BVB gegen Tottenham Schwarzgelbe Floskelwolke

Wenn es nicht so läuft im Fußball, wird gerne gefordert, man müsse wieder einfacher spielen, die einfachen Dinge tun. Vielleicht hilft es ja auch schon, die einfachen Dinge zu sagen. So gesehen ist Borussia Dortmund vor den zwei wichtigen Heimspielen gegen Tottenham Hotspur und den FC Schalke auf einem ganz guten Weg.

Vor dem Champions-League-Duell gegen die Londoner am Abend (20.45 Uhr Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wurden die einfachen Weisheiten des Sports bemüht. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach davon, dass "wir irgendwann den Bock umstoßen müssen", Sportdirektor Michael Zorc verspürte die "absolute Bereitschaft", die Trendwende nach zuletzt vier Niederlagen aus sieben Pflichtspielen zu schaffen, man müsse eben "an den kleinen Schrauben drehen". Und Stürmer André Schürrle, zuletzt nach vielen Wochen wieder einmal in der Startelf, sekundierte: "Irgendwann wird der Knoten platzen." Die Floskelwolke schimmert in schwarzgelb.

Wie immer man es auch formuliert: Ein Sieg über die Londoner am Dienstag und, noch viel wichtiger für die Gemütslage, ein Erfolg am Samstag über den alten Revier-Rivalen, wären dringend notwendig. Für die Mannschaft, um wieder Selbstbewusstsein zu bekommen, für den Trainer, um seinen Job zu behalten. Die Ungeduld im Dortmunder Umfeld mit Peter Bosz ist seit drei, vier Wochen zu greifen. "Ich kann die Unruhe verstehen", sagt der Niederländer.

Dass diese Mannschaft vor sechs Wochen noch den 1. FC Köln 5:0 vom Platz geschossen und Borussia Mönchengladbach 6:1 zerrupft hat, dass von Bosz Magic die Rede war, dass man trotz der Heimniederlage gegen RB Leipzig eine hochattraktive Partie hinlegte, daran scheint sich niemand mehr zu erinnern, erinnern zu wollen. Zu massiv war der dann folgende Absturz, zu schmerzhaft vor allem die Niederlagen in Hannover und Stuttgart in der Liga und die beiden Remis gegen Nikosia in der Champions League.

Gegen Leipzig verloren, gegen die Bayern verloren, gegen Real Madrid und gegen Tottenham - auch die Bilanz gegen die Spitzenteams sorgt derzeit kaum für Aufbruchstimmung. Das Vertrauen, Bosz könne das Team aus dieser Krise wieder herausführen, wirkt sehr frühzeitig aufgebraucht. Bosz ist angezählt.

Gegen Tottenham, das mit seinen genesenen Stars Delle Alli und Harry Kane anreist, wird auch wieder Pierre-Emerick Aubameyang dabei sein. Seine Suspendierung für das Spiel gegen Stuttgart passte wunderbar ins öffentliche Krisengemälde nach dem Motto: da sieht man mal, dass es im Team nicht mehr stimmt. Nationalspieler Julian Weigl ist vor dem Champions-League-Spiel diesem Eindruck vehement entgegengetreten: "Es gab keine Streitereien", sagte er am Montag vor der Presse. Das teaminterne Klima ist intakt, versichert er.

Die Ursachen für die Krise, für diesen plötzlichen Einbruch, sind auch in der Personalsituation zu suchen. Mit der Verletzung von Außenverteidiger Lukasz Piszczek veränderte sich die Statik in der Defensive nachhaltig. Das ist nicht der einzige, aber ein Grund, warum es vor allem in der Abwehr nicht mehr stimmt. Dass das gegen die Engländer besser werden soll, ist angesichts des Ausfalls von Innenverteidiger Sokratis nach dessen Rippenverletzung vom Stuttgartspiel eher fraglich. Und vorne muss Bosz höchstwahrscheinlich auf den angeschlagenen US-Boy Christian Pulisic verzichten - der war zuletzt noch einer der Zuverlässigsten.

Die Zeichen vor der Partie sind also alles andere als gut. Wie ideal für eine letzte einfache Weisheit des Trainers: "Es ist eine gute Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Keiner denkt, dass wir gewinnen können."