Champions-League-Klassiker BVB vs. Real Titel, Tränen und ein Torsturz

Jürgen Kohler gehört zu den erfolgreichsten Spielern der deutschen Fußballgeschichte. Neben 398 Bundesligaspielen, die der heute 50-Jährige für Waldhof Mannheim, den 1. FC Köln, Bayern München und Borussia Dortmund bestritten hat, lief er auch 28-mal in der Champions League auf. Doch ausgerechnet gegen Real Madrid spielte Kohler nie. Am 1. April 1998, beim legendären Torfall im Estadio Santiago Bernabéu, verhinderte eine Verletzung einen Einsatz des Verteidigers. Dortmund verlor 0:2 und schied zwei Wochen später als Titelverteidiger im Halbfinale aus.

In der Folge entwickelte sich die Partie zwischen den beiden Teams zu einem Klassiker. Mittlerweile kam es bereits zehnmal zu diesem Duell, gegen keinen anderen Klub spielte der BVB auf internationaler Ebene häufiger.

Vor dem erneuten Aufeinandertreffen am zweiten Spieltag der Gruppenphase legt sich Kohler überraschend deutlich fest: "Für mich ist klar, dass Real Madrid in Dortmund nicht viel zu bestellen hat." Wie kommt der 107-fache Nationalspieler zu dieser Aussage? Real Madrid ist amtierender Champions-League-Sieger, Tabellenführer der Primera División und stellte erst kürzlich einen Rekord des FC Barcelona ein (saisonübergreifend 16 Siege in Serie).

Doch die Formkurve der Madrilenen zeigte zuletzt nach unten. Auf einen glücklichen Last-Minute-Sieg gegen Sporting Lissabon (2:1) folgten zwei Unentschieden gegen Villarreal und Las Palmas. Zudem rumorte es zwischen Trainer Zinédine Zidane und Cristiano Ronaldo nach dessen früher Auswechslung am Wochenende. Der Portugiese ist nach seiner Knieverletzung, die er sich im EM-Finale gegen Frankreich zugezogen hatte, noch nicht in Bestform.

Ganz anders ist die Situation beim Gegner. Der BVB präsentierte sich zuletzt vor allem offensiv in einer guten Verfassung. In den vergangenen vier Pflichtspielen schossen 14 verschiedene Torschützen im Schnitt fünf Treffer pro Partie. Thomas Tuchel kann fast auf alle Spieler zurückgreifen, weil André Schürrle und Marc Bartra sich rechtzeitig zum Klassiker fit gemeldet haben.

Der BVB hat gegen den zehnfachen Champions-League-Sieger eine positive Heimbilanz. Insgesamt liegt Real allerdings knapp vorne (4 Siege, 3 Remis, 3 Niederlagen). In den Begegnungen der Vergangenheit kam eines nie auf: Langeweile.

Ob der Torfall von Madrid, Robert Lewandowskis Gala oder das dramatische Aus vor zwei Jahren, bei dem Henrich Mchitarjan zum tragischen Helden wurde. SPIEGEL ONLINE blickt noch einmal zurück auf alle Partien zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid.