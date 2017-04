BVB-Niederlage in der Champions League "Es geht auch um unseren Traum"

Es war nur ein kleiner Satz, den Thomas Tuchel zwischen seiner Anklage an die Uefa, dem Lob für die gute zweite Halbzeit und seinen Schilderungen über die Verarbeitung des Bombenanschlags auf den BVB-Bus versteckte. Sechs kleine Worte, mit denen er den Verlauf der 2:3-Niederlage gegen den AS Monaco zusammenfassen wollte, die aber ganz wunderbar als große Überschrift für diese schwierige Saison taugen: "Was schiefgehen konnte, lief schief", sagte der Trainer von Borussia Dortmund.

Eigentlich meinte er, dass den Gästen aus dem Fürstentum zwei Torschüsse für drei Treffer reichten, weil Sven Bender ein spektakuläres Eigentor geköpft hatte. Außerdem spielte er auf das 0:1 an, dem eine klare Abseitsposition vorausgegangen war, und auf das 1:3, das durch einen Fehler von Lukasz Piszczek begünstigt wurde. "Ein Abseitstor und zwei Eigentore", haderte Tuchel.

Aber natürlich beschrieben die Worte die Ohnmacht und das Ausgeliefertsein am Tag nach dem Anschlag.

Video Getty Images

Viele Dortmunder hatten gehofft, dass nach den Erlebnissen vom Dienstagabend eine ganz besondere Energie entstehen würde, die das Team beflügelt. Doch es kam anders. "Die Mannschaft hatte einfach nicht das Gefühl, dass sie heute in der besten Fokussierung, in der besten Konzentration, in der Stimmung ist, in der du sein musst, um auf diesem Niveau in den Kleinigkeiten nachher den Unterschied zu machen", sagte Tuchel.

"Es geht auch um unseren Traum in der Champions League"

Das klang schon fast wieder nach Normalität. Der Trainer, der sich vorgenommen hatte, viel Verständnis für die Fehler seiner Spieler aufzubringen, hatte am Spielfeldrand gefuchtelt und Anweisungen auf den Platz gebrüllt wie immer. Mit bescheidenem Erfolg. Später erhob Tuchel dann seine schweren Vorwürfe, allerdings sei ihm noch ein anderer Punkt "wichtig an der ganzen Thematik", sagte der 43-Jährige.

Jenseits aller Zwänge und dem Bedürfnis, dem Terror zu trotzen, "geht es auch um unseren Traum in der Champions League". In den Duellen mit dem AS Monaco liegt die Hoffnung, eine schwierige Saison noch zu einem großen Erfolg zu machen, der jungen Mannschaft wertvolle Erfahrungen zu verschaffen und schöne Momente zu erzeugen. Tuchel und die Mannschaft hätten sich "zugetraut, hier zu gewinnen, aber wir wollten in der besten Form antreten, und dabei fühlen wir uns komplett übergangen", sagte der Trainer.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte durch die Austragung der Partie nur einen Tag nach dem Anschlag ein "Signal an die Welt" senden wollen. Vielleicht wäre es aber ein größeres Zeichen der Freiheit gewesen, sich über Terminprobleme hinwegzusetzen und mal genauer hinzusehen, wie die betroffenen Menschen sich fühlen, statt das Spiel einfach durchzuziehen.

"Ein Tor kann Gold wert sein"

Diese Saison ist ein Jahr der Hürden und Widrigkeiten für den BVB. Gerade schienen sich ein paar Dinge zu bessern, die internen Konflikte wurden nicht mehr ganz so häufig öffentlich ausgetragen, das Team für die neue Saison nimmt vielversprechende Konturen an, und die Hoffnung auf ein Champions-League-Halbfinale wirkte belebend. Und dann dieser Schock.

So ganz ist die Hoffnung auf eine Halbfinalteilnahme allerdings noch nicht verflogen. Nuri Sahin berichtete, wie er der Mannschaft nach dem dritten Gegentreffer zugerufen habe: "Wir brauchen noch ein Tor, ein Tor kann Gold wert sein!" Diesen Treffer haben sie dann tatsächlich noch geschossen. An einem besonderen Tag kann nun natürlich auch der erforderliche Sieg in Monaco gelingen, vielleicht entsteht ja doch noch eine machtvolle Energie im weiteren Verarbeitungsprozess der Mannschaft.

Doch dieser Abend war erstmal zu einem für diese Saison sehr typischen BVB-Erlebnis geworden: emotional, wechselhaft, unterhaltsam, bisweilen spektakulär - aber eben mit unbefriedigendem sportlichen Ertrag. Weil diese Mannschaft nicht erst seit den Anschlägen sehr verletzlich ist.

Borussia Dortmund - AS Monaco 2:3 (0:2)

0:1 Mbappé (19.)

0:2 Sven Bender (35. Eigentor)

1:2 Dembele (57.)

1:3 Mbappé (79.)

2:3 Kagawa (84.)

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Sven Bender (46. Sahin) - Piszczek, Kagawa, Weigl, Schmelzer (46. Pulisic) - Dembele, Guerreiro - Aubameyang

Monaco: Subasic - Toure, Glik, Jemerson, Raggi - Fabinho, Moutinho - Silva (66. Dirar), Lemar - Falcao (85. Germain), Mbappé

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Zuschauer: 65.849 (ausverkauft)

Besonderes Vorkommnis: Fabinho schießt Foulelfmeter neben das Tor (17.)

Gelbe Karten: Sokratis (2), Ginter (2) - Jemerson (4), Lemar (2), Dirar, Fabinho (3), Subasic