Dortmunds Sieg im DFB-Pokal Ein Befreiungsschlag, der nicht so heißen soll

Mehr als 300 Spiele bestritt Marcel Schmelzer schon für Borussia Dortmund. Es waren weit bedeutendere dabei als ein Pokalspiel der zweiten Runde bei einem Drittligisten. Da Schmelzer jedoch vor knapp 30 Jahren in Magdeburg geboren wurde, war er am Dienstag vor der Partie beim 1. Fußballclub der Stadt so aufgeregt wie "seit vielleicht fünf Jahren nicht mehr".

Nach dem Anpfiff habe sich das dann gelegt. Wie das so ist bei Prüfungen. Der BVB und sein Kapitän bestanden in Magdeburg mit gut bis sehr gut - 5:0 beim Tabellenzweiten der 3. Liga, es war so souverän, wie es sich anhört. Das Gerede von einer Krise, das laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke "krank" gewesen sei, wird bis mindestens zum nächsten Bundesligaspiel am Samstag bei Hannover 96 (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) verstummen.

Schmelzer lehnte es ab, von einem Befreiungsschlag zu sprechen. "Ich bin schon etwas verärgert, wie das in den vergangenen Tagen dargestellt wurde", sagte der Kapitän, "natürlich haben wir nicht die Ergebnisse eingefahren, die wir wollten. Aber das so kritisch darzustellen, fanden wir nicht in Ordnung."

Der BVB beharrt auf dem Fakt, dass er noch immer Tabelle der Bundesliga anführt. Dass er an zwei Spieltagen fünf Punkte Vorsprung auf Bayern München einbüßte und zwischendurch praktisch die Chance, in der Champions League die Gruppenphase zu überstehen, ist aber ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Zumal die Kritik sich vor allem daran entzündete, wie die Mannschaft das System des Trainers umsetzt, an dem Peter Bosz festhält. Für die einen ist es konsequent, für die anderen stur.

Aubameyang war nicht dabei

Es stand jedenfalls in Magdeburg mehr für den Titelverteidiger auf dem Spiel, als das Achtelfinale des DFB-Pokals zu erreichen. Die Viererkette, zuletzt in Frankfurt häufig mit simplen, langen Pässen überspielt, war genauso unter strenger Beobachtung wie der zentrale Angreifer, denn Pierre-Emerick Aubameyang war wegen einer leichten Verletzung gar nicht mit nach Sachsen-Anhalt geflogen.

Der 1. FC Magdeburg bot leidenschaftlichen Einsatz, aber war spielerisch limitierter als erwartet. Das sollte mit Sternchen vermerkt werden, wenn über zwei besonders auffällige Borussen gesprochen wird, die gerade mal 18 Jahre alt sind. Dan-Axel Zagadou, im Sommer von Paris Saint-Germain gekommen, war bislang wegen der Personalnot als Außenverteidiger zum Einsatz gekommen.

Eine Vorlage, ein Tor: Isak überzeugt

Nun spielte er 90 Minuten innen, und das überzeugend, vor allem in der Spieleröffnung. Zagadou spielte viele harte, flache Steilpässe in das Mittelfeld, die das Dortmunder Spiel beschleunigten. In der Defensive fiel er wegen eines Fehlers und mehrerer Situationen auf, die er auch dank seiner robusten Statur gut löste.

Es war allerdings auch klar, dass über Alexander Isak mehr geredet wurde. Der Schwede legte zum 1:0 auf und erzielte das 2:0. Sein erstes Pflichtspieltor für den BVB rundete einen Auftritt ab, der ansonsten durch direkte Weiterleitungen an seine Kollegen und schnelles Erkennen von freien Räumen gefiel.

Als Isak im vergangenen Winter für etwa zehn Millionen Euro verpflichtet wurde, staunte selbst der damalige Trainer Thomas Tuchel ein bisschen. Er war erst kurz zuvor über das Ergebnis des Scoutings und den folgenden Vertragsabschluss informiert worden.

Bis zum Spiel in Magdeburg kam Isak unter Tuchel wie auch unter Bosz - wenn überhaupt - zu kurzen Einsätzen. Nun waren es 74 Minuten, die bei den Dortmundern leise Hoffnung weckten, Torjäger Aubameyang einigermaßen adäquat ersetzen zu können. "Alex hat auf jeden Fall Riesenpotenzial", sagte Nuri Sahin.

Als Alexander Isak selbst sprach, klang das so: "Auba schießt natürlich immer Tore. Aber wenn ich die Chance kriege, muss ich da sein. Ich hoffe, ich bekomme noch mehr Einsatzzeit."

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund 0:5 (0:1)

0:1 Castro (42.)

0:2 Isak (47.)

0:3 Yarmolenko (74./Handelfmeter)

0:4 Bartra (79.)

0:5 Kagawa (90.)

Magdeburg: Brunst - Butzen, Schäfer, Hammann, Niemeyer - Weil (61. Rother) - Türpitz, Sowislo (67. T. Chahed), Erdmann (82. Handke), Lohkemper - Beck.

BVB: Bürki - Bartra, Sokratis, Zagadou, Schmelzer (62. Guerreiro) - Dahoud (41. Castro), Sahin, Kagawa - Yarmolenko, Isak (74. Schürrle), Philipp.

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: - / Isak, Sokratis, Zagadou

Zuschauer: 23.102