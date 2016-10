BVB in der Champions League Oh neun!

Es war der Höhepunkt der bisherigen Saison für den BVB: Eine abgefälschte Flanke, Ballannahme, dann ein Schuss von André Schürrle, der die Dortmunder Fans erlöste. Der eingewechselte Nationalspieler hatte zum 2:2 gegen Real Madrid getroffen, es wurden Erinnerungen an große Dortmunder Champions-League-Momente wach.

Das ist drei Wochen her. Doch die Borussia kann es sich nicht leisten, in der Vergangenheit zu schwelgen, am Dienstag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht für die Dortmunder die nächste Partie in der Champions League an. Und der Druck vor dem Spiel bei Sporting Lissabon ist bereits enorm.

Denn: Sporting ist ein unmittelbarer Konkurrent um den Einzug ins Achtelfinale. "Es geht darum, wer im direkten Vergleich der Stärkere ist", sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc mit Blick auf den Ausgang der Gruppe F. Mit vier Punkten aus zwei Spielen steht die Borussia aktuell auf Platz eins, bei einer Niederlage in Lissabon würde Sporting - und wohl auch Real Madrid, das gegen Legia Warschau spielt - vorbeiziehen.

Da hilft es nicht, dass die Dortmunder derzeit enormes Verletzungspech haben. Auf vier Spieler, die gegen Real noch auf dem Platz standen, kann Trainer Thomas Tuchel in Lissabon gar nicht zurückgreifen: Neben Gonzalo Castro, Raphael Guerreiro und Marcel Schmelzer fehlt auch Schürrle; Sokratis und Lukasz Piszczek hoffen noch, rechtzeitig fit zu werden.

Insgesamt fehlen neun Spieler verletzungsbedingt, das habe er so noch nicht erlebt, sagte Tuchel. Immerhin kehrt Marc Bartra aller Voraussicht nach zurück in die Dortmunder Viererkette.

Sporting seit neun Pflichtspielen zu Hause siegreich

Tuchel braucht jeden Mann, denn die Portugiesen sind heimstark: Lissabon hat in der Liga saisonübergreifend acht Spiele in Folge gewonnen (27:5 Tore). In der Champions League gab es im bisher einzigen Heimspiel einen Erfolg gegen Warschau (2:0), macht neun Heimsiege hintereinander.

Der BVB hat dann zwar im Rückspiel (2.11.) den Heimvorteil auf seiner Seite, anschließend folgt aber noch eine Partie in Madrid (7.12.), wo die Dortmunder noch nie gewonnen haben. Schon in Lissabon mindestens einen Punkt zu holen, wäre also besonders wichtig. Dafür muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Weder gegen Leverkusen (0:2), noch gegen Hertha (1:1) konnte Dortmund wirklich überzeugen, gerade gegen die Berliner fehlte lange Zeit jegliche Struktur.

Rückschläge musste zuletzt jedoch auch Sporting hinnehmen. Am Wochenende verspielte das Team von Trainer Jorge Jesus auswärts eine 3:0-Führung und kam nur zu einem 3:3 bei Vitória Guimaraes. Dazu verletzte sich Kapitän Adrien Silva, er wird in beiden Spielen gegen den BVB fehlen. Jesus wird gegen Dortmund außerdem nicht auf der Bank sitzen. Beim sehr starken Auftritt seines Teams in Madrid und der unglücklichen Pleite gegen Real hatte der Coach zu heftig protestiert, dafür wurde er für zwei Spiele gesperrt.

Dost und Aubameyang mit ähnlicher Torquote

Der beste Torschütze Sportings ist ein Spieler, der in der laufenden Saison sogar schon im DFB-Pokal getroffen hat. Mitte August war Bas Dost noch für Wolfsburg beim FSV Frankfurt erfolgreich, dann kam der Wechsel nach Lissabon. Mittlerweile hat er dort in vier Ligaspielen vier Tore erzielt, in zwei Auftritten in der Königsklasse traf er bisher einmal.

Sein Dortmunder Gegenüber Pierre-Emerick Aubameyang hatte zuletzt gegen Hertha zwar größte Möglichkeiten ausgelassen, insgesamt ist seine Quote in der bisherigen Spielzeit allerdings ebenfalls überragend: sechs Bundesliga-Tore, zwei Treffer in der Champions League. Was gerade den BVB zu Saisonbeginn besonders ausgezeichnet hat, war sein variables Angriffsspiel mit einer Vielzahl an technisch versierten Spielern.

Auch gegen Sporting wird die Startaufstellung der Borussen wieder hochklassig sein, immerhin stehen Tuchel Spieler wie Aubameyang, Ousmane Dembélé, Mario Götze oder Emre Mor zur Verfügung.

Wie gegen Madrid mit Christian Pulisic, Mor und dem Torschützen Schürrle gleich drei so starke Spieler erst in der zweiten Hälfte einwechseln zu können, ist aber ein Luxus, den der BVB in Lissabon nicht haben wird.