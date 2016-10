BVB vor dem Derby gegen Schalke Tuchels schwierigste Mission

Pressekonferenzen mit Thomas Tuchel drehen sich momentan nur um eine Sache: Im Drei- bis Vier-Tage-Rhythmus gibt der Trainer von Borussia Dortmund Auskunft über den Krankenstand seiner Spieler. Dass vor dem Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr, High-Liveticker, SPIEGEL ONLINE) zuletzt bis zu elf Profis ausfielen, stellt den 43-Jährigen vor große Probleme.

Neben Marco Reus, der nach fünfmonatiger Verletzungspause erst allmählich wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt, und Kapitän Marcel Schmelzer (Muskelfaserriss) macht vor allem eine Personalie Sorgen: Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner, der im Pokal gegen Union Berlin angeschlagen geschont wurde, ist Dortmunds wichtigster Angreifer und spätestens seit der vergangenen Saison unverzichtbar geworden. "Ich gehe davon aus, dass er wieder spielen kann. Das ist aber eher meine Hoffnung, als eine Feststellung", sagte Tuchel im Anschluss an das dramatische Pokalspiel gegen Union, das der Vorjahresfinalist erst im Elfmeterschießen für sich entschieden hatte.

Und tatsächlich: In der Zweitrundenpartie gegen den Aufstiegsaspiranten der zweiten Bundesliga hatte der BVB seinen Top-Stürmer schmerzlich vermisst. Mit zwölf Scorerpunkten (zehn Tore, zwei Assists) in bislang zwölf Pflichtspielen ist der 27-Jährige Dortmunds elementarer Offensivbaustein.

Sein Ersatz Adrián Ramos, immerhin auch schon zwei Tore in drei Bundesligaspielen, kann mit seiner teils etwas hölzern wirkenden Spielweise im Zentrum keine vergleichbare Gefahr entwickeln. Weltmeister André Schürrle, der Aubameyang theoretisch ersetzen könnte, obwohl er ein gelernter Außenspieler ist, kehrte vor dem Derby nach einer Innenbanddehnung erst ins Training zurück. Ebenso Europameister Raphaël Guerreiro, der bei seinem neuen Verein innerhalb kürzester Zeit zu einem Leistungsträger gereift ist.

Der Kader des BVB ist trotz seiner Größe (29 Spieler, Quelle: transfermarkt.de) anfällig. Vor allem in der Offensive dürfte der Klub mit nur zwei nominellen Stürmern in drei Wettbewerben Probleme kriegen. Dahinter spielen momentan mit Emre Mor (19), Ousmane Dembélé (19) und Christian Pulisic (18) drei hochbegabte, aber sehr unerfahrene Spieler. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der deshalb immer wieder vor Rückschlägen gewarnt hatte, sah sich zuletzt bestätigt. In der Liga ist der BVB seit drei Spielen sieglos.

Ausgerechnet in der schwersten Phase seiner Amtszeit trifft Tuchel nun auf einen Gegner, der sich nach einem historischen Fehlstart (fünf Niederlagen zum Auftakt) zuletzt stark verbessert gezeigt hatte. Schalke gewann fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele, darunter ein 4:0 gegen Mönchengladbach und ein 3:0 gegen Mainz. In der Europa League ist dem Team von Trainer Markus Weinzierl der Einzug in die K.o.-Phase kaum mehr zu nehmen.

Chancen stehen 50:50

Auch die Zugänge, die nach anfänglichen Schwierigkeiten bereits heftig kritisiert wurden, zahlten das in sie gesteckte Vertrauen zurück. Nabil Bentaleb (kam vom FC Tottenham) deutete sein Potenzial ebenso mit Toren an wie Yevhen Konoplyanka (ausgeliehen vom FC Sevilla). Angesichts der schweren Verletzung des teuersten Transfers der Vereinsgeschichte, Breel Embolo (Knöchelbruch), und Coke (Kreuzbandriss) haben jedoch auch die Schalker mit Ausfällen zu kämpfen.

Vor wenigen Wochen wäre der BVB noch als klarer Favorit in die Begegnung mit dem Erzrivalen gegangen. Mittlerweile könnte man von einer 50:50-Situation sprechen, möglicherweise sogar von leichten Vorteilen für Schalke 04. Doch Thomas Tuchel wäre nicht Thomas Tuchel, wenn er nicht auch einer durchwachsenen Partie vor einem Derby etwas Positives abgewinnen würde. Auf der Pressekonferenz nach dem Union-Spiel sagte er, dass die "Emotion, die beim Sieg entstanden war, dem Team möglicherweise sogar helfen kann".

Einer, der die Emotion mitnehmen könnte, ist Mario Götze. Der 24-Jährige zählt im Kader des BVB mit 161 Bundesligaspielen bereits zu den Routiniers und lief schon neunmal gegen Schalke 04 auf. Ein Tor ist ihm dabei allerdings noch nicht gelungen. Das 89. Derby wäre angesichts der angespannten Situation ein geeigneter Anlass.