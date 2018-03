Vor Bundesliga-Spitzenspiel in München Borussia Dilemma

Die Rivalität von Borussia Dortmund und dem FC Schalke hat viele Facetten. Man kann sich nicht leiden. Manche sprechen sogar von Hass. Umso wichtiger ist es, neben Erfolgen in den direkten Duellen, am Ende einer Saison vor dem Feind zu stehen. Das war in den vergangenen Jahren meist dem BVB vergönnt, selbst 2015 in der letzten Klopp-Saison holte S04 nur zwei Punkte mehr - obwohl Dortmund zwischenzeitlich sogar Letzter war.

Was das alles mit dem Top-Spiel am Samstag zwischen dem FC Bayern und dem BVB (18.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) zu tun hat? Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt: Bei einer - sehr wahrscheinlichen - Niederlage in München könnte die Borussia bis auf vier Punkte hinter Schalke zurückfallen. Zwei Wochen später steht das Revierderby an. Und bei dem Restprogramm könnte am Ende der Saison auch der fünfte Platz herausspringen. Freunde des BVB sollte das aber nur am Rande interessieren.

Es geht um viel mehr.

Wenn in Dortmund in den kommenden Wochen und Monaten nicht einige richtige Entscheidungen gefällt werden, wird Königsblau vorbeiziehen. Nicht für ein Jahr. Sondern langfristig.

DPA Spieler von Borussia Dortmund

Wann das Dilemma bei Borussia Dortmund seinen Ursprung gefunden hat, ist im Nachhinein schwer zu sagen.

Da ist Ex-Trainer Thomas Tuchel , der neben exzellentem Fußball auch Risse im Mannschafts- und Vereinsgefüge zu verantworten hat.

von und verpasst haben, die Anhänger des Klubs mitzunehmen. Und da ist der Anschlag auf den Mannschaftsbus, der die sportliche Bewertung des Teams so unglaublich schwierig macht. Die Aussagen der Spieler im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter haben gezeigt, wie herausfordernd die Verarbeitung auch heute, fast ein Jahr nach der Tat, immer noch ist.

Aus dieser Gemengelage ist im gesamten Verein eine Stimmung entstanden, die das Potenzial für Langlebigkeit hat. Als der BVB vor wenigen Wochen in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt in der 94. Minute einen 3:2-Sieg herausgeschossen hat, hätte sich die Euphorie im Tollhaus Westfalenstadion in früheren Zeiten wie ein Gegengift in der gesamten Mannschaft verbreitet. Stattdessen war es ein kaum beachtetes Intermezzo, vier Tage später schieden die Dortmunder nach einer apathischen Leistung in Salzburg aus der Europa League aus.

Hört man sich im Fanlager des BVB um, was sich in der kommenden Saison ändern muss, so lautet die häufigste Antwort: "Wo soll ich anfangen?"

Hilfreich wäre aber auch ein Umdenken bei den Anhängern. Proteste gegen RB Leipzig, die 50+1-Regel oder die Preispolitik bei Eintrittskarten sind ehrenwert, sollten aber nicht das Herzstück der Fankultur sein. Denn parallel zum fußballerischen Verfall der Mannschaft hat auch die Stimmung im Stadion massiv gelitten. Wer sich, ganz subjektiv, rühmt, die besten Fans der Liga zu haben, sollte anders auf eine Serie von schwachen Spiele reagieren. Ja, Borussia Dortmund spielt derzeit wie eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft. Aber der BVB ist nicht der FC Bayern. Solche Phasen gehören einfach dazu.

Der neue Trainer ist wichtig, aber nicht das Wichtigste

Nichtsdestotrotz braucht der achtfache Deutsche Meister einen Umbruch. Das hat auch Manager Zorc erkannt. "Es muss und wird Veränderungen geben, was den Kader angeht", sagte er vor dem Spiel gegen Hannover bei Eurosport, wenige Tage bevor er selbst seinen Vertrag bis 2021 verlängerte. Eine richtige Entscheidung, denn auch wenn Watzke und Zorc zuletzt einige Fehler begangen haben, ist Kontinuität in der Vereinsführung wichtig.

DPA Peter Stöger

Die brisanteste Personalie ist allerdings die des Trainers. Peter Stöger hat in der Bundesliga mit defensiv geprägtem Fußball noch kein Spiel verloren, in fast vier Monaten aber auch keine andere Spielidee vermitteln können. Eine Weiterbeschäftigung des Österreichers wäre eine Überraschung. Bei der Suche nach einem Nachfolger sollte es nicht um Namen sondern um eine langfristige Planung gehen.

Was für ein Fußball soll Borussia Dortmund in Zukunft spielen? Wenn Watzke und Zorc diese Frage beantworten können, sollte die Suche beginnen. Das kann dominanter Ballbesitzfußball sein. Das kann auch riskanter Pressingfußball wie unter Kurzzeittrainer Peter Bosz sein. Oder Konterfußball. Wichtig ist eine zum Konzept passende Kaderstruktur, die die sportliche Leitung gemeinsam erarbeitet.

Es laufen nur die Verträge der Torhüter Roman Weidenfeller und Dominik Reimann aus, Stürmer Michy Batshuayi muss im Sommer zurück zum FC Chelsea. Alle anderen Spieler haben gültige Arbeitspapiere. Wer dann auch immer den Verein verlassen muss, der BVB benötigt: einen Torwart, der Roman Bürki unter Druck setzt; ein bis zwei passstarke Innenverteidiger, die den Spielaufbau mitprägen können; einen zweikampfstarken defensiven Mittelfeldspieler; ein bis zwei Außenverteidiger, die für Torgefahr sorgen können; einen Mittelstürmer, der die Vorlagen der vielen talentierten Außenbahnspieler verwerten kann.

Der Wunschzettel ist lang und Zorc muss sich daran messen lassen, dass er einst Spieler wie Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan oder Dembélé nach Dortmund geholt hat. Der BVB braucht aber vor allem neue Impulse für die Hierarchie der Mannschaft. Als Führungsspieler gelten Marcel Schmelzer und Nuri Sahin. Der eine spielt durchschnittlich, der andere gar nicht.

Zu einem Umbruch gehören auch unpopuläre Entscheidungen.