder regelmäßig. "Meine Position als Sechser ist die größte Umstellung im System", sagte der 22-Jährige vor Wochen bei "Amazon Music". "Ich stehe viel höher, vor allem gegen den Ball. Ich komme damit auch dem Tor viel näher und pro Spiel zu ein, zwei Abschlüssen. Das Gegenpressing ist für mich entscheidend."

In dieser Saison hat Weigls Passquote zwar nur geringfügig abgenommen, er spielt aber auch zehn Pässe pro Partie weniger. Zudem hat er durchschnittlich elf Ballaktionen weniger. Und er muss häufiger ins Risiko gehen, seine langen Pässe haben um drei Prozent zugenommen.

Wie die SPIX-Daten zeigen, ist Weigl derzeit nur noch ein durchschnittlicher Bundesliga-Spieler, der durch die veränderte Positionierung im Spielaufbau zu wenig Einfluss bekommt und analog zur Vorsaison zwei Bälle pro Spiel abfängt. Das gehört nun aber zu seinen Hauptaufgaben, denn unter Bosz sollen Ballverluste mit aggressivem Gegenpressing kompensiert werden - hier konnte sich Weigl nicht verbessern.

Gute Trainer setzen ihre Spieler so ein, wie sie der Mannschaft am besten helfen können - das erkennt man beim Blick auf Dortmunds Rivalen Schalke, wo Domenico Tedesco Max Meyer mit der alten Weigl-Rolle zu ungewohnter Konstanz geführt hat.

Außerdem führt Weigls Verschiebung zu Folgeproblemen. Beim BVB müssen nun die Innenverteidiger den Spielaufbau einleiten, was mit Mats Hummels im Kader auch gut durchführbar wäre. Dortmunds zentrale Abwehrspieler heißen seit Hummels Weggang zum FC Bayern aber

Sokratis, der seine Stärken im Zweikampfverhalten hat,

Dan-Axel Zagadou, der mit 18 Jahren verständlicherweise noch fehleranfällig ist,

Marc Bartra, der beim Anschlag auf den BVB-Bus im vergangenen April verletzt wurde und deshalb womöglich noch nicht bereit für eine Führungsrolle ist und

Ömer Toprak, der nach der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig von Yussuf Poulsen als Sicherheitsrisiko im Aufbau ausgemacht wurde.

Die SPON-Taktiktafel aus dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (wählen Sie die Schaltfläche "Auswärts-Team") zeigt einen weiteren Trend: Der BVB verlagert das Spiel unter Bosz schnell auf die Außenverteidiger. Zu der Position, auf der der Trainer verletzungsbedingt monatelang auf die spielerisch stärkste Lösung mit Lukasz Piszczek und Guerreiro verzichten musste.

In der ersten Hälfte funktionierte das mit dem offensiven Jeremy Toljan und dem Überladen der rechten Seite sogar sehr gut, aber Stuttgarts Trainer Hannes Wolf passte in der Pause die Formation seines Teams an und coachte Bosz - der darauf zum wiederholten Male nicht reagierte - so aus.

Es sind Kleinigkeiten. Aber das Spiel des BVB krankt nicht an einer zu hohen Verteidigungslinie, sondern an einer falschen Staffelung dahinter sowie an Fehlern im Spielaufbau. Und Julian Weigl in Bestform wäre der Schlüssel, um das zu ändern.